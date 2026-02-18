この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

投資アドバイザーの鳥海翔氏が、自身のYouTubeチャンネル「鳥海翔の騙されない金融学」で、「【超重要】この動画で圧倒的に差がつく！2026年の投資先について徹底解説します！」と題した動画を公開。2026年以降の投資において重要となる7つの注目セクターを解説した。



2023年から2024年にかけて、世界の株式市場を牽引してきたのはAIと半導体だった。しかし鳥海氏は、「2025年、ちょっと違う動きが出てきた」と指摘。AI・半導体だけでは説明できない市場の変化が起きており、2026年以降の投資では従来の発想が通用しなくなる可能性があると警鐘を鳴らす。



同氏によれば、今後の投資で重要となるのは、AIの発展を支えるインフラや、社会構造の変化に対応する分野だという。動画では7つの注目セクターが挙げられたが、特に重要なのが「電力・エネルギー」「サイバー・防衛」「資源・リアルインフラ」などだ。



まず、「AIは死ぬほど電気を使う」と鳥海氏は語る。AIを稼働させるデータセンターは膨大な電力を消費し、2030年には世界の電力需要が現在の2倍に達すると予測されている。この電力不足が「AIへの大きな障壁は電力」という現実を生み出しており、安定した電力供給が可能なエネルギー関連企業が注目されるという。



また、データセンターの増加はサイバー攻撃のリスクも高める。2025年の世界のサイバー犯罪被害額は10兆ドル（約1500兆円）に上るとされ、これは日本の国家予算の15年分に相当する途方もない金額だ。鳥海氏は、「ない（契約しない）と終わる」性質を持つサイバーセキュリティの重要性を強調。同様に、地政学リスクの高まりから防衛関連企業も投資対象として無視できない存在になっていると解説した。



さらに、AIを動かすには大量の電力だけでなく、それを送るための「銅」や、データセンターを冷却するための「水」といった資源が不可欠であると指摘。これらの資源を安定供給できる企業も、AI時代の隠れた主役となり得るとした。



鳥海氏は、これら7つのセクターがバラバラに存在するのではなく、全てがAIを中心に相互に関連し合っていると説明。どのセクターが勝者になるか予測するのは困難なため、投資初心者にとってはこれら全てを網羅する「全世界株式への長期投資」が最も合理的だと結論付けた。