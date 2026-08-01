7月30日、5円近く急速に円高が進んだことについて、政府・日銀が6兆円から9兆円規模の為替介入を行った可能性があることが分かりました。【映像】急速な円高 6兆〜9兆円規模の為替介入かおととい夜、1ドル＝162円台後半で推移していた円相場は、短時間で1ドル＝157円台後半まで急速に円高が進みました。日銀が、きのう公表した当座預金の増減の見通しと金融取引の仲介会社の予想を比べたところ、およそ6兆円から9兆円のずれ