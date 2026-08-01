アメリカとイスラエルが合同で、イランの発電所などエネルギー施設への攻撃を検討していると報道されました。アメリカの「CBSテレビ」は7月31日、アメリカとイスラエルがこの週末に合同で、イランの発電所や製油所など、エネルギー施設への「これまでで最も激しい爆撃の一つ」を行うことを計画していると伝えました。計画は31日に行われたトランプ政権の閣議で議題になり、世界経済への悪影響を懸念して、金融市場が取引を始める8