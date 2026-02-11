定番メニューをちょい足しで格上げ！1月に最も読まれた「裏ワザ」の記事は？【月間ランキングTOP5】

定番メニューを手軽に格上げ！「裏ワザ」の人気記事は？

クックパッドニュースでは、いつもの料理をちょっぴりラクにする「裏ワザ」にまつわるさまざまな記事を配信しています。多くの記事の中で、2026年1月に特に注目度が高かったTOP5をご紹介！ポテトサラダやカレーなど、定番のメニューを家にある調味料で手軽に格上げするワザが注目されていました。

おうちのカレーに、家にあるあの調味料を加えるだけで、まるでお店で食べるような本格的な味わいに。意外な組み合わせや驚きのアイテムが大活躍します。思い立ったらすぐ試せて、ひと口食べたら驚くこと間違いなしのレシピです。



第4位：いつものポテサラが一変する隠し味

マヨネーズで味付けた「いつものポテトサラダ」を格上げしてくれる隠し味のレシピをピックアップ。コクが増したり、和風な味わいになったりと、味の楽しみが広がります。今日は少し違った味を楽しみたいな、という時におすすめですよ。



第3位：乾麺が生麺に！？そばの茹でワザ

大晦日からお正月にかけて注目されたのは、年越しに欠かせない「そば」の茹でワザです。ちょっとしたポイントを意識するだけで、いつもの乾麺が生麺のようになります。昨年末に買った乾麺のそばがまだ余っているという方、今からでも試してみてはいかがでしょうか？



第2位：バナナはこう保存すると長持ち

身近なアイテムを使った簡単な方法で、バナナのおいしさが驚くほど長持ちします。「バナナが本当に長持ちしました！」というつくれぽが多く寄せられ、たくさんの方が効果を実感。覚えておくと、安売りでまとめ買いした時などに便利です。



第1位：ベタベタくっつかない！お餅の画期的な焼きワザ

1月の裏ワザ記事で最も読まれたのは、お餅をくっつかせずに焼く方法をご紹介した記事でした。オーブントースター、レンジ、フライパン、さまざまな調理器具で使える驚きのテクニックをご紹介。お餅を食べる機会が増える1月にぴったりのワザが、多くの方に注目されました。







クックパッドニュースでは他にも多くの便利な裏ワザ記事など、楽しくて役に立つ記事をお届けしています。

（TEXT：菱路子）

画像提供：Adobe Stock