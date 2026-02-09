この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

脳科学者の茂木健一郎氏が、自身のYouTubeチャンネル「茂木健一郎の脳の教養チャンネル」で「#旅ラン 博多、住吉神社から走っていったら、素敵な市場に迷い込んで。２０２６年１月２８日出走。」と題した動画を公開しました。冬の博多を舞台に、旅先でのランニング「旅ラン」の魅力と、それによって心身が整う様子を紹介しています。



動画は気温4度という寒い冬の朝の博多から始まります。茂木健一郎氏は、まず住吉神社を訪れ参拝。境内を散策した後、本格的に「旅ラン」を開始します。川沿いの道を走りながら、博多の街並みを進んでいくと、偶然「柳橋連合市場」にたどり着きます。市場の活気ある雰囲気に触れるのも、旅ランならではの発見の一つです。



茂木氏は動画の終盤で、旅ランの魅力を語ります。知らない土地を走ることで、普段とは違う発見があるだけでなく、「心身が整う」効果があると言及。同じ街を走っていても、コースや時間帯が違えば新たな発見があるため、旅ランは常に新鮮な体験ができると説明しています。



今回の動画は、旅先での新しい楽しみ方や、ランニングを通じて心身をリフレッシュするヒントを提供してくれます。日々の運動の参考や、次の旅行の計画を立てる際に役立ててみてはいかがでしょうか。