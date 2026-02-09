この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

茂木健一郎「総理が誰かとともに、どういう政策をやるかが重要」選挙に大勝した高市早苗氏に送る“本当の課題”

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

脳科学者の茂木健一郎氏が、自身のYouTubeチャンネル「茂木健一郎の脳の教養チャンネル」で「#高市早苗 さん、総選挙大勝利おめでとうございます！！！ これから始まる選挙に勝つよりも、さらに難しく、そして大切なこと。」と題した動画を公開。選挙で大勝した高市早苗氏を祝福しつつ、今後の政権運営で直面する経済、外交、皇室問題といった数々の課題について、鋭い分析と提言を行った。



動画で茂木氏は、高市政権が掲げる「責任ある積極財政」の難しさを最大の課題として指摘。消費税減免などの政策は国民生活を支える上で重要としながらも、財源問題や市場の反応を軽視すれば、かつての英国で起きた「トラスショック」のような危機を招きかねないと警鐘を鳴らす。その上で「ただ単に減税すればいいとか、ただ単に控除を増やせばいいっていう、いわゆるばらまきでは市場の信用を失って本当にクラッシュする可能性すらある」と述べ、規制緩和などを含む本質的な成長戦略が不可欠だと主張した。



外交面では、これまでの高市内閣の中国との関係を「落第点」と厳しく評価。フィジカルAIやサプライチェーンの問題を例に、単純なデカップリングは非現実的であり、日本が国益を守るためには「非常に高度なインテリジェンスと戦略が必要だ」と、より緻密な国家戦略の構築を求めた。



さらに、皇室の持続可能性の問題にも触れ、皇族方の人生設計にも深く関わるとして、皇室典範の改正に関する議論をこれ以上先延ばしにすべきではないと訴えた。



茂木氏は最後に、「誰が総理をやるかということよりも、どういう政策をやるかってことの方がより重要だ」と強調。特定のイデオロギーに固執するのではなく、野党も含めた「オールジャパン」で国民的な議論を深め、国全体のインテリジェンスを高めていくことの重要性を訴え、締めくくった。