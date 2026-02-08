【ワンダーフェスティバル2026[冬]】 開催日時：2月8日10時～17時 会場：幕張メッセ 国際展示場 1～8ホール 入場料 当日券：4,000円

マックスファクトリーは、2月8日開催のイベント「ワンダーフェスティバル2026[冬]」にて、「ホロライブプロダクション」と「アズールレーン」、「スノウブレイク : 禁域降臨」のスケールフィギュアを展示している。

今回イベント会場の合同企業ブース「WONDERFUL HOBBY LIFE FOR YOU!! 40」にて、「ホロライブプロダクション」より「さくらみこ Date Style 私服衣装 Ver.」の原型を展示。

また「アズールレーン」より「グアム チャーミング・ステージング」のデコマス、「スノウブレイク : 禁域降臨」より「イチェル-チビヒョウ[遅咲きの青春]」の原型を展示している。

【さくらみこ Date Style 私服衣装 Ver.】【グアム チャーミング・ステージング】【イチェル-チビヒョウ[遅咲きの青春]】

(C) COVER

(C) 2017 Manjuu Co.,Ltd. & YongShi Co.,Ltd. All Rights Reserved.

(C) 2017 Yostar, Inc. All Rights Reserved.

(C) 2026 Amazing Seasun Games



