「ホロライブ」より「さくらみこ Date Style 私服衣装 Ver.」をマックスファクトリーが展示！【#ワンフェス】「アズールレーン」や「スノウブレイク」のスケールフィギュアも
【ワンダーフェスティバル2026[冬]】 開催日時：2月8日10時～17時 会場：幕張メッセ 国際展示場 1～8ホール 入場料 当日券：4,000円
(C) COVER
マックスファクトリーは、2月8日開催のイベント「ワンダーフェスティバル2026[冬]」にて、「ホロライブプロダクション」と「アズールレーン」、「スノウブレイク : 禁域降臨」のスケールフィギュアを展示している。
今回イベント会場の合同企業ブース「WONDERFUL HOBBY LIFE FOR YOU!! 40」にて、「ホロライブプロダクション」より「さくらみこ Date Style 私服衣装 Ver.」の原型を展示。
また「アズールレーン」より「グアム チャーミング・ステージング」のデコマス、「スノウブレイク : 禁域降臨」より「イチェル-チビヒョウ[遅咲きの青春]」の原型を展示している。【さくらみこ Date Style 私服衣装 Ver.】 【グアム チャーミング・ステージング】 【イチェル-チビヒョウ[遅咲きの青春]】
(C) COVER
(C) 2017 Manjuu Co.,Ltd. & YongShi Co.,Ltd. All Rights Reserved.
(C) 2017 Yostar, Inc. All Rights Reserved.
(C) 2026 Amazing Seasun Games