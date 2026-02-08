この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

脳科学者の茂木健一郎氏が、自身のYouTubeチャンネル「茂木健一郎の脳の教養チャンネル」で「ものごとを考え抜いた人が、「自由」になる。」と題した動画を公開。衆議院選挙の投票日に際し、投票することが国民にとっての「最大の仕事であり、エッセンシャルワークだ」と、その重要性を力説した。



動画の冒頭で茂木氏は、社会を支える人々を指す「エッセンシャルワーカー」という言葉に触れ、「我々はみんなエッセンシャルワーカーだ」と前置きする。その上で、選挙の日に国民が果たすべき役割として「投票することが我々の最大の仕事」だと断言した。



茂木氏は、議員が選挙活動を行う意義についても言及。「当選するための活動の中で国政についての課題を学んでいかれる」と述べ、候補者が有権者と直接対話し、国民の声を肌で感じるプロセスそのものが、民主主義において重要であるとの見方を示す。議員もまた、国民の意思を政治に反映させるために尽力していると語った。



続けて、投票という行為を社会を支える労働「ワーク」として捉え直す独自の視点を提示。「この一票を投ずることがお仕事ですよ、皆さん」「我々今日はエッセンシャルワーカーになるんですよ。国政を支えるエッセンシャルワーカーになるんです」と強く訴え、投票が民主主義を支える根幹的な行為であることを強調した。



最後に茂木氏は、投票に行くことが「我々の仕事であり、誇りでもある」と締めくくり、有権者としての責任を果たすよう視聴者に呼びかけた。