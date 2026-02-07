千葉のホームで浦和と対戦

J1百年構想リーグの開幕戦、2月7日のジェフユナイテッド千葉と浦和レッズの対戦はフクダ電子アリーナで雪の降る中のキックオフになった。

試合では、オレンジ色のカラーボールを使用してのキックオフになった。

千葉がJ2に降格した2009年以来の対戦となった両者の一戦は、試合前から雪が降りだした厳しい寒さの中でキックオフになった。ウォーミングアップ中から雪の中での視認性を上げるためにオレンジ色がつけられたカラーボールが用意された。

今季からリーグ戦の使用球は新たにスフィーダ社の「TSUBASA JPRO」に変わった。そのデビューとなる開幕戦で、早くもオレンジ色のカラーボールが登場することになった。FC東京と鹿島アントラーズが対戦する味の素スタジアムにもカラーボールが用意されていた。

ファンからもSNS上で「雪すごすぎ」「いきなり雪か」「さすがに寒そう」「熱い試合して」「千葉の雪すごいな」といったコメントが寄せられ、千葉と浦和の一戦が注目を集めていた。（FOOTBALL ZONE編集部）