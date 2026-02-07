この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

脳科学者の茂木健一郎氏が、自身のYouTubeチャンネル「茂木健一郎の脳の教養チャンネル」で「せっかくの人生、自分の感じていることは表現し尽くそう。」と題した動画を公開。世間の反応を過度に気にすることなく、自身の信じるやり方やスタイルを貫き、表現し続けることの重要性を説いた。

動画で茂木氏は、コミュニケーションにおいて相手の意見を聞くことは重要としつつも、自身の「スタイル」を曲げてまで周囲に合わせるべきではないと主張。「自分のやり方を貫くこと」が、結果的に世の中への貢献に繋がるとの見解を示した。たとえその表現がすぐには世間に受け入れられなかったり、理解されなかったりしたとしても、「それをやり続けなかったら、自分がこの世に生きている意味っていうのは十分に活かしきれない」と断言。自分が本当に信じていることであれば、「遠慮しないで言うべきなんだよね」と強く訴えかけた。

続けて茂木氏は、大多数の人からは反応が得られないかもしれないが、それでも発信し続けることで、どこかにいる理解者と繋がれる可能性があると語る。ニーチェの「星の友情」という言葉を引用し、「星のようにさ、遠くに輝いてて、お互いに見えてる」ような、距離を超えた同志と出会えるかもしれないと説明した。そのためには、内に秘めているだけでは不十分であり、「遠慮しないでやりきらないといけない」と強調。「出して初めて、それに賛成してくれるか、賛成してくれないか、共感するかしないかってのが起こりうる」と、表現することの根本的な意義を説いた。

最後に茂木氏は、「とにかくね、どう受け止められてもいいから、とにかく出し切ること、表現しきることが大切だ」と結論付け、他者の評価を恐れず、自らの信念を表現し尽くす生き方を提言した。

YouTubeの動画内容

00:03

「自分のやり方を貫く」ことが社会貢献になる
34:00

たとえ世間にウケなくても、やり続けるべき理由
01:17:00

ニーチェが語る「星の友情」とは
01:51:00

結論：どう受け止められてもいい、とにかく表現しきること

関連記事

脳科学者・茂木健一郎氏、「一国平和主義は幻想」と警鐘。日本の安全保障議論に潜む“エコーチェンバー”の罠

脳科学者・茂木健一郎氏、「一国平和主義は幻想」と警鐘。日本の安全保障議論に潜む“エコーチェンバー”の罠

 脳科学者・茂木健一郎が指摘、日本の停滞を招く「可動域の狭さ」という構造的欠陥

脳科学者・茂木健一郎が指摘、日本の停滞を招く「可動域の狭さ」という構造的欠陥

 茂木健一郎氏、高市早苗氏の人気の秘密を断言「カリスマ性の源泉は“態度”にある」脳科学者が徹底解説

茂木健一郎氏、高市早苗氏の人気の秘密を断言「カリスマ性の源泉は“態度”にある」脳科学者が徹底解説
もっと見る

関連動画（外部リンク）

チャンネル情報

茂木健一郎の脳の教養チャンネル_icon

茂木健一郎の脳の教養チャンネル

YouTube チャンネル登録者数 10.70万人 7236 本の動画
一人ひとりの「個性」が活かせて、「自由」で、「創造的」な生き方ができるように、応援するような発信をしていきたいと思います。複雑な現代を生きるための、科学、社会、本、音楽、映画、文化、芸術、人間、コメディを扱う総合的な脳の教養のチャンネルです。人間の脳のこと、人工知能のこと、創造性のこと、個性のことなどを考えます。
youtube.com/channel/UCIvVJaNmUFJ8MKpyBfgslCg YouTube