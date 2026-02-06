この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

脳科学者の茂木健一郎氏が、自身のYouTubeチャンネル「茂木健一郎の脳の教養チャンネル」で「自分の可動域を広げる「次の一歩」を考えよう。」と題した動画を公開。人生をより良くするために、日々の生活で自身の「可動域」を意識的に広げる「次の一歩」を踏み出すことの重要性を説いた。



茂木氏は、知性の本質について「知性っていうのは可動域に比例する」と自身の見解を示す。心身の可動域、つまり「こういう可能性もある」「こういうこともできる」という思考や行動の範囲を広げることが、知性の発達に直結するというのが氏の主張である。人生を良い方向に導くためには、この可動域を広げる試みが不可欠だと語った。



では、具体的にどうすればよいのか。茂木氏は「もう小さな一歩でいいんですよ」と強調する。例えば「手をこんなふうにしか動かしてなかったのを、こう動かしてみようか」といった些細な変化で十分だという。これまでになかった新しい動きや考え方を意識的に取り入れるだけで、人生は豊かになっていくと説明した。



さらに茂木氏は、この考え方が個人だけでなく国全体にも当てはまると論点を広げる。「今まで日本がやってなかった動きをやってみよう」と提言し、硬直化した社会に新たな動きを加えることで、新しいアイデアや発展が生まれる可能性を示唆。一人ひとりが自身の可動域を広げることが、ひいては国全体の課題解決にも繋がるとの見解を示した。



最後に茂木氏は、個人の変化が社会全体の変化に繋がると改めて述べ、「その次の“一歩”を考えませんか？」と視聴者に問いかけ、主体的な行動を促した。