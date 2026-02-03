「マジで絶対にやめといた方がいい」工場転職のプロが明かす日産九州の“厳しい現実”
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
工場転職のプロであるケンシロウ氏が、自身のYouTubeチャンネル「【工場・期間工転職】即日入寮チャンネル」で「【工場転職】日産九州はやめた方がいい？合わない人の特徴7選」と題した動画を公開。日産の経営不安が囁かれる中、九州工場での勤務について、高収入という魅力の裏に隠された厳しい実情と、働く上で「合わない人」の具体的な特徴をプロの視点から解説した。
動画の冒頭でケンシロウ氏は、日産が現在、経営の回復を目指すフェーズにあり、湘南工場や追浜工場の稼働停止・閉鎖を進めている背景を説明。その影響で生産が九州に集中し、現場の労働環境が大きく変化していると指摘する。日産車体九州ではすでに3交代制が導入され、日産自動車九州も追随する可能性が高いと予測した。
一方で、九州エリアにおいて日産の給与水準は「かなり高収入」であるため、稼ぐことを目的とする人には適していると述べる。しかし、その上で「やめておいた方がいい人」の特徴を挙げ、安易な転職に警鐘を鳴らした。特に「大手だから安泰・ラクだと思っている人」は危険だとし、現場は生産移管により「すごい残業時間になっている」のが実情だと明かす。さらに、3交代制や「夜勤の休日出勤」も発生することから、生活リズムの乱れに弱い人や体力に自信がない人には過酷な環境であると語った。
ケンシロウ氏は、こうした厳しい環境を乗り越えるためには明確な「目的」が不可欠だと強調する。「目的が決まっていない人」は、給料や労働時間といった条件面だけで仕事を選びがちで、困難に直面した際にモチベーションが続かず、短期離職につながりやすいと分析した。結論として、日産九州は稼げる工場であることは間違いないものの、それは厳しい労働環境と引き換えである点を理解する必要があるようだ。最後に同氏は、自身の目的を明確にし、慎重に勤務先を選ぶことの重要性を訴え、動画を締めくくった。
動画の冒頭でケンシロウ氏は、日産が現在、経営の回復を目指すフェーズにあり、湘南工場や追浜工場の稼働停止・閉鎖を進めている背景を説明。その影響で生産が九州に集中し、現場の労働環境が大きく変化していると指摘する。日産車体九州ではすでに3交代制が導入され、日産自動車九州も追随する可能性が高いと予測した。
一方で、九州エリアにおいて日産の給与水準は「かなり高収入」であるため、稼ぐことを目的とする人には適していると述べる。しかし、その上で「やめておいた方がいい人」の特徴を挙げ、安易な転職に警鐘を鳴らした。特に「大手だから安泰・ラクだと思っている人」は危険だとし、現場は生産移管により「すごい残業時間になっている」のが実情だと明かす。さらに、3交代制や「夜勤の休日出勤」も発生することから、生活リズムの乱れに弱い人や体力に自信がない人には過酷な環境であると語った。
ケンシロウ氏は、こうした厳しい環境を乗り越えるためには明確な「目的」が不可欠だと強調する。「目的が決まっていない人」は、給料や労働時間といった条件面だけで仕事を選びがちで、困難に直面した際にモチベーションが続かず、短期離職につながりやすいと分析した。結論として、日産九州は稼げる工場であることは間違いないものの、それは厳しい労働環境と引き換えである点を理解する必要があるようだ。最後に同氏は、自身の目的を明確にし、慎重に勤務先を選ぶことの重要性を訴え、動画を締めくくった。
YouTubeの動画内容
関連記事
3年で1000万円貯金も？意外と知らない「トヨタ期間工」のリアルな給与シミュレーション
「高収入だから」は危険？知らずに行くと地獄を見る、大手自動車メーカー勤務の意外な落とし穴
工場勤務で辞める理由は「ぶっちゃけ“人”なんです」作業内容より深刻な人間関係の現実を激白
チャンネル情報
「即日転職をしたい...」「入寮して節約したい!!」というご希望の方から「工場勤務ってどんな感じ?」という方までが、工場の転職についてさらに知識を深められるチャンネルを目指しています。僕自身も工場出身ということもあり、現場のリアルをしっかり理解した上で発信をし、少しでも人生がプラスになるように心がけています！