「すぐ旨カップみそ汁」シリーズ発売10周年、パケデザインと中身刷新【ハナマルキ】

ハナマルキは3月1日、26年春の新商品として、即席カップみそ汁の主力ブランド「すぐ旨カップみそ汁」シリーズの発売10周年を機に、パッケージデザインと中身を大幅リニューアルし、全国発売する。オープン価格。

リニューアルのポイントとして、「お湯を注ぐだけ」が直感的に伝わる新パッケージにするとともに、独自の配合で「だし感」アップさせ、時代が求めるタイパと本格感をさらに追求したという。加えて「とん汁 豚だんご増量」企画も期間限定で実施する。ブランドサイトも3月にリニューアル予定だ。

「すぐ旨カップみそ汁」シリーズは16年の発売以来、具材の袋を開ける手間のない簡便さで好評を博している。あげなす、長ねぎ、ほうれん草、海苔あおさ、とろろ昆布、とん汁の6種類のラインアップを展開している。今回 10周年を迎える節目に、時代と共に変化する生活者のライフスタイルや嗜好に寄り添い、忙しい日常の中で、さらなる時短(タイパ)と本格的な味わいを両立したいという消費者のニーズに応えるとしている。

具体的には、パッケージは従来のビビッドな配色から、店頭で一際目立つ白を基調としたデザインを採用した。また、シリーズキャラクター「そいまめ」が湯を注ぐイラストやカップ側面に中身の写真を掲載することで、「小袋が入っていない＝お湯を注ぐだけですぐ食べられる」という最大の特徴を直感的に伝わるよう工夫した。中身については、生活者の「だしをきかせた味が好き」という声に応え、同社の独自配合により、みそ汁のだし感をアップさせた。「お湯を注いだ瞬間に立ち上がる香りと、後味まで続く旨みを追求し、毎日の食卓に満足感を提供する」(同社)。

また、発売10周年の感謝を込めて、「すぐ旨カップみそ汁 とん汁 豚だんご増量」を期間限定で発売する。通常品と比較して豚だんごの量が2倍(充填中心値比)となっており、満足感とお得感を感じてもらえる特別な一杯と訴求する。

新しくなった同シリーズをいち早く体験できるサンプリングイベントも、3月20〜21日に伊那市フェアin新宿2026で、5月16日にACO CHILL CAMP2026でそれぞれ予定している。

