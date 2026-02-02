不祥事を起こした“元”韓国代表選手たち、国籍を変えてオリンピックへ　母国と戦う【ミラノ五輪】

不名誉な形で韓国を去り、帰化を選択したイム・ヒョジュン（林孝筇、中国）とキム・ミンソク（ハンガリー）が、2026年ミラノ・コルティナ冬季五輪で母国と対峙する。

林孝筇は「イム・ヒョジュン」の名で、2018年平昌大会ショートトラック男子1500メートル金メダル、500メートル銅メダルを獲得した韓国の看板スターだった。

【写真】同性後輩へのわいせつ…韓国から中国に帰化したイム・ヒョジュン

しかし翌年、韓国代表合宿中の同姓後輩選手へのズボンを下ろす行為で、大韓氷上競技連盟から選手資格1年停止の重い処分を受けた。強制わいせつ容疑へと発展したが、法廷闘争の末に無罪判決が下された。

裁判の過程で2022年北京大会への出場を模索する中で、中国への帰化を選択した。

もっとも「選手が国籍を変更してオリンピックに出場するには、旧国籍で出場した国際大会から3年が経過していなければならない」という国際オリンピック委員会（IOC）の五輪憲章により、北京大会出場は実現しなかった。

長期間、中国国内大会のみに出場していたイム・ヒョジュンは、2022年9月に中国国家代表に選ばれ、2022-2023シーズンの国際スケート連盟（ISU）ショートトラック・ワールドカップを通じて国際舞台に復帰した。昨年のハルビン冬季アジア大会では韓国選手と競い合った。

（写真提供＝OSEN）中国代表として復帰したイム・ヒョジュン

さらに2025-2026シーズンのワールドツアー第3戦男子500メートルで、銀メダルを獲得するなど本来の軌道に乗り、ミラノ・コルティナ大会の舞台を踏むことになった。主種目である短距離を武器に、かつて韓国国旗を背負っていた時代の旧友たちと激しい戦いを繰り広げる見通しだ。

イム・ヒョジュンは最近、中国メディアとのインタビューで「最初は適応に時間が必要だったが、今は中国人だと思っている。中国国歌が流れると誇りを感じる」と語った。

ハンガリー代表として出場する 韓国 出身選手も

2018年平昌、2022年北京大会のスピードスケート男子1500メートルで銅メダルを獲得したキム・ミンソクは、ハンガリー代表として今大会に出場する。

オリンピック出場決定直後、サッカー韓国代表の“キャプテン”ソン・フンミンを象徴する「カメラセレモニー」と呼ばれるポーズを真似た写真を公開し、注目を集めた。

（画像＝ハンガリー氷上競技連盟SNS）キム・ミンソク

韓国代表だった彼は2022年7月、国家代表選手村で飲酒運転事故を起こした。大韓氷上競技連盟スポーツ公正委員会から資格停止1年6カ月の処分を受け、翌年5月の裁判では罰金400万ウォン（約40万円）を言い渡された。

さらに、大韓体育会から2年間の国家代表資格停止処分が下された。

国内で居場所を失ったキム・ミンソクは、2024年にハンガリー氷上代表チームで指導者として活動していたイ・チョルウォンコーチから帰化の提案を受け、これを受諾した。ただし、2025-2026シーズンのISUスピードスケート・ワールドカップ第1〜第4戦男子1500メートルでは、表彰台に上ることができなかった。

ハンガリー代表には、キム・ミンソクのほかにも、韓国から帰化したショートトラックのムン・ウォンジュンがいる。

彼は2021年のルツェルン冬季ユニバーシアード代表に選ばれたが、新型コロナウイルスのパンデミックで大会が中止となり、翌年に代表資格を失った。その後、ハンガリーでトレーニングパートナーとして活動し、キム・ミンソクと同時期に帰化を選択した。

ハンガリー氷上競技連盟は、国際競争力強化を目的に帰化政策を継続する姿勢だ。

ただし、林孝筇とキム・ミンソクはいずれも韓国国内では不名誉な形で身を引き、帰化を選んだ事例であるため、視線は厳しい。彼らがミラノ・コルティナ大会でどのような影響を及ぼすのか、関心が集まっている。