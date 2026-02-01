脳科学者・茂木健一郎が解説、″良い迷い″と″悪い迷い″の境界線と「効率的な」悩み方
脳科学者の茂木健一郎氏が、自身のYouTubeチャンネル「茂木健一郎の脳の教養チャンネル」で「迷うのも、惑うのも、いいけど、ほどほどにね。」と題した動画を公開。人生における「迷い」が持つ二面性に触れ、その重要性を認めつつも、「慢性化」することの危険性について脳科学の視点から警鐘を鳴らした。
茂木氏はまず、人が「どうしようかな」と迷い、立ち止まっている時間について、「自由意志という意味においては一番自由な時間帯」だと、その本質的な価値を指摘する。具体的なタスクをこなしている時は行動が一つに定まっているが、迷っている瞬間こそ、人生のあらゆる方向に進む可能性が開かれている分岐点であり、重要な意味を持つと説明した。
一方で、茂木氏はこの「迷い」が常に有益なわけではないと釘を刺す。その論拠として体の「炎症」を例に挙げた。傷を修復するための急性的な炎症は体にとって必要だが、それが「慢性化」すると認知症やがんなど、さまざまな疾患の原因となりうる。これと同様に、思考の迷いも「慢性化して、ずっと迷ってるとか、ずっとクヨクヨしてる」状態に陥ると、精神的に「良くないこと」につながると警鐘を鳴らした。
この二面性を踏まえ、茂木氏は「迷いとかためらいっていうのが、変な意味、効率よくあるといい」と提言する。常に何かに取り組んでいる中で、入浴中や散歩中など、ふとした瞬間に立ち止まって深く考える時間を持つことが、健全な思考のバランスを保つ上で重要だと示唆した。
最後に茂木氏は、「迷うのもいいけど、ほどほどにね」と締めくくり、迷いを創造的なエネルギーに変えつつも、それに囚われすぎないことの重要性を視聴者に問いかけた。
