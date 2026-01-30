¡Ú½ÀÆ»¡ÛÂè°ìÀþ¤òÂà¤¯³ÑÅÄ²Æ¼Â¡¡²ñ¸«¤ÇÎÞ¡¢º£°æÍ¥»Ò¥³¡¼¥Á¤Ë´¶¼Õ¤ÎÇÃÅê¤²¡ªº£¸å¤Ï¡ÖÁ´¹ñ¤Ç½ÀÆ»¶µ¼¼¤ò¡×
¡¡½ÀÆ»½÷»Ò48¥¥íµé¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ë¤Î³ÑÅÄ²Æ¼Â¡Ê33¡áSBC¾ÅÆîÈþÍÆ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡Ë¤¬30Æü¡¢ÀéÍÕ¸©±º°Â»ÔÆâ¤Ç¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î»ä¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î»ä¡×¤ÈÂê¤·¤¿²ñ¸«¤ò³«¤¡¢Âè°ìÀþ¤òÂà¤¯°Õ¸þ¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£Á´ÆüËÜ½ÀÆ»Ï¢ÌÁ¤Ë¶¯²½»ØÄê¼ÂàÆÏ¤âÄó½Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡½ÀÆ»Ãå»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿³ÑÅÄ¤Ï¡Ö¥Ñ¥ê¡Ê¸ÞÎØ¤¬¡Ë½ª¤ï¤Ã¤¿»þ¤Ë¤Þ¤ÀÀï¤¨¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥´¡¼¥ë¥É¥¼¥Ã¥±¥ó¤Ç»î¹ç¤Ë½Ð¤¿¤¤»×¤¤¤â¤¢¤Ã¤ÆºòÇ¯2·î¤ÎÂç²ñ¤Ë½Ð¤¿¡£¤±¤É¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤¯¤Æ¡¢°ìÅÙ¶¥µ»¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¤ß¤Æ¼«Ê¬¤Ï¤É¤¦»×¤¦¤Î¤«¹Í¤¨¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡£¤â¤¦°úÂà¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢ºòÇ¯¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥àÅìµþ¤Î»þ¡¢»ä¤â¤¢¤ÎÉñÂæ¤Ë¤â¤¦°ìÅÙÎ©¤Á¤¿¤¤¤Ã¤Æ»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤â¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¤è¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿»þÅÀ¤Ç¼¡¤ÎÂç²ñ¤Ë½Ð¤ë¤Î¤Ï¸·¤·¤¤¤Î¤«¤Ê¤Èµ¤ÉÕ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÁ´¹ñ¤ò²ó¤Ã¤Æ½ÀÆ»¶µ¼¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¤³¤³¤Þ¤ÇÃÙºé¤¤Î¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤È¼þ¤ê¤«¤é¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Î¥¨¥ê¡¼¥È¥³¡¼¥¹¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤âÌ´¤ò¤«¤Ê¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤ËÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡²ñ¸«¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢º£°æÍ¥»Ò¥³¡¼¥Á¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÇÅÐ¾ì¡£³ÑÅÄ¤Ï²ÖÂ«¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤ÈÎÞ¤·¡¢¥³¡¼¥ÁÁê¼ê¤Ë¡È´¶¼Õ¡É¤ÎÇÃÅê¤²¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡ÀéÍÕ¸©È¬ÀéÂå»Ô½Ð¿È¤Î³ÑÅÄ¤Ï8ºÐ¤«¤é½ÀÆ»¤ò»Ï¤á¡¢È¬ÀéÂå¹â¡½Åìµþ³Ø·ÝÂç¤Ç³èÌö¡£Åö½é¤Ï52¥¥íµé¤ò¼çÀï¾ì¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Åìµþ¸ÞÎØ¤ÎÂåÉ½Áè¤¤¤Î½ªÈ×¤«¤é48¥¥íµé¤ËÅ¾µé¤·¤¿¡£ÇÃÅê¤²¤ä´ØÀáµ»¤òÉð´ï¤Ë¡¢2021Ç¯¤«¤éÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç3Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¡£½é¤á¤Æ½Ð¾ì¤·¤¿2024Ç¯¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ½ÀÆ»»Ë¾åºÇÇ¯Ä¹¤Î31ºÐ11¥«·î¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤Î½Ð±é¤¬µÞÁý¤·¤Æ°ìÌö¹ñÌ±Åª¥¹¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤ê¡¢½ÀÆ»¤ÎÉáµÚ³èÆ°¤Ë¤â¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤¤¿¡£