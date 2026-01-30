½¸¹ç°Õ¼±¡¢¸Ä¤Î¾Ã¼º¡¢¹¬Ê¡¤ÎÀµÂÎ¨¡¨¡»ÔÀî¼ÓÜ¿¤¬¸ì¤ëSF¥É¥é¥Þ¡Ø¥×¥ë¥ê¥Ö¥¹¡Ù¾Â
¿ÍÎà¤¬Åý¹ç¤µ¤ì¤¿À¤³¦¤Ç¤Ï¡¢¤ª¸¤¤µ¤Þ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«......
¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤ÇÏ¢ºÜÃæ¤Î¡Ö¥é¥¤¥¯¤Î¿¹¡×¡£¿Íµ¤¥â¥Ç¥ë¤Î»ÔÀî¼ÓÜ¿¡Ê¤µ¤ä¡Ë¤¬¡¢¼«¿È¤ÎÆÃ¼ì¤Ê¥Þ¥Ë¥¢¥é¥¤¥Õ¤òÄÖ¤ë¥³¥é¥à¤À¡£º£²ó¤Ï¡Ö¡Ø¥×¥ë¥ê¥Ö¥¹¡Ù¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¡£
À¤³¦Ãæ¤Î¿Í´Ö¤¬¤¢¤ëÆüÆÍÁ³¡¢Ã¯¤â¤¬¾Ð´é¤Ç¡¢Ã¯¤â¤¬ËþÂ¤·¡¢Ã¯¤â¤¬¿´¤ÎÃæ¤Ë¤Ê¤ó¤Î¶ìÇº¤âÊú¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¤é......¡£°ìÌë¤Ë¤·¤Æ¡¢¤ß¤ó¤ÊÃçÎÉ¤·¡ª¡¡¤ß¤ó¤Ê¹¬¤»¡ª¡¡¤½¤ì¤Ï¡¢ÍýÁÛ¶¿¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¡¡¤½¤ì¤È¤â¡¢ÀÅ¤«¤ÊÃÏ¹ö¤Ê¤Î¤«¡©
µîÇ¯¤Î11·î¤«¤éApple TV¤ÇÇÛ¿®¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥É¥é¥Þ¡Ø¥×¥ë¥ê¥Ö¥¹¡Ù¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊµÕÅ¾È¯ÁÛSF¤Ç¡¢¹¬Ê¡¤È¤¤¤¦Ì¾¤Î¼ö¤¤¤òÉÁ¤¤¤¿¥É¥é¥Þ¤Ç¤¹¡£Á´ÊÆ¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤äÈÝ¤ä¡¢ÈãÉ¾²È¤È»ëÄ°¼Ô¤Î¿´¤ò¤Ä¤«¤ß¡¢¤³¤ÎÏ¢ºÜ¤Ç¤¿¤Ó¤¿¤Ó¿ä¤·¤Æ¤ëApple TV¤ÎÃæ¤Ç¤â¶þ»Ø¤ÎÃíÌÜºî¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ »ä¤â¡¢¤Þ¤ó¤Þ¤È¥Ï¥Þ¤ê¤Þ¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜºî¤ÎÀ½ºîÁí»Ø´ø¤Ï¡¢Âç¥Ò¥Ã¥Èºî¡Ø¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¥°¡¦¥Ð¥Ã¥É¡Ù¤È¡¢¤½¤Î¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¡Ø¥Ù¥¿¡¼¡¦¥³¡¼¥ë¡¦¥½¥¦¥ë¡Ù¤ÇÀ¤³¦¤ò¿Ì¤ï¤»¤¿¥ô¥£¥ó¥¹¡¦¥®¥ê¥¬¥ó¡£Å¥¤¯¤µ¤¤¤Þ¤Ç¤Î¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤¢¤Õ¤ì¤ëÀ¤³¦¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¿¥®¥ê¥¬¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ËÜºî¤Ï½é¤ÎSF¥É¥é¥Þ¡£
ÌÌÇò¤¤¤³¤È¤Ë¡¢ÉñÂæ¤Ï¡Ø¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¥°¡¦¥Ð¥Ã¥É¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ÈÆ±¤¸¥¢¥á¥ê¥«ÆîÀ¾Éô¥Ë¥å¡¼¥á¥¥·¥³½£¥¢¥ë¥Ð¥«¡¼¥¡£´¥¤¤¤¿¶õ¤È¶¯¤¹¤®¤ëÍÛ¸÷¡¢¹¤¤º½Çù¤ÈÌ¯¤ÊÀÅ¤±¤µ¤¬¤Þ¤¿¤¤¤¤Ì£¤ò½Ð¤·¤Æ¤ë¡£¡Ö¤³¤Î¤É¤³¤«¤Ç¡¢¡Ø¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¥°¡¦¥Ð¥Ã¥É¡Ù¤Î¥¦¥©¥ë¥¿¡¼¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¤¿¤Á¤â¥Ë¥³¥Ë¥³¤È½¸ÃÄ¹ÔÆ°¤·¤Æ¤ë¤Î¤«!?¡×¤ÈÁÛÁü¤¹¤ë¤È¡¢¾Ð¤¨¤Þ¤¹¡£
¼ç¿Í¸ø¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤âÊ¸¶ç¤Ð¤«¤ê¸À¤Ã¤Æ¤ëÇä¤ì¤Ã»Ò¾®Àâ²È¡¢¥¥ã¥í¥ë¡¦¥¹¥¿¡¼¥«¡£¤¢¤ëÆü¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¿Í¤¬à¹¬Ê¡¥¦¥¤¥ë¥¹á¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ë´¶À÷¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢´¶¾ð¤â¸ÄÀ¤â¾Ã¤¨¤¿¤è¤¦¤ËÆ±¤¸½¸¹ç°Õ¼±¤ò¶¦Í¤·»Ï¤á¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Ê¤¼¤«¥¥ã¥í¥ë¤À¤±¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¼þ°Ï¤Î¿Í¡¹¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÆæ¤Î¡ÖJoining¡Ê·ë¹ç¡Ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¸½¾Ý¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¡¢Ã¯¤â¤¬¤¤¤Ä¤â¥Ë¥³¥Ë¥³¡£Â¾¿Í¤ÎË¾¤ß¤Ë¤¿¤À½¾¤¤¡¢¤Þ¤ë¤ÇµðÂç¤Ê¹ç¾§¥¯¥é¥Ö¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢°ìÀÆ¤ËÆ±¤¸Êý¸þ¤ò¸þ¤¯¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¤³¤Î¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ë¤É¤¦¤ä¤éÌÈ±Ö¤¬¤¢¤ë¤é¤·¤¤¥¥ã¥í¥ë¤Ï¡¢¡Ö¹¬¤»¡×¤«¤é¿ÍÎà¤òµß¤ª¤¦¤È¤·¤Þ¤¹¡£¶ËÃ¼¤Ê²á¾ê¿ÆÀÚ¤ÇÇ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ë½¸¹çÂÎ¤Î¤ª¤»¤Ã¤«¤¤¤µ¤¬¾Ð¤¨¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢ÇØ¶Ú¤ò¥¾¥¯¥ê¤È¤µ¤»¤ëÉÔµ¤Ì£¤µ¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
Ì¯¤ËÈþ¤·¤¯¤Æ¡¢Ì¯¤ËÉÝ¤¤±ÇÁü¤â¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤Î³Ë¤Ç¤¹¡£¥Ë¥å¡¼¥á¥¥·¥³½£¥¢¥ë¥Ð¥«¡¼¥¤ÎÀÄ¤¹¤®¤ë¶õ¤È¤Þ¤Ö¤·¤¤ÂÀÍÛ¡¢´¥¤¤¤¿¶õµ¤¡¢ÀÅ¤Þ¤êÊÖ¤Ã¤¿³¹ÊÂ¤ß¡¢Ìµµ¡¼Á¤Ê½¸ÃÄ¤Î¹Ô¿Ê¡£CG¤¬¤¤ì¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡Ö¸½¼Â¤Ê¤Î¤Ë¸½¼Â¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤¤¡×´¶¤¸¤¬¤¸¤ï¤¸¤ï¸ú¤¤¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
Æ±¤¸Apple TV¤ÇÇÛ¿®Ãæ¤ÎSF¤Ç¡¢»ä¤âÂç¹¥¤¤Ê¡Ø¥»¥ô¥§¥é¥ó¥¹¡Ù¤ÈÆ±ÍÍ¡¢²èÌÌ±Û¤·¤Ë´¶¤¸¤ë¤³¤Î¡Ö´°àú¤µ¡×¤È¡Ö°ÛÍÍ¤µ¡×¤ÎÍîº¹¤¬¡¢¶¯Îõ¤ÊSFÂÎ¸³¤È¤·¤ÆÇ¾Î¢¤Ë¾Æ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¤ä¤Ï¤ê¡Ø¥»¥ô¥§¥é¥ó¥¹¡Ù¤ÈÆ±ÍÍ¡¢Ã±¤Ê¤ë´ñÈ´SF¤Ç½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¥Æ¡¼¥ÞÀ¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¡£SNS¤Î·²½¸¿´Íý¡¢¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤¬·è¤á¤ëÎ®¹Ô¡¢AI¤Ë¤è¤ëÃÎ¼±¤äÇ½ÎÏ¤Î¶Ñ¼Á²½¡£½¸¹ç°Õ¼±¡¢¸Ä¤Î¾Ã¼º¡¢¹¬Ê¡¤È¤Ï²¿¤«¡£¾ðÊó¶¦Í¼Ò²ñ¤òÀ¸¤¤ë»ä¤¿¤Á¤â¡¢¤É¤³¤«¿Í¤´¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¥Æ¡¼¥Þ¡£¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
²¿¤è¤ê¤â¡¢Å¸³«¤¬ÆÉ¤á¤Ê¤¯¤Æ¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Þ¤¹¤·¡¢¥¯¥¹¥Ã¤È¾Ð¤¨¤Þ¤¹¡£¥·¡¼¥º¥ó1¤¬½ª¤ï¤ê¡¢2¤¬ÂÔ¤Á±ó¤·¤¤¡ª¡¡¥·¡¼¥º¥ó1¤Ï9ÏÃ¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Ç¤âµ¤·Ú¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤±¤Þ¤¹¡£¤Þ¤À¸«¤Æ¤Ê¤¤Êý¤Ï¤¼¤Ò¡ª
¡ü»ÔÀî¼ÓÜ¿
1987Ç¯2·î14ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÊÆ¥Ç¥È¥í¥¤¥È°é¤Á¡£Éã¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¿Í¡¢Êì¤ÏÆüËÜ¿Í¡£¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ä¥é¥¸¥ª¤Ë¤â½Ð±é¡£Ãø½ñ¡ØÅ´Æ»¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤¿¡£¡Ù¤¬¹¥É¾È¯ÇäÃæ¡£¡Ø¥»¥ô¥§¥é¥ó¥¹¡Ù¤Î¥·¡¼¥º¥ó3¤¬ÂÔ¤Á±ó¤·¤¤¡£¸ø¼°Instagram¡Ú¡÷sayaichikawa.official¡Û