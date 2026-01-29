後藤真希さんが、自身のYoutubeチャンネルに『【スキンケア】後藤真希がすっぴんからメイクまで大公開！【メイク】』の動画を投稿！メイクの様子を公開しながら愛用品も明かしてくれました。画像出典：後藤真希オフィシャルYouTubeより

【関連記事】後藤真希“普通と違う”効果を実感したニキビパッチ

■リップ

動画内に登場したのはこちら！

fwee/3Dボリューミンググロス A01バニラ 30％ 税込1,760円（編集部調べ）

画像出典： 後藤真希 オフィシャル YouTube より

唇の立体感とツヤを叶えてくれるリップグロス！

後藤さんはこちらについて「このバニラの30％一番好きなんだけど」とコメントしながら紹介。

その発色について「ちょっとナチュラルすぎるっていうか、普段塗るにはすごい良いんだけど」「ツヤはでるけど色味はそんなにつかない」と色の濃度はあまり濃くなく、自然な発色だと説明。

続けて、使い方についても「これをいつもベースにして」とリップメイクのベースカラーとして愛用していることも明かしてくれました！

画像出典：後藤真希オフィシャルYouTubeより

■動画もチェック！

動画内では、その他の愛用品も紹介しながらメイクの様子を公開！ぜひチェックしてみてくださいね。