後藤真希「一番好き」ナチュラル発色とツヤ！リップベースに最適な愛用グロス
後藤真希さんが、自身のYoutubeチャンネルに『【スキンケア】後藤真希がすっぴんからメイクまで大公開！【メイク】』の動画を投稿！メイクの様子を公開しながら愛用品も明かしてくれました。画像出典：後藤真希オフィシャルYouTubeより
■リップ
動画内に登場したのはこちら！
fwee/3Dボリューミンググロス A01バニラ 30％ 税込1,760円（編集部調べ）
画像出典：後藤真希オフィシャルYouTubeより
唇の立体感とツヤを叶えてくれるリップグロス！
後藤さんはこちらについて「このバニラの30％一番好きなんだけど」とコメントしながら紹介。
その発色について「ちょっとナチュラルすぎるっていうか、普段塗るにはすごい良いんだけど」「ツヤはでるけど色味はそんなにつかない」と色の濃度はあまり濃くなく、自然な発色だと説明。
続けて、使い方についても「これをいつもベースにして」とリップメイクのベースカラーとして愛用していることも明かしてくれました！
■動画もチェック！
動画内では、その他の愛用品も紹介しながらメイクの様子を公開！ぜひチェックしてみてくださいね。