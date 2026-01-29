¥ä¥¯¥ë¥ÈÁ°GM¾®Àî½ß»Ê»á¡¡¥´¡¼¥ë¥É¥¸¥à½÷»Ò¹Å¼°ÌîµåÉô´ÆÆÄ½¢Ç¤¡Ö½é¤ÎÄ©Àï¡£À¿°Õ¤ò»ý¤Ã¤ÆÁª¼ê¤ÈÀÜ¤·¤¿¤¤¡×
¡¡¸µ¥ä¥¯¥ë¥È´ÆÆÄ¤Ç¡¢ºòÇ¯¤Þ¤Ç¥¼¥Í¥é¥ë¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¡ÊGM¡Ë¤òÌ³¤á¤¿¾®Àî½ß»Ê»á¡Ê68¡Ë¤¬¡¢¿·¤¿¤Ë¥´¡¼¥ë¥É¥¸¥à½÷»Ò¹Å¼°ÌîµåÉô¤Î´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¡£³ô¼°²ñ¼ÒTHINK¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡¦ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶è¡Ë¤¬29Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡NPB´ÆÆÄ·Ð¸³¼Ô¤¬¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢½÷»ÒÌîµå¥Á¡¼¥à¤Î´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤Î¤Ï½é¡£½÷»Ò¹Å¼°Ìîµå¤ÎÈ¯Å¸¤Î¤¿¤á¤Ë¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤Ç»Å»ö¤ò°ú¤¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¾®Àî»á¤ÏÆ±¼Ò¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö½é¤á¤Æ¤ÎÄ©Àï¤È¤Ê¤ê¡¢Ì¤ÃÎ¤ÎÉôÊ¬¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢À¿°Õ¤ò»ý¤Ã¤ÆÁª¼ê¤ÈÀÜ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤ÆÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤Îµ»½Ñ¸þ¾å¤È¼Ò²ñ¿Í¤È¤·¤Æ¤ÎÀ®Ä¹¤Î¼ê½õ¤±¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¾®Àî»á¤Ï²Ï¹ç³Ú´ï¤«¤é81Ç¯¥É¥é¥Õ¥È4°Ì¤Ç¥ä¥¯¥ë¥È¤ËÆþÃÄ¡£°úÂà¸å¤Ï2·³´ÆÆÄ¡¢1·³¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤Ê¤É¤òÎòÇ¤¤·¡¢11¡Á14Ç¯¡¢18¡Á19Ç¯¤Î2ÅÙ¡¢´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿¡£
¡¡¥´¡¼¥ë¥É¥¸¥à½÷»Ò¹Å¼°ÌîµåÉô¤Ï´ØÅì½÷»Ò¹Å¼°ÌîµåÏ¢ÌÁ¤Ë½êÂ°¡£¥ô¥£¡¼¥Ê¥¹¥ê¡¼¥°¤Ê¤É¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£