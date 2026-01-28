お見送り芸人しんいちが、さらば青春の光・東ブクロと共に番組をお蔵入りさせてしまったという、前代未聞のトラブルを告白した。

【映像】しんいちが関係を持っていたグラドルのイニシャル

『クロナダル』（テレビ朝日系）は、安田大サーカス・クロちゃんとコロコロチキチキペッパーズ・ナダルがMCを務めるバラエティ番組である。1月27日の放送回では、お見送り芸人しんいち、きつね・大津広次、ランジャタイ・国崎和也をゲストに迎え、テレビでは滅多に聞けない「お蔵入り」の裏事情が明かされた。

番組中、大津から「お蔵入り」の経験を問われたしんいちは、「俺、今年あったんよ。しかも自分のせいで」と切り出した。それは、しんいちと東ブクロがMCを務め、女性ゲストに際どい質問を投げかけるという番組の収録でのこと。前日にゲストの名前を確認したところ、東ブクロが「以前抱いたことのある子」だったことが判明した。それだけならまだしも、しんいち自身も「お世話になった子」であったことが発覚。MC2人とゲストの女性が全員「深い関係」にあるという、あまりにも奇跡的な状況に陥ったという。

しんいちたちはスタッフに対し「自分たちは大丈夫」と伝えたが、相手の女性側はMCが誰かを知らされておらず、スタッフ側も「マジで事故」と判断。結果、収録は前日に急遽中止となった。しんいちは「誰も悪くないけど、動いてくれたスタッフさんに迷惑をかけた」と苦い表情で振り返った。また、しんいちは現在も女性と行為に及ぶ際に「同意書」を書かせていることをクロちゃんに暴露されたが、この女性に対しても同意書を渡していたことを認め、スタジオを呆れさせた。