ポラール・エレクトロ・ジャパンは、スクリーンレスのリスト型ヘルスケアバンド「POLAR Loop」を2月5日に発売する。価格は2万9700円。

合わせて、交換用リストバンドおよびバックルも発売される。リストバンドの価格は3850円、バックルの価格は2090円。

「POLAR Loop」は、液晶画面や通知、アラート機能を一切搭載しないスクリーンレス設計が特徴のリスト型ヘルスケアバンド。音や視覚的な刺激を抑えることで、情報過多な日常から距離を置く「デジタルデトックス」をコンセプトとしている。

バッテリー駆動時間は、24時間心拍計測時で最大約8日間。本体には約4週間分のデータを保存できる。また、カスタマーサービスでの有償バッテリー交換にも対応し、長期利用が可能な設計となっている。

本体カラーはベージュ、ブラック、ブラウンの3色で、S／MとM／Lの2サイズのリストバンドが同梱される。

本体カラー

リストバンド

交換ベルト（公式オンラインストア限定カラー）

交換バックル

公式オンラインストアでは2月28日まで、先着100名を対象にオリジナルサーモタンブラーを配布するキャンペーンが開始された。