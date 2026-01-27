【前後編の後編／前編を読む】「まだ女を知らないのか…」と言って10代の僕に“手ほどき”した遠縁のおじさん 浮気者の背中から「男と女」を学んで

徳田智博さん（53歳・仮名＝以下同）は、転勤族の家庭で育った。転校を繰り返し、行く先々では“明るくてバカ”なキャラを演じていたという。そんな暮らしが終わったのは高校生のとき。都内の高校に入学したため、両親にはついて行かず、代わりに父の遠縁である「おじさん」夫婦の家に居候することになったのだ。おじさんは女性にだらしなかったが、智博さんは不思議と惹かれ、“女性”を知る手助けをしてもらったことも……。やがて就職した智博さんは、同僚の啓子さんと交際し、彼女のアパートで暮らし始めた。

「いきなり仏みたいになった自分に戸惑った」と智博さんは言う

＊＊＊

気持ちを切り替えることができたのは、啓子さんの妊娠がわかってからだ。結婚を考えたことはなかったが、啓子さんのお腹が目立ってきたころ「このままじゃいけない」と覚醒した。

「赤ん坊が生まれてくるなんて、考えたら神秘的だし奇跡みたいなものだなと思ったんですよね。僕の子は、何を思いながらこの世に出てくるんだろう、本当は僕のところになんて来たくないかもしれない。僕自身も、生まれ育った家庭がベストだとは思わなかったけど、とりあえず教育は受けさせてもらった。僕も最低限のことはしてやりたいと思った。できれば愛情深く育てたいと一般論的に思ったんですが、愛情深いってどういうことなのかわからなかった」

それは家庭のせいというより、彼自身の問題だったのかもしれない。「愛」という言葉に疎かったのだ。啓子さんと一緒に暮らしながら、他の女性と関係をもったことも1度や2度ではなかったが、お互いに「その場を楽しめばいい」と思っていたからもめごとにはならなかった。

「自分も愛情とか関係を育てるとか、そういうことを考えていなかったから、同じような相手を選んでいたんでしょうね。その時点で、いちばん長く続いたのは啓子でした。妊娠がわかったとき、僕は思わず『どうする？ オレたち、暮らしていけるかな』とつぶやいてしまったんですよ。すると啓子はごく穏やかに『私の中に存在している“命”を殺すことはできない』と言いました。微笑んでいるのに、殺気に近い妙な凄みがありました。この人には逆らえないと思った記憶があります」

啓子さんの身の上を知って

妊娠中期になってやっと婚姻届を提出した。そのとき初めて、啓子さんがすでに天涯孤独であることを知った。親やきょうだいのことを話さないなと思ったことはあるが、智博さん自身がほとんど話さないタイプだから、似たような感性なのだろうと勝手に考えていたのだ。だが啓子さんの場合は、20歳のころに親を相次いで亡くしたのだという。

「父が病気で亡くなったら、母は自ら後を追ってしまった。大学生だった私と高校生の弟は取り残された。そのときはどうしてと思ったけど、それだけ母は父のことが好きだったんだなと今は思ってる」

啓子さんが淡々とそう言ったときのことを智博さんは覚えている。諦観したような表情だった。そのやりきれなさを抱えているから、彼女はこんなふうに穏やかで、そして心広くいられるのだろうと感じたそうだ。

子の誕生に舞い上がり…「ナンパ」

それから彼は本気で仕事を探した。大学時代の先輩や、古巣の会社でも彼の味方になってくれる人がいて、なんとか就職することができた。就職が決まった日に、女の子が生まれた。それは彼の誕生日でもあった。28歳の父親だった。

「ところが僕、出産に間に合わなかったんですよ。予定日はまだ先だったし、もうじき出産ということでなんだか舞い上がってしまって。僕が舞い上がってもしょうがないんですが、学生時代の友人と会ったあとに、なぜかひとりで女の子をナンパしてホテルに行ってしまった。最低ですよね。でもふわふわした体と心を落ち着けるために、そういうことが必要だったんだと思う」

言い訳とは思えない言い方だった。どうしたらいいかわからない、うれしいのかやるせないのかもよくわからない。もうじき子どもが生まれるというときの心境はそんな感じだったと智博さんは言う。だからここでいったん落ち着いて、来るべき出産に備えるんだ、と。それがなぜナンパにつながるのかはよくわからないが、自分の努力で女性を口説き落とす行為が、ある種の達成感と落ち着きをもたらすのかもしれない。

「でもそのとき啓子は、ひとりでタクシーを呼んで病院に向かっていた。実は僕には連絡が来なかったんです。翌朝、帰宅したら、テーブルにメモがあって『お帰り。予定日早まったみたいだから病院行くわ』と書いてあった。すごい胆力でしょ。初産ですよ。この話をすると、みんな『嘘だ』というんですが、本当なんですよ」

なぜかベッドへ

だがそのメモを見て、智博さんは病院に飛んで行けなくなった。妻の胆力が怖かった。なぜかシャワーを浴びてベッドに潜り込んだ。耳元で携帯電話が鳴り響いて目覚めると、すでに夕方に近かった。

「僕の母親の声でした。『なにやってんの。生まれたよ』と。あとから知ったんですが、婚姻届を出したとき、父は仕事でいなかったので母と啓子と3人で食事をしたんですよ。僕はそれきり啓子は母に会っていないと思っていたけど、実はふたり、ときどき連絡をとりあっていたらしい。啓子はひとりで生んだけど、最初に連絡したのは僕の母親だったそうです。母は『ひとりで出産させるなんて』とものすごく怒っていましたね。なんかあったらどうするの、出産は命がけなんだよと。母があんなに怒ったのは初めて見ました」

あまり感情を表さない母の怒りは、啓子さんの心情を察してのものだろう。性格的にふたりはわかりあうところが大きかったのかもしれない。母の淡々としたところと、啓子さんの穏やかながら懐の広いところは、案外、通底しているものがありそうだと智博さんは感じていた。

「その後も母は、僕には言わずに啓子を手伝っていたようです。『お義母さん、来てくれたよ』と言っても、僕の反応が薄かったせいか、そのうち啓子は母のことを言わなくなった。僕は母が嫌いなわけではないんです。特別な愛着も憎しみもない。ただ、感情のやりとりができなかった感覚があった。それはそのまま当時の僕にも言えることで、自分の感情を言葉にするのは非常に苦手でした。なんでも軽口と冗談に紛らわせて、自分の本音を覆い隠してしまう。そんなところがありました。今もそういうところはあるけど……」

表面上、智博さんと啓子さんはうまくいっていた。啓子さんは出産に間に合わなかった彼を責めることはなかったし、智博さんは残業後に居酒屋で酔い潰れたと言い訳をした。それからはふたりで子育てを楽しもうと話し合った。

「あまり罪悪感がなかったんですよ、僕には。それが不思議でした。ひとり者ならともかく、結婚して他の女性と関係をもつのはさすがにまずい、妻の顔を見たら後悔の念がわいてくると予想していたけど、わいてこなかった。人間として何か欠けているのかもしれない、なんてことを考えていました」

二人目はいらないはずでは…

1年間の産休を経て、啓子さんは職場へと戻っていった。日々は忙しく過ぎていったが、何かがものたりない。もうひとり子どもがほしいと思った。ただ、妻にそう言っても受け入れてはもらえなかった。

「もう少したってからと啓子は言うんです。あまり間があかないほうがいいんじゃないかと思ったけど、妻がそう言うならしかたがない。でも、あるとき見てしまったんですよ。妻は自分の机の引き出しにピルを入れているのを。どうやら毎日、飲んでいるようでした」

夫に内緒で妻が避妊していたのだ。啓子さんは夫からの誘いを断ったことはほとんどない。もう夫の子をほしくないという気持ちだったのだろう。

だが娘の誕生から5年、妻が「ふたりめ、ほしくなった」と言いだした。そしてそれから半年後、妻は妊娠したと顔をほころばせて報告した。

「僕の子はもういいと思った妻が、どうしてふたりめと言いだしたのか、僕はずっと不思議だったんです。妊娠したと言った啓子の顔を見た瞬間、あ、僕の子じゃないかもと思いました。同時に、正義感が強いはずの妻が、そんなふうに思いつめたのは、よほど相手の男を好きなんだろうと。僕にはよくわからない情熱とか愛を、妻が具現化していっているのがなんだか羨ましくなったんですよね」

そうまでして相手の子を産もうとしている妻に、初めて強い愛おしさを覚えたというのが皮肉な話ではある。生まれて初めて嫉妬心も感じた。相手の男を特定しようと考えたが、妻は覚悟をもって決定したはずだ。それを邪魔はできない。そう思った。

妻の電話を盗み聞きして

月が満ちて男の子が生まれた。妻に黙って遺伝子検査をしてみると、智博さんの子に間違いないという結果が出た。妻は知っているのだろうか。

「半年ほどたったころ、夜中に妻が誰かと電話でひそひそ話しているのを聞いてしまったんです。『今度、会ってやって。かわいいの。あなたにそっくりなの』と妻は言っていた。やっぱりと思いました。でも僕は、妻との生活を壊す気にはなれなかった」

娘が弟を予想以上にかわいがっているのも愛おしかった。妻は息子にかかりきりだから、智博さんはよく娘を連れて遊びに出かけた。父親を独り占めできるのがうれしそうに見えて、「軽薄に生きてきた自分を信用してくれているのか」と気持ちを揺さぶられた。それも、妻が浮気したおかげなのかもしれないと自虐的に考えてみたが、不思議と妻への怒りはわいてこなかった。

「なんですかね、いきなり仏みたいになっちゃった自分に戸惑いました。感情が動き始めたというのかな。でも怒りだけは抜け落ちているというか。妻からは一度も離婚という言葉が出なかった。妻は決して僕を騙そうとしたわけじゃないと思うんです。あの人は基本的にいつでも正しい。だけど夫以外の男を好きになった。その証として息子を授かった。たぶん、妻はその後、男とは縁が切れていると思います。それならそれでいいんじゃないか。そんな気になりました」

かわいがって育てた娘は、大学を卒業して就職して3年。最近、ひとり暮らしを始めた。ひとりでバリバリ仕事をするんだと張り切っている。息子は大学生になった。智博さんの子で間違いないのに、「顔は僕には似ていないと思う」と彼は言う。妻の思いが息子に乗り移っているのかもしれないと薄く笑う。妻が愛する男性の子だと思いながら育てたのなら、それもいいんじゃないかと智博さんは考えているそうだ。息子とはときどき釣りに行く。ふたりで話しながら釣り糸を垂れているのは至福の時間らしい。

結婚25年…「これでいいと」

結婚して25年がたった。結婚記念日のお祝いなどしたこともないふたりだが、25回目だけは智博さんから誘って食事に行った。

「啓子の好きなお鮨を堪能しました。途中で妻が何か言いたそうな気配だったので、『これからもふたりで前だけ見て歩いていこう』と言ったんですよ。あなたがそんなまっとうなことを言うのは珍しいわねと、いつもの調子でツッコんできたので、どうせオレは軽い男だよ、人生適当だからと笑い飛ばしました。笑いながらちょっと涙が出てきて焦った。妻がじっと見ていたから」

そこへ娘と息子が乱入してきて、4人でたっぷり食べ、智博さんの財布からお金がほぼ消えた。 啓子、今月はカンパ頼むと言ったら、妻は「娘からもらえば」と冷たい口調で突き放した。いつものリズムである。

「これでいいと思いました。過去をほじくり返すことに意味はないし、やっぱり僕自身は軽く生きていきたいし。久々に街でナンパでもしてみます」

智博さんは笑いながらそう言うと、繁華街に消えて行った。

＊＊＊

妻の不貞疑惑が、かえって智博さんの心に安寧をもたらしたようだ。本人は「感情が動き始めた」と自己分析するが、裏を返せば、感情が動かなかった人生の時期が長かったともいえる。【記事前編】では転校続きだった幼少時代と、人生観に影響を与えているであろう「おじさん」との交流について紹介している。

亀山早苗（かめやま・さなえ）

フリーライター。男女関係、特に不倫について20年以上取材を続け、『不倫の恋で苦しむ男たち』『夫の不倫で苦しむ妻たち』『人はなぜ不倫をするのか』『復讐手帖─愛が狂気に変わるとき─』など著書多数。

