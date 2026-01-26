

『週刊プレイボーイ』のグラビアに登場した龍本弥生





NMB48の32ndシングル『青春のデッドライン』で自身初の表題曲選抜メンバーに抜擢された、20歳のフレッシュガール・龍本弥生（たつもと・やよい）が、1月26日（月）発売『週刊プレイボーイ6号』のグラビアに初登場！ 透明感満載のグラビアをご覧あれ！

【メンバーに支えられながら生きています】

――撮影はいかがでしたか？

龍本 たくさんの衣装でコンセプトとかも変わっていくのがすごく楽しかったです。プールの撮影では「花柄や水色がよく似合うね」って言っていただいたり。

――寒くなかった？

龍本 プールから出たときとか、本当に鳥になるんじゃないかってぐらい鳥肌でした（笑）。

――申し訳ないです......。撮影に向けてやったことはある？

龍本 ちょっとだけ。動画を見ながら５分ぐらい腹筋したり。筋トレが本当に苦手で、普段はすぐ諦めちゃうんですけど、頑張りました。

――龍本さんはどんなキャラ？

龍本 なんか変だねとか、ふわふわしてるねとか。よく忘れ物をしてメンバーから「またかよ！」って怒られます（泣）。

ケータイを家に忘れて連絡が取れないとか、レッスン場で電話を鳴らしてもらって大捜索とか、帰りの車に乗ろうとしたら、マラソンが得意な坂下真心ちゃんが私のケータイを持って走って追いかけてきてくれたり。メンバーに支えられながら生きています。

――昨年11月発売の最新シングルで初めて選抜メンバーに入りました。発表はどこで？

龍本 たまにメンバー全員が集まる機会があって、そこで発表されることが多いのですが、私の場合はコンプライアンス研修で集められたときで。

――そういう研修があるんですね。

龍本 SNSの使い方とか講習を受けて、終わったら、「まだ話あるから」みたいな感じで。新公演の発表があって、これで終わりかなと思ったら選抜発表でした。

――入れる予感はあった？

龍本 届きそうで届かない状態が続いていて。「次こそ！」という期待はしていたんですけど、先に後輩が呼ばれて。大丈夫かなと思っていたら呼ばれました。最初はほっとした気持ちで。でも同期が駆け寄ってきてくれたときはやっぱりうれしくて涙が出ました。

――話は変わりますが、最近ハマってるものとかはありますか？

龍本 先日、丸1日お休みがあったので、ずっとドラマを見ていました。小説が原作のドラマを見る機会が多いです。

――小説から読んでいるの？

龍本 もともとアクティブなタイプじゃないので、家で本を読むことが多くて。特に湊かなえさんが好きです。登場人物の心情を目の表現で表すのがすごいなって。いちばん好きなのは『Nのために』で、愛がテーマのミステリーなんですけど、ただの恋愛小説より、もっと深い愛について書かれていたりするんです。

――ドラマが好きだし、演じてみたい？

龍本 憧れますね。本を読んで、自分もこういう世界に行けたらいいなと思うことが多いので、いつか湊かなえさん原作のドラマに出ることが夢です。

――ほかにハマってるものはある？

龍本 すごく服が好きなので、ネットショッピングでめちゃくちゃ買って家族に怒られています。初売りもネットで買って、段ボールが日々届いていますね（笑）。

――置く場所はあるの？

龍本 着なくなった服はレッスン場に持っていきます。「もらってください」って置いておくと後輩が喜んで持っていってくれるので、それを見て私もうれしいなって。

――洋服代って大変だから後輩はうれしいでしょうね。グラビアでやってみたいことはありますか？

龍本 今まではフレッシュで爽やか系のグラビアが多くて。でも後輩でグラビアをやるコも増えてきたので、新たな一面で大人っぽい私も見せられたらなって。写真集を出せるぐらい活躍したいです。

――今年やりたいことは？

龍本 グラビアはもちろんですし、舞台のお仕事だったり。あとお洋服が好きなので、ファッションのお仕事とか、新たに挑戦できる一年になったらうれしいです。

スタイリング／クメユナ ヘア＆メイク／新井祐美子

●龍本弥生（たつもと・やよい）

2005年3月2日生まれ 兵庫県出身

身長164cm 血液型＝O型

ニックネーム＝やよい

好きな食べ物＝栗、チーズケーキ

〇2022年、NMB48に8期生として加入。23年に正規メンバーに昇格し、25年には32ndシングル『青春のデッドライン』で自身初となる表題曲選抜メンバーに選ばれた。2026年2月11日（水・祝）幕張メッセにてNMB48 32ndシングル大握手会開催決定！

取材・文／関根弘康 撮影／唐木貴央