「腹筋100回」より「スクワット1回」が効く！全身の7割を占める『おなかが凹まない原因』とは？【１日３分でおなかも脚も細くなる 女子のスクワット】

「薄着になる季節に向けて、お腹を凹ませたい！」そう決意して、毎日必死に腹筋運動を繰り返していませんか？実はその努力、非常に効率が悪いかもしれません。

もし、あなたが「バストやヒップの位置を上げたい」「リバウンドしない体になりたい」「最短距離で美脚を手に入れたい」と願うなら、今すぐ腹筋を止めて『女子のスクワット』に切り替えるべきです。

なぜ、数あるトレーニングの中でスクワットが女性にとっての「最強の正解」なのか。本書が提唱する運動生理学に基づいた衝撃の事実を解き明かしていきます。

衝撃の事実！女性の筋肉の「7割」は下半身に眠っている

多くの女性が「お腹を凹ませるには腹筋」という常識を信じています。しかし、本書ではその常識を真っ向から否定しています。

実は、女性の筋肉の分布には大きな特徴があります。なんと、全身の筋肉の約7割がお尻や太ももといった下半身に集中しているのです。一方で、体幹を含む上半身は、心臓や胃腸などの大切な内臓を収納するためのスペース（容積）は大きいものの、筋肉量は意外なほど少ないのが現実です。

つまり、筋肉量の少ないお腹まわりを一生懸命鍛えるよりも、巨大な筋肉がひしめく下半身を効率よく刺激する方が、体を変えるスピードは圧倒的に速くなります。

「腹筋100回よりもスクワット1回」と言われるのは、この解剖学的な事実に基づいたものなのです。

痩せ体質を作る「魔法の数字」：基礎代謝60％の秘密

「ランニングを頑張っているのに、なかなか体重が落ちない」と悩む女性も多いでしょう。ここで知っておくべきなのが、人間のエネルギー消費の内訳です。

私たちが1日に消費する全エネルギーは、大きく3つに分けられます。

基礎代謝（約60%）： 呼吸や体温維持など、生命維持に最低限必要なエネルギー 身体活動量（約30%）： 運動や家事、通勤などで動くエネルギー 食事誘発性熱産生（約10%）： 食後の消化・吸収に伴うエネルギー

注目すべきは、全消費エネルギーの約6割が「基礎代謝」であるという点です。そして、この基礎代謝のうち20～40％は「筋肉が熱（体温）を作り出すため」に消費されています。

運動をしていない時でも、筋肉は体温を保とうとしてエネルギーを消費し続けています。つまり、筋肉量が多いほど、日常生活を送っているだけで勝手に脂肪が燃えていく「痩せやすい体」になれるのです。そして、その筋肉を最も効率よく増やせる場所こそが、筋肉の7割が集まる下半身なのです。

加齢で真っ先に衰えるのはどこ？「太りやすさ」の真実

「若い頃と同じ食事をしているのに、年々太りやすくなった」と感じる原因も、実は下半身の筋肉にあります。

人間の筋肉は、加齢や運動不足によって減少していきますが、上半身の筋肉に比べて下半身の筋肉は20代をピークに驚くほどのスピードで右肩下がりに減っていくことがわかっています。

その背景には、現代女性を取り巻く生活環境の変化があります。学生時代は階段の上り下りや通学で歩く機会が多かったはずですが、社会人になるとエレベーターやエスカレーター、電車や車に頼る生活へとシフトしがちです。

活動量が減り、摂取カロリーが増える一方で、基礎代謝を支える下半身の筋肉が真っ先に衰えていく。これこそが、大人女子を悩ませる「太りやすさ」の正体なのです。下半身の筋肉を呼び戻すことは、単なるダイエット以上の、若々しさを保つための必須事項といえます。

なぜ『女子のスクワット』は即効性が違うのか

本書が提案する「女子のスクワット」は、単なる筋力トレーニングではありません。ストレッチの要素を融合させた独自のメソッドです。

たった1日3分程度のスクワットを行うだけで、以下のような劇的な変化が期待できます。

バストとヒップの位置が上がる： 正しい骨格の配列を整えることで、重力に負けていたシルエットが本来の位置に戻ります。 ウエストがその場で細くなる： 姿勢を正して内臓の収まりどころを作るだけで、お腹は自然と凹みます。 脚のラインが整う： 独自のフォーム（ハの字足など）で行うことで、O脚の改善や脚のスッキリ感に繋がります。

実際に、体験者の中には、わずか数分のセッションでウエストが－7.5cm、バストが＋7.5cm（トップの高さ）という驚異的な変化を見せた例もあります。

常識破りのメソッド！美姿勢を作る「ハの字」スクワット

「スクワットなら知ってる、足を開いてやるやつでしょ？」と思った方、それは大きな間違いかもしれません。 一般的に知られている「足を広げてつま先を外に向けるスクワット」は、重いバーベルを担ぐためのフォームであり、実は女性のボディメイクには不向きな場合があります。外側荷重になり、骨盤が後傾しやすくなるためです。

こんなスクワットはNG！やればやるほど体型が崩れる

足幅が広く、つま先が外側を向いている → O脚になり、ひざに負担がかかる

腰を落とし過ぎて、背中が丸まる → 骨盤が後傾し、腰に負担がかかる

「毎日やらない」が正解！ストレッチとスクワットを交互に行う

「早く痩せたいから毎日やる！」という意気込みは素晴らしいですが、本書では「毎日やってはダメ」と断言しています。 筋肉は、トレーニングによって一時的に損傷し、休息をとることで以前より強く修復されます（超回復）。この修復には48～72時間かかるため、毎日行うと筋肉が回復せず、逆にレベルダウンしてしまうのです。

推奨されているのは、以下のサイクルです。

1日目：スクワット（筋肉を鍛える） 2日目：ストレッチ（筋肉を休ませ、柔軟性を高める） 3日目：スクワット …（7日目は完全休養）

この「スクワット」と「ストレッチ」を交互に行うことこそが、「姿勢改善（ストレッチ）」＆「基礎代謝アップ（スクワット）」のダブル効果を生み出す最短ルートなのです。

まとめ：無駄な努力を捨て、最短ルートへ

「痩せるためには、辛い腹筋100回や、長時間ジムに通わなければならない」という思い込みはもう捨ててください。

女性が美しく痩せるための最短ルートは、「下半身の筋肉（7割）を賢く鍛えて基礎代謝を上げること」。そして、それを実現するのが『女子のスクワット』です。

1日たった3分。正しいフォームで行うスクワットは、あなたの想像を超えるスピードで、引き締まったお腹とスラリとした脚、そしてリバウンドしない「痩せ体質」を連れてきてくれるはずです。

今日から、無駄な努力を卒業して、自分史上最高のボディラインを目指してみませんか？

