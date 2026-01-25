¥×¥í¥ó¥×¥È¤ò2²ó·«¤êÊÖ¤¹¤À¤±¤ÇAI¤ÎÀµÅúÎ¨¤¬¾å¤¬¤ë¤ÈGoogle Research¤¬Êó¹ð
Âçµ¬ÌÏ¸À¸ì¥â¥Ç¥ë(LLM)¤Ï¡¢Æ±¤¸ÆâÍÆ¤Î¥×¥í¥ó¥×¥È¤Ç¤â¡Ö½ñ¤Êý¡×¤ä¡Ö¾ðÊó¤ÎÊÂ¤ÙÊý¡×¤Ë¤è¤Ã¤ÆÅú¤¨¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Google Research¤Î¸¦µæ¼Ô¤é¤Ï¡¢¥×¥í¥ó¥×¥È¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ2²óÊÂ¤Ù¤ë¤À¤±¤ÎÃ±½ã¤Ê¼êË¡¤Ë¤è¤ê¡¢LLM¤¬Â¿¤¯¤ÎÌäÂê¤ÇÀµÅú¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤ÈÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
[2512.14982] Prompt Repetition Improves Non-Reasoning LLMs
¤³¤Î¼êË¡¤Ï¡ÖPrompt Repetition(¥×¥í¥ó¥×¥ÈÈ¿Éü)¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢ÆþÎÏ¤ò¡Ö¡ã»Ø¼¨Ê¸¡ä¡×¤«¤é¡Ö¡ã»Ø¼¨Ê¸¡ä¡ã»Ø¼¨Ê¸¡ä¡×¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢»Ø¼¨¤äÌäÂêÊ¸¤ò¥³¥Ô¡¼¤·¤Æ¤½¤Î¤Þ¤Þ2²óÏ¢Â³¤ÇÅ½¤êÉÕ¤±¤ì¤ÐOK¡£¡ÖÆ±¤¸¤³¤È¤ò2²ó¸À¤¨¤ÐÄÌ¤¸¤ä¤¹¤¤¡×¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤Ë¤â»×¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤ÎÁÀ¤¤¤ÏÀâÆÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢LLM¤ÎÆÉ¤ß¼è¤êÊý¤ËÍ³Íè¤¹¤ë¼è¤ê¤³¤Ü¤·¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤Ç¤¹¡£
LLM¤ÎÂ¿¤¯¤ÏÊ¸¾Ï¤òº¸¤«¤é±¦¤Ø½çÈÖ¤Ë½èÍý¤·¤Þ¤¹¡£¿Í´Ö¤Î¤è¤¦¤ËÁ´ÂÎ¤ò¸«ÅÏ¤·¤Æ¤«¤éÍý²ò¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢ÀèÆ¬¤«¤éÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¯ÅÓÃæ¤Î»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢¸å¤í¤Ë¤¢¤ë¾ðÊó¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¡ÖÇØ·Ê¾ðÊó¢ª¼ÁÌä¡×¤Ê¤Î¤«¡Ö¼ÁÌä¢ªÇØ·Ê¾ðÊó¡×¤Ê¤Î¤«¤È¤¤¤Ã¤¿ÊÂ¤Ó¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤À¤±¤Ç¡¢É¬Í×¤Ê¾ò·ï¤òÆÉ¤ßÍî¤È¤·¤¿¤ê»²¾È¤¹¤Ù¤²Õ½ê¤ò¼è¤ê°ã¤¨¤¿¤ê¤¹¤ëÍ¾ÃÏ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¥×¥í¥ó¥×¥È¤ò2²ó·«¤êÊÖ¤¹¤È¡¢2²óÌÜ¤ò½èÍý¤¹¤ë»þÅÀ¤Ç1²óÌÜ¤ÎÁ´Ê¸¤¬¤¹¤Ç¤ËÆþÎÏ¤È¤·¤ÆÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¾õÂÖ¤À¤È¡¢2²óÌÜ¤Î³ÆÉôÊ¬¤¬1²óÌÜ¤ÎÆâÍÆÁ´ÂÎ¤ò»²¾È¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤ë¤Ê¤é¡¢Æ±¤¸ÀâÌÀ½ñ¤¬2¥Ú¡¼¥¸Ï¢Â³¤ÇÅ½¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢2¥Ú¡¼¥¸ÌÜ¤òÆÉ¤à¤È¤¤Ë¤Ï1¥Ú¡¼¥¸ÌÜ¤¬³Î¼Â¤Ë¡Ö´ûÆÉ¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤ò¿Í¹©Åª¤Ëºî¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¹½Â¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ»Ø¼¨¤ä¾ò·ï¤Î¼è¤ê¤³¤Ü¤·¤¬¸º¤ê¡¢·ë²Ì¤È¤·¤ÆÀµÅúÎ¨¤¬¾å¤¬¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¸ú²Ì¤ò³Î¤«¤á¤ë¤¿¤á¡¢¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤ÏGemini 2.0 Flash/Flash Lite¡¢GPT-4o/GPT-4o-mini¡¢Claude 3 Haiku/Claude 3.7 Sonnet¡¢DeepSeek V3¤Î·×7¥â¥Ç¥ë¤ò¡¢ARC(Challenge)¤äOpenBookQA¡¢GSM8K¡¢MMLU-Pro¡¢MATH¤Ê¤É¤Î¥Ù¥ó¥Á¥Þ¡¼¥¯¤ÇÉ¾²Á¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤ÏÄ¹¤¤ÆþÎÏ¤«¤éÆÃÄê°ÌÃÖ¤ÎÍ×ÁÇ¤ò¼è¤ê½Ð¤¹Ç½ÎÏ¤ò¸«¤ëÆÈ¼«¥¿¥¹¥¯¡ÖNameIndex¡×¤È¡ÖMiddleMatch¡×¤âÍÑ°Õ¤·¡¢³Æ¼Ò¤Î¸ø¼°API¤ò»È¤Ã¤Æ2025Ç¯2·î¤«¤é3·î¤Ë¥Æ¥¹¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤³¤Ç¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤¬¶èÊÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡ÖLLM¤Ë¿äÏÀ¤òÂ¥¤¹¤«¤É¤¦¤«¡×¤Ç¤¹¡£LLM¤Ë¤ÏÅú¤¨¤ò½Ð¤¹Á°¤ËÅÓÃæ¼°¤Î¤è¤¦¤Ê¸¡Æ¤¼ê½ç¤òÁý¤ä¤·¤Æ¡Ö¹Í¤¨¤ë»þ´Ö¡×¤òÂ¿¤á¤Ë»È¤¦¿äÏÀ¥â¥Ç¥ë¤ä¿äÏÀ¥â¡¼¥É¤¬¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢ÄÉ²Ã¤Î»×¹Í¼ê½ç¤ò¤¢¤Þ¤ê²ó¤µ¤ºÆþÎÏ¤òÆÉ¤ó¤À¤éÈæ³ÓÅª¤½¤Î¤Þ¤ÞÅú¤¨¤òºî¤ë¡ÖÂ¨Åú¥â¡¼¥É¡×¤Ë¶á¤¤ÀßÄê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤Ë¤è¤ë¤Èº£²ó¤Î¼êË¡¤¬Âç¤¤Ê¸ú²Ì¤ò¼¨¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¸å¼Ô¤Î¤è¤¦¤Ê¿äÏÀ¤òÂ¥¤µ¤Ê¤¤¾ò·ï¤À¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢ÆÃÄê¤Î¾ò·ï¤ÎÁ°¸å¤ÇÀ®¸ù¡¦¼ºÇÔ¤Î³ä¹ç¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤«¤É¤¦¤«¤òÄ´¤Ù¤ë¡Ö¥Þ¥¯¥Í¥Þ¡¼¸¡Äê¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢70·ïÃæ47·ï¤Ç¥×¥í¥ó¥×¥ÈÈ¿Éü¤ò»È¤Ã¤¿Êý¤¬Àµ²òÎ¨¤¬Åý·×Åª¤ËÍ°Õ¤Ë¹â¤¯¤Ê¤ê¡¢µÕ¤Ë¥×¥í¥ó¥×¥ÈÈ¿Éü¤ò»È¤Ã¤ÆÀµÅúÎ¨¤¬Äã²¼¤·¤¿¥±¡¼¥¹¤Ï1·ï¤â¸«¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËÁªÂò¼°ÌäÂê¤Ç¤ÏÌäÂêÊ¸¤è¤êÀè¤ËÁªÂò»è¤òÄó¼¨¤¹¤ëÊÂ¤ÙÊý¡Öoptions-first¡×¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢1²óÌÜ¤ÎÆÉ¤ß¼è¤ê¤À¤±¤Ç¤ÏÊ¸Ì®¤¬Â·¤¤¤Ë¤¯¤¤ÇÛÃÖ¤Î¾ì¹ç¤Ï¥×¥í¥ó¥×¥ÈÈ¿Éü¤Ç²þÁ±¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤·¹¸þ¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÊÂ¤ÙÊý¤ÎÁêÀ¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤¿¥ß¥¹¤ò2²óÌÜ¤ÎÆÉ¤ß¤ÇÊäÀµ¤¹¤ë·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²¼¤Î¿Þ¤Ï³Æ¥Ù¥ó¥Á¥Þ¡¼¥¯¤Ë¤ª¤±¤ëBaseline(¥×¥í¥ó¥×¥È¤ò1ÅÙ¤À¤±½ñ¤¯)¤ÈPrompt Repetition(¥×¥í¥ó¥×¥ÈÈ¿Éü)¤ÎÀµÅúÎ¨¤òÊÂ¤Ù¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¡Öoptions-first¡×¤Çº¹¤¬½Ð¤ä¤¹¤¤ÍÍ»Ò¤âÆÉ¤ß¼è¤ì¤Þ¤¹¡£
¶ËÃ¼¤Ê²þÁ±Îã¤È¤·¤Æ¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤¬µó¤²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÆÈ¼«¥¿¥¹¥¯¤Î¡ÖNameIndex¡×¤Ç¤¹¡£¡ÖNameIndex¡×¤Ï50¿ÍÊ¬¤ÎÌ¾Á°¥ê¥¹¥È¤òÍ¿¤¨¤Æ¡Ö25ÈÖÌÜ¤ÎÌ¾Á°¤Ï²¿¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿»ØÄê°ÌÃÖ¤ÎÍ×ÁÇ¤òÅú¤¨¤µ¤»¤ë²ÝÂê¤Ç¡¢Gemini 2.0 Flash Lite¤Ç¤Ï¥×¥í¥ó¥×¥È¤ò1²ó¤À¤±Äó¼¨¤·¤¿¾ì¹ç¤ÎÀµÅúÎ¨¤¬21.33¡ó¤À¤Ã¤¿°ìÊý¡¢¥×¥í¥ó¥×¥È¤ò2²ó·«¤êÊÖ¤¹¤È97.33¡ó¤Þ¤Ç¾å¤¬¤Ã¤¿¤ÈÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä¹¤¤ÆþÎÏ¤«¤é¡Ö¤É¤³¤ò¸«¤ë¤Ù¤¤«¡×¤ò³°¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥¿¥¤¥×¤Î¼ºÇÔ¤¬¡¢È¿Éü¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸º¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼¨º¶¤¹¤ë·ë²Ì¤Ç¤¹¡£
ÆþÎÏÎÌ¤¬ÇÜ¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÂÔ¤Á»þ´Ö¤ä¥³¥¹¥È¤¬Áý¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤â»×¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤Ï¡ÖÀ¸À®¤¹¤ë¥È¡¼¥¯¥ó¿ô¤ÏÁý¤¨¤º¡¢¼ÂÂ¬¤ÎÂÔ¤Á»þ´Ö¤âÂ¿¤¯¤Î¾ò·ï¤ÇÁý¤¨¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£LLM¤Î½èÍý¤ÏÂç¤Þ¤«¤Ë¡¢ÆþÎÏ¤òÆÉ¤ß¹þ¤à¡Öprefill¡×ÃÊ³¬¤È¡¢²óÅú¤ò1¥È¡¼¥¯¥ó¤º¤ÄÀ¸À®¤¹¤ë¡Ödecoding¡×ÃÊ³¬¤ËÊ¬¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ödecoding¡×¤¬ÂÔ¤Á»þ´Ö¤Ë±Æ¶Á¤·¤ä¤¹¤¤°ìÊý¤Ç¡Öprefill¡×¤ÏÊÂÎó²½¤·¤ä¤¹¤¤¤È¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤ÏÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢Anthropic¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ç¤ÏÆþÎÏ¤¬Èó¾ï¤ËÄ¹¤¤¾ì¹ç¤ËÂÔ¤Á»þ´Ö¤¬Áý¤¨¤ëÎã¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤Ï¡ÖThink step by step(ÃÊ³¬Åª¤Ë¹Í¤¨¤Æ)¡×¤Î¤è¤¦¤Ë¿äÏÀ¤òÂ¥¤¹¾ò·ï¤Ç¤Ï¡¢¸ú²Ì¤¬¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¤«¡¢¾®¤µ¤Ê²þÁ±¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¤È¤âÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿äÏÀ¤ò¤µ¤»¤ëÀßÄê¤Ç¤Ï¡¢²óÅúÀ¸À®¤ÎÅÓÃæ¤ÇÌä¤¤¤ò¸À¤¤´¹¤¨¤¿¤êÍ×ÅÀ¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¤ê¤¹¤ëµóÆ°¤¬µ¯¤¤ä¤¹¤¯¡¢ÆþÎÏÂ¦¤ÎÈ¿Éü¤¬¾éÄ¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¸ú¤¤Ë¤¯¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¤È¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤ÏÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿äÏÀ¤òÂ¥¤·¤¿¾ò·ï¤Ç¤Î·ë²Ì¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¤Î¤¬²¼¤Î¿Þ¤Ç¡¢¿äÏÀ¤µ¤»¤Ê¤¤¾ò·ï¤Û¤ÉÂç¤¤Ê¿¤Ó¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤Ï¥×¥í¥ó¥×¥ÈÈ¿Éü¤ÎÇÉÀ¸·Ï¤â»î¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥×¥í¥ó¥×¥È¤ò3²ó·«¤êÊÖ¤¹¡Ö¡ß3¡×¤ä¡¢¡ÖLet me repeat that:¡×¤Î¤è¤¦¤Ë·«¤êÊÖ¤·¤òÌÀ¼¨¤¹¤ë·Á¤Ç¤â¸¡¾Ú¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¥¿¥¹¥¯¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡Ö¡ß3¡×¤Ç¤µ¤é¤ËÎÉ¤¤·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤ÏÃ±¤ËÆþÎÏ¤òÄ¹¤¯¤·¤¿¤À¤±¤Ç¤ÏÀµÅúÎ¨¤¬²þÁ±¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤ò³Î¤«¤á¤ë¤¿¤á¤ËÆ±¤¸Ä¹¤µ¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¡Ö.¡×¤ÇËä¤á¤ëPadding¤â»î¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢À®ÀÓ¤Ï¾å¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢Ä¹¤±¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÆ±¤¸ÆâÍÆ¤ò¤â¤¦°ìÅÙÆÉ¤Þ¤»¤ë¡×¤³¤È¼«ÂÎ¤¬¸ú¤¤¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£