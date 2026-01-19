ウッドストックやオラフと一緒のデザインも！アイアップ「スヌーピー」どっとポーチ
かわいくてユニークな雑貨やおもちゃを展開する「アイアップ」から、新たなデザインを使用した「スヌーピー」柄が仲間入り。
「どっとポーチ ベーシック」に4種、「どっとポーチ キープスタンド」に2種の新デザインが加わります☆
アイアップ「スヌーピー」どっとポーチ
発売日：2026年1月下旬より順次
販売店舗：アイアップ公式オンラインストア、全国の販売店
タオルのふりしてコソッとポーチでおなじみ、アイアップの「どっとポーチ（.POUCH）」に、新しい「スヌーピー」デザイン6種が新たに仲間入り。
「どっとポーチ ベーシック」で4種、保温・保冷機能を備えた「どっとポーチ キープスタンド」で2種がラインナップされます☆
どっとポーチ BASIC
価格：各1,540円（税込）
サイズ：約W115×H230×D15mm
カラー：全4種（オーガニックコットン チェック、テニス、ミュージック、ウォームグレー）
スタンダードな「どっとポーチ ベーシック」には、新しい「スヌーピー」デザインが4種類登場。
「スヌーピー」のいろんな姿・表情が楽しめるラインナップになっています！
タオルのように持ち歩けるので、見せたくないものの収納にも使える便利グッズです。
オーガニックコットン チェック
チェック柄がおしゃれな「どっとポーチ」
オーガニックコットンの肌触りにうっとりする「スヌーピー」もキュートです！
テニス
テニスを楽しむ「スヌーピー」デザイン。
グリーンのボーダー柄が爽やかな印象です☆
ミュージック
ドット柄に紛れて音符が入った、ユニークなデザイン。
「スヌーピー」も楽器を演奏して、音楽を楽しんでいます。
ウォームグレー
温かみのあるグレーの中に浮かび上がる「スヌーピー」の姿。
いろんなポーズと表情の「スヌーピー」が散りばめられています！
どっとポーチ KEEP STAND
価格：各1,760円（税込）
サイズ：約W120×H210×D15mm
カラー：全2種（ボーダー、スヌーピー＆オラフ）
保温・保冷効果のある「どっとポーチ キープスタンド」は、飲み物の持ち歩きにおすすめ。
ペットボトルなどを入れれば、飲み頃温度をキープしてくれるポーチです。
お出かけのお供に使いたくなるような、2種類の「スヌーピー」デザインが展開されます☆
ボーダー
太めのボーダー柄を水面に見立てたデザイン。
一緒にボートを漕ぐ「スヌーピー」と「ウッドストック」があしらわれています！
スヌーピー＆オラフ
おやつを食べる「スヌーピー」と「オラフ」
お出かけ時の飲み物を入れておくのにぴったりなデザインです☆
「スヌーピー」の新デザインが、「どっとポーチ ベーシック」4種、「どっとポーチ キープスタンド」2種の合計6種登場。
アイアップの「スヌーピー」どっとポーチは、2026年1月下旬より発売予定です！
