かわいくてユニークな雑貨やおもちゃを展開する「アイアップ」から、新たなデザインを使用した「スヌーピー」柄が仲間入り。

「どっとポーチ ベーシック」に4種、「どっとポーチ キープスタンド」に2種の新デザインが加わります☆

アイアップ「スヌーピー」どっとポーチ

発売日：2026年1月下旬より順次

販売店舗：アイアップ公式オンラインストア、全国の販売店

タオルのふりしてコソッとポーチでおなじみ、アイアップの「どっとポーチ（.POUCH）」に、新しい「スヌーピー」デザイン6種が新たに仲間入り。

「どっとポーチ ベーシック」で4種、保温・保冷機能を備えた「どっとポーチ キープスタンド」で2種がラインナップされます☆

どっとポーチ BASIC

価格：各1,540円（税込）

サイズ：約W115×H230×D15mm

カラー：全4種（オーガニックコットン チェック、テニス、ミュージック、ウォームグレー）

スタンダードな「どっとポーチ ベーシック」には、新しい「スヌーピー」デザインが4種類登場。

「スヌーピー」のいろんな姿・表情が楽しめるラインナップになっています！

タオルのように持ち歩けるので、見せたくないものの収納にも使える便利グッズです。

オーガニックコットン チェック

チェック柄がおしゃれな「どっとポーチ」

オーガニックコットンの肌触りにうっとりする「スヌーピー」もキュートです！

テニス

テニスを楽しむ「スヌーピー」デザイン。

グリーンのボーダー柄が爽やかな印象です☆

ミュージック

ドット柄に紛れて音符が入った、ユニークなデザイン。

「スヌーピー」も楽器を演奏して、音楽を楽しんでいます。

ウォームグレー

温かみのあるグレーの中に浮かび上がる「スヌーピー」の姿。

いろんなポーズと表情の「スヌーピー」が散りばめられています！

どっとポーチ KEEP STAND

価格：各1,760円（税込）

サイズ：約W120×H210×D15mm

カラー：全2種（ボーダー、スヌーピー＆オラフ）

保温・保冷効果のある「どっとポーチ キープスタンド」は、飲み物の持ち歩きにおすすめ。

ペットボトルなどを入れれば、飲み頃温度をキープしてくれるポーチです。

お出かけのお供に使いたくなるような、2種類の「スヌーピー」デザインが展開されます☆

ボーダー

太めのボーダー柄を水面に見立てたデザイン。

一緒にボートを漕ぐ「スヌーピー」と「ウッドストック」があしらわれています！

スヌーピー＆オラフ

おやつを食べる「スヌーピー」と「オラフ」

お出かけ時の飲み物を入れておくのにぴったりなデザインです☆

「スヌーピー」の新デザインが、「どっとポーチ ベーシック」4種、「どっとポーチ キープスタンド」2種の合計6種登場。

アイアップの「スヌーピー」どっとポーチは、2026年1月下旬より発売予定です！

