今回紹介するのは、X（旧Twitter）に投稿された、鳴き声がとても長い子猫の様子。

「ニャァ」と鳴き始めたかと思うと、そのまま一息で声を伸ばし続け、多くの人の目に留まりました。

投稿はXにて、52.7万回以上表示。2.7万件以上のいいねが寄せられていました。

ニャァァアアアアアーーーーッ！！

今回、Xに投稿したのは「ひよぷーUNIRICO」さん。登場したのは、猫のルナちゃんです。

あるとき、ルナちゃんが鳴き始めた際、その鳴き声がなかなか終わらないことに気づいた投稿主さん。

途中で息継ぎをする様子もなく、ニャァァアアアアアーーーーッ！！と絶叫。だいたい5～6秒ほど一気に鳴き続けていたみたいです。もちろん、長い鳴き声を出し切った後、ルナちゃんは特に疲れた様子を見せなかった模様。きっと投稿主さんにかまってもらいたくて仕方なかったのでしょう。それにしても、ルナちゃん、オペラ歌手になれる素質がありますね。

ルナちゃんの長い鳴き声に虜になった猫好き続出

とっても長い鳴き声を披露してくれた猫のルナちゃん。その様子を見たXユーザーたちからは、「何度も見ちゃう」「肺活量ＯＫ！」「初めて見たかも。個性派（笑）」「なんて言ってるんだろうね かわいいね」「ヤカンのお湯が沸いたのかと思ったよ」などの声が多く寄せられていました。どうやら多くの方が、ルナちゃんの美声の虜になったようですね。

Xアカウント「ひよぷーUNIRICO」では、猫ちゃんたちとの穏やかな日常の様子などが投稿されています。可愛い猫たちとの生活は見ているだけで心癒されます。

写真・動画提供：Xアカウント「ひよぷーUNIRICO」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。