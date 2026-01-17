女優・坂口良子さん（享年57）の娘で2世タレントとして活動後、紆余曲折を繰り返した坂口杏里さん（34）。2022年にはFTM（戸籍変更済みの元女性）の格闘家とスピード婚、さらに約1年でスピード離婚など、世間を騒がせた。

【写真】モコモコアウターにビーサン姿で出勤した「ふっくら姿」の坂口さん。タトゥーがびっしり入った「ウヅちゃん」との動画がSNS上で話題になった

2025年9月には関西在住の一般男性と「ゼロ日婚」したが、前編記事「《3年ぶり2度目のスピード離婚》坂口杏里の「ふっくら近影」に心配の声…「膝が痛いけどメンタルは安定してます」本人が明かした"フツーの生活願望"」では、同年10月に離婚届を提出し「スピード離婚」していたことを報じた。

直近ではふっくらした近影がSNS上で拡散され、体調を心配する声も上がっているが--本人が現在勤める新宿2丁目の老舗バー『The オネェスターズ』で話を聞いた。【前後編の後編。前編から読む】

スウェットに黒のモコモコしたアウターを合わせ、店に登場した坂口さん。「去年から太っちゃって膝が痛いんです」と、時折膝をさすりながら取材に応じてくれた。そんな彼女はビーチサンダルを履いており、足元が寒そうだった。

坂口さんは現在もTikTok配信をしてお金を稼いでいるというが、『The オネェスターズ』を経営するママ『ウヅちゃん』に「寮もあるしうちで働いたら？」と誘われ、現在雇われママとして勤めているそうだ。

「店の出勤日は不定期ですが、ウヅちゃんが『TikTok配信を優先していいよ』と言ってくれているし、私は体調とコンディションを見て週に2日とか来てる感じです。19時から深夜1時頃までいる時もあるし、2、3時間で帰る時もあるし」

3年ぶり2度目のスピード離婚となってしまった坂口さんだが、新たなパートナーは探しているのだろうか。

「今はいません。でももちろん恋愛はしたい。もう本当に、お金持ちでフツーーーーの人がいいんです。フツーの人と恋愛したい。40歳までには子供もほしいんです。

『The オネェスターズ』にはノンケのお客様もいらっしゃいますけど、働きながら出会いを求めてるわけではありません。今はママ業をしっかりこなせるよう頑張りたいです」

「ぜひDMください！」

そう意欲を見せる杏里さんだが、近隣のゲイバー関係者からは杏里さんを心配する声も上がる。

「ママ業ってけっこう大変なのよ。スタッフへの細かい指示や目配り気配りも必要だし、お付き合いのあるお店に飲みに行ってお金を落とすなどの外交だって必要。杏里ちゃんの心身の調子も万全じゃなさそうだし、体を壊したりしないといいのだけど……」

そうは言っても、杏里さんを求めて店に来る女性客や男性客もいるようだ。最後に杏里さんはこう語った。

「私目当てに来て下さる方もいるんですけど、突然いらっしゃっても出勤しない日もあるので。InstagramにDMしてくれたら確実なので、ぜひDMください！」

東京での生活を再スタートし、新たな出会いにも意欲的な杏里さん。新たな"フツーの男性との出会い"があることを願いつつ、しっかりママ業を務められるよう応援したい。

（了。前編から読む）