YouTubeチャンネル「じたばたシニアライフ_普通の夫婦と猫の暮らし」が「【はじめての60代】変なこだわり・NG習慣8選〜全部やめて定年後を幸せに」と題した動画を公開しました。60代を迎えた夫婦が、定年後の生活をより幸せで楽なものにするために「やめたこと」を8つ紹介しています。



動画の冒頭で夫妻は、60代に入ってから気力や体力が続かなくなったことや、書類仕事でミスが増えるなど、年齢による変化を実感していると語ります。こうした変化を受け入れ、考え方を変えることで自分たちが楽になり、周囲への接し方も変わるのではないかと話しました。



動画では、夫妻が実践している「やめてよかったこと」が具体的に8つ紹介されています。その一つが「煩わしい人付き合い」。長く付き合っていても気乗りがしない人間関係については、思い切って誘いを断ったり、連絡するのをやめてみたりするのも一つの方法だと提案します。夫妻は、残された時間は限られているからこそ、会いたい人と過ごす時間を増やすべきだと語りました。



また、「インドア派をやめる」という習慣も挙げています。もともとインドア派だったという夫は、仕事をやめてから散歩や旅行に出かけるようになり、きれいな景色を見ることなどで幸せな気持ちになれると話します。ほかにも、「我慢をやめる」「失敗を恐れない」といった、考え方や習慣を変えることで、日々の暮らしがより豊かになるヒントが満載です。



年齢を重ねる中で変化していく心や体と上手に向き合い、考え方を少し変えるだけで、毎日はもっと心地よくなるのかもしれません。定年後の生活をより豊かにするためのヒントが得られる動画です。