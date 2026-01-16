¾®Àî¾½¿Ø±Ä¤Ï¡Ö´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¿ÀÉ÷¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÂç´î¤Ó¡Ä¡ªÁ°¶¶»ÔÌ±¤ò¡É¥É¥ó°ú¤¡É¤µ¤»¤¿»³ËÜ°ìÂÀÃÎ»ö¤Î¡Ö°ÛÍÍ¤Ê¥Ö¥í¥°¡×
1·î12Æü¤ËÅê³«É¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿Á°¶¶»ÔÄ¹Áª¡£¡Ö¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ëÌäÂê¡×¤Î±Æ¶Á¤ÇºÆÁª¤ÏÆñ¤·¤¤¤È¤¤¤¦¸«Êý¤â¤¢¤Ã¤¿¾®Àî¾½»á¡Ê43ºÐ¡Ë¤À¤¬¡¢·ë²Ì¤Ï¼¡ÅÀ¤Ë1ËüÉ¼¶á¤¤º¹¤ò¤Ä¤±¤Æ¤Î°µ¾¡¤À¤Ã¤¿¡£
¤Ê¤¼¡¢¾®Àî»á¤Ï¾¡¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤«¡£ËÜÌ¿¤È¤Ê¤ëÂÐ¹³ÇÏ¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤ä»³ËÜ°ìÂÀ¡¦·²ÇÏ¸©ÃÎ»ö¤¬Á´ÌÌÅª¤Ë»Ù±ç¤·¤¿ÊÛ¸î»Î¤Î´Ý»³ÉË»á¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤Î´Ý»³»á¤¬»ö¼Â¾å¤Î°ìµ³ÂÇ¤Á¤ÎÁê¼ê¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¾¡Éé¤ÎÎ®¤ì¤ò·èÄê¤Å¤±¤¿¡£
Á°ÊÔµ»ö¡Ø¡Ö¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ëÌäÂê¡×¤Î¾®Àî¾½»á¤¬Á°¶¶»ÔÄ¹Áª¤Ë°µ¾¡¤·¤¿ÍýÍ³¤¬È½ÌÀ¡Ä¡ªÍÎÏ¸õÊä¤Ë½ÐÇÏ¼Âà¤òÇ÷¤Ã¤¿»³ËÜ°ìÂÀ·²ÇÏ¸©ÃÎ»ö¤Î¡ÖÂç¸í»»¡×¡Ù¤ËÂ³¤¡¢»ÔÄ¹Áª¤ÎÆâ¾ð¤ò¾ÜÊó¤¹¤ë¡£
ÂÐ¾ÈÅª¤ÊÁªµó±¿Æ°
¤Þ¤º¡¢´Ý»³»á¤ÎÎÏÉÔÂ¤ÏÌÀ¤é¤«¤À¤Ã¤¿¡£¹ð¼¨Æü¤Î³¹Æ¬±éÀâ¤Ç¤Ï¡Ö¡Ê¾®Àî»á¤Î¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤Ç¡ËÁ°¶¶»Ô¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¾®Àî»á¤ÎÈãÈ½¤È¡¢¡Ö½»¤ó¤Ç¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¨¤ëÁ°¶¶»Ô¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿Ãê¾ÝÅª¤ÊÏÃ¤À¤±¤Ç¡¢À¯ºöÏÀ¤Ï¤Û¤È¤ó¤É½Ð¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
°ìÊý¤Î¾®Àî»á¤Ï»ÔÄ¹¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ê¤ÉÀ¯ºöÃæ¿´¤Î±éÀâ¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£¾®Àî»á¤¬±þ±ç¤â¼õ¤±¤º¤Ë1¿Í¤Ç¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢´Ý»³»á¤Ë¤ÏÃæÁ¾º¬¹¯Î´½°µÄ±¡µÄ°÷¤ò¤Ï¤¸¤áÂ¿¤¯¤Î±þ±ç¼Ô¤¬¶î¤±¤Ä¤±¥Þ¥¤¥¯¤ò°®¤ë¤Ê¤ÉÂÐ¾ÈÅª¤ÊÁªµóÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤ËÄÉ¤¤ÂÇ¤Á¤ò¤«¤±¤¿¤Î¤¬¡¢»³ËÜ°ìÂÀÃÎ»ö¤Î¥Ö¥í¥°¤äSNS¤Ç¤ÎÈ¯¿®¤À¤Ã¤¿¡£¤â¤È¤â¤È¡¢¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Æ°Ê¹ß¡¢¾®Àî»ÔÄ¹¤Ë¸·¤·¤¤¤³¤È¤òÈ¯¿®¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤¿»³ËÜÃÎ»ö¤À¤¬¡¢»ÔÄ¹Áª¤¬ËÜ³Ê²½¤¹¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¤½¤ì¤¬²á·ã²½¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
Á°¶¶»ÔÌ±¤¬íä°×¤·¤¿¡Ö»³ËÜ°ìÂÀÃÎ»ö¥Ö¥í¥°¡×
12·î¤Ë¤ÏÌó30·ï¡¢1·î¤Ë¤ÏÌó15·ï¤È¡¢Ï¢Æü¤Ë¤ï¤¿¤êÁ°¶¶»ÔÄ¹Áª¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ¹Ê¸¤Î¥Ö¥í¥°¤ò½ñ¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£ÆâÍÆ¤Ï´Ý»³»á¤Î±þ±ç¤È¡¢¾®Àî»ÔÄ¹¤Ø¤ÎÈãÈ½¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÒÁ°¶¶»Ô¤Î¥¤¥á¡¼¥¸ÃüÍî¤ÎÌäÂê¤Ï¡¢»Ô¤Î·ÐºÑ¤Ë¤â¡¢¥¸¥ï¥¸¥ï¤È±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¶¨»¿¤òÃÇ¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦±½¤â¼ª¤ËÆþ¤Ã¤ÆÍè¤Æ¤¤¤ë¡Ó¡Ê12·î18Æü¡Ë
¡Ò¼«Ê¬¤ÎÃÎ¤ëÀ¯ÉÜ´Ø·¸¼Ô¤Ï¡¢º£²ó¤Î¥é¥Ö¥ÛÌäÂê¤Ë·ù°´¶¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¾®Àî»á¤¬»ÔÄ¹¤ËÉüµ¢¤·¤Æ¤â¡¢·²ÇÏ¸©¤È¤Î¸ò¾ÄÎÏ¤¬²óÉü¤¹¤ëË¾¤ß¤Ï¤Ê¤¤¡ª¡Ó¡Ê12·î20Æü¡Ë
¡Ò²¾¤Ë¡Ê°µÅÝÅª¤ÊÃÎÌ¾ÅÙ¤òÉð´ï¤Ë¡Ë¡Ö¿·¿Í¤ÎÃÎÌ¾ÅÙ¤¬¹¤¬¤ëÁ°¤Ë¾¡Éé¤¹¤ë¡ª¡×¤È¤¤¤¦¾®Àî¿Ø±Ä¤ÎÀïÎ¬¤¬À®¸ù¤·¤Æ¾®ÀîÁ°»ÔÄ¹¤¬ºÆÁª¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢Á°¶¶»ÔÀ¯¤ÎÄäÂÚ¤ÏÂÇÇË½ÐÍè¤Ê¤¤¡ª¡Ê¥¥Ã¥Ñ¥ê¡Ë¡Ó¡Ê12·î28Æü¡Ë
¡Ò²¾¤Ë¾®ÀîÁ°»ÔÄ¹¤¬ºÆÁª¤µ¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢Á°¶¶»ÔÀ¯¤ò¤á¤°¤ëº®Íð¤äÁ°¶¶¤Î¥¤¥á¡¼¥¸Äã²¼¤Ï¡¢·è¤·¤Æ½ª¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»ÔµÄ²ñ¤ä¸©¤È¤Î´Ø·¸½¤Éü¤ÏÆñ¹Ò¤·¡¢¹ñ¤È¤Î¥Ñ¥¤¥×¤âÉü³è¤»¤º¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¹¶·â¤¬Â³¤¯¤³¤È¤Ï¡¢ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ó¡Ê1·î7Æü¡Ë
¡Ò¾®ÀîÁ°»ÔÄ¹¤¬ºÆÁª¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢·²ÇÏ¸©¤ÎÀ¯¼£¤Ï¡ÖÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¡×¤ò¡¢±Ê±ó¤Ë¡Ê¡©¡Ë¼º¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡Ó¡Ê1·î9Æü¡Ë
¤³¤¦¤·¤ÆÉÑÈË¤Ë¾®Àî»á¤òÈãÈ½¤¹¤ë»³ËÜÃÎ»ö¤Ëíä°×¤·¤¿¤Î¤«¡¢Á°¶¶»ÔÌ±¤Ï¡Ö¤½¤ó¤Ê»³ËÜÃÎ»ö¤ÎÐúÑ´¤¬»ÔÄ¹¤Ë¤Ê¤ë¤¯¤é¤¤¤Ê¤é¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¾®Àî»á¤Î¤Û¤¦¤¬¤Þ¤À¥Þ¥·¤À¡×¤È¤¤¤¦Ê·°Ïµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¾®Àî¿Ø±Ä¤«¤é¤â¡Ö¤¢¤ì¤Ï¿ÀÉ÷¤À¤Ã¤¿¡£º£²ó¤Î¾¡°ø¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯»³ËÜ°ìÂÀÃÎ»ö¤À¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤â¤Ã¤È¤â¡¢¾®Àî»á¤Ë»³ËÜÃÎ»ö¤Î¥Ö¥í¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¡ÖÅÓÃæ¤Þ¤Ç¤ÏÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤±¤É¡¢¤³¤³ºÇ¶á¤Ï¤â¤¦ÆÉ¤ó¤Ç¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È´ãÃæ¤Ë¤Ï¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
»³ËÜ°ìÂÀÃÎ»ö¤¬¾Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÍýÍ³
¤³¤¦¤·¤Æ¾®Àî»áÍÍø¤Î¾õ¶·¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¤ë¤È¡¢Ìµ½êÂ°¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤Î´Ý»³¿Ø±Ä¤ÏÁÈ¿¥É¼¤ò¸Ç¤á¤ëÆ°¤¤ËÁö¤ë¡£
¡ÖÅö½é¡¢»ÔµÄÃÄ¤Ï±þ±ç¤³¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤È¸À¤ï¤ó¤Ð¤«¤ê¤ÎÂÐ±þ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÁªÂÐ¤ÏÁÇ¿Í½¸ÃÄ¤Ê¤Î¤Ç¸Â³¦¤¬¤¹¤°¤Ë½Ð¤ÆÁÈ¿¥Àï¤ËÅ¾¤¸¤¿¡£¤¿¤À¤·¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î¿äÁ¦¤ÏÆÀ¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç»Ù»ý¤ò¸Ç¤á¤ë¤Î¤âÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¡£Á´ÎÏ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿»ÔµÄ¤Ï¤Û¤ó¤Î¿ô¿Í¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¡×¡Ê»ÔÀ¯´Ø·¸¼Ô¡Ë
»³ËÜÃÎ»ö¤Ï1·î8Æü¤Ë´Ý»³»á¤Î·èµ¯½¸²ñ¤Ë±þ±ç¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¡¢10Æü¤Ë¤Ï¥Ö¥í¥°¤Ç¡Ö¼«¼çÅêÉ¼¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¸øÌÀÅÞ»Ù»ý¼Ô¤Ë¤â´Ý»³»á¤Ø¤ÎÅêÉ¼¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¤Ê¤É¤Ê¤ê¤Õ¤ê¹½¤ï¤ÌÆ°¤¤ò¸«¤»¤¿¡£
¤Ê¤¼»³ËÜÃÎ»ö¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î¾Ç¤ê¤ò¸«¤»¤¿¤Î¤«¡£¤½¤³¤Ë¤Ï1Ç¯È¾¸å¤ËÇ÷¤Ã¤¿ÃÎ»öÁª¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£·²ÇÏ¸©µÄ²ñµÄ°÷¤Î1¿Í¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡Ö»³ËÜÃÎ»ö¤ÏºòÇ¯7·î¤Ë¼¡¤ÎÃÎ»öÁª¤Ø¤Î½ÐÇÏÉ½ÌÀ¤ò¤·¤¿¡£Ç¤´ü¤¬È¾Ê¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þÅÀ¤Ç¼¡¤ÎÁªµó¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤òÉ½ÌÀ¤¹¤ë¤Ê¤ó¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡£¼Â¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤Î¸©Ï¢´´Éô¤Ç¤¢¤ë¥Ù¥Æ¥é¥ó¸©µÄ¤¿¤Á¤Ï»³ËÜÃÎ»ö¤òÎÉ¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢½ÅÄÃ¤ÎÃæÁ¾º¬¹°Ê¸»²±¡µÄ°÷¤È¤âÉÔÃç¤À¡£
¤½¤³¤Ç»³ËÜÃÎ»ö¤Ï¼óÄ¹¤òÂ«¤Í¤ëÀïÎ¬¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢2024Ç¯¤ÎÁ°¶¶»Ô¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢ºòÇ¯¤ÏÂÀÅÄ»Ô¤Ç¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¸½¿¦¤òÍîÁª¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æº£²ó¤âÁ°¶¶¤Ç¤ÎÂç¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆ¨¤·¤¿¡£º£²ó¤ÎÇÔÀï¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¼«Ì±ÅÞ¤ÏÃÎ»öÁª¤Ç¤Ï»³ËÜÃÎ»ö¤ÎÂÐÎ©¸õÊä¤ò½Ð¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×
·ë²ÌÅª¤Ë¼«Ì±ÅÞ¤¬Á´ÌÌÅª¤Ë»Ù±ç¤·¤¿¸õÊä¤¬¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤òÊú¤¨¤¿¾®Àî»á¤ËÉé¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤Î»Ù»ýÎ¨¤¬²óÉü¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¼¨¤¹¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤âÃ±¤Ë»³ËÜÃÎ»ö¤ÎÉÔ¿Íµ¤¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¡£
»ö¼Â¾å¡¢²ò»¶¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿½°±¡Áª¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï»³ËÜÃÎ»ö¤ÎºÆÁªÀïÎ¬¡¢¤½¤Î¤É¤Á¤é¤Ë¤â±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¦¤ëÁ°¶¶»ÔÄ¹Áªµó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
