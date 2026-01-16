¡ÖÁö¤ê¤Ê¤¬¤é¹Í¤¨¤í¡×¤ÏÂç´Ö°ã¤¤¡£»Å»ö¤Î¼Á¤È¥¹¥Ô¡¼¥É¤òÎ¾Î©¤¹¤ë¡È7¤Ä¤Îµ¬Î§¡É¤È¤Ï¡©
¤Ä¤Ê¤¬¤ê¥Õ¥í¡¼¥Ü¡¼¥É¤Ï¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î»Å»ö¤ÎÎ®¤ì¤ÈµÍ¤Þ¤ê¤ò»æ1Ëç¤Ç¸«¤¨¤ë²½¤·¡¢Ã¯¤¬¤É¤³¤Çº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò¸½¾ìÁ´°÷¤¬¶¦Í¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¢¤ë¡£¤¹¤Ç¤ËÂç´ë¶È¤ÎÂçµ¬ÌÏ³«È¯¤Ç¤âÆ³Æþ¤¬¿Ê¤ß¡¢¤½¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤µ¤æ¤¨¤Ë¸½¾ì¤Î¼«Î§¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤Ê¤¼¤³¤ÎÊýË¡¤¬Ê£»¨¤Ê¸½¾ì¤Û¤É¸ú¤¯¤Î¤«¡¢¤½¤ÎÍ×ÅÀ¤òÄÉ¤¦¡£¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢¥´¡¼¥ë¥É¥é¥Ã¥È¥¸¥ã¥Ñ¥óCEO¤Î´ßÎÉÍµ»Ê¡Ø¤Ê¤¼¤¢¤Ê¤¿¤Ï¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ò´Ö°ã¤¨¤ë¤Î¤«¡©²ñ¼Ò¤Î¾ï¼±¤òÂÇ¤ÁÇË¤ë¥Á¥§¥ó¥¸¥ê¡¼¥À¡¼¤Î¶µ²Ê½ñ¡Ù¡ÊKADOKAWA¡Ë¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¸½¾ì¤Î»Å»ö¤Î¼Á¤ò¾å¤²¤ë
¡Ö¤Ä¤Ê¤¬¤ê¥Õ¥í¡¼¥Ü¡¼¥É¡×
¡¡Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¤À¤¬¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¤Î¤Ï¿Í¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¿Í¤Î»Å»ö¤Î¼Á¤ò¾å¤²¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¼Á¤¬¸þ¾å¤¹¤ë¤ï¤±¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£
¡Ö½¸Ãæ¤¹¤ë¡×¤Î¤È¡Ö½¸Ãæ¤·¤Ê¤¤¡×¤Î¤Ç¤Ï¤É¤Á¤é¤ÎÊý¤¬»Å»ö¤Î¼Á¤¬¾å¤¬¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤È½¸Ãæ¤¹¤ëÊý¤¬ÎÉ¤¤¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÌäÂê¤Ï¡¢Ë»¤·¤¤ËèÆü¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤¤¤«¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ»Å»ö¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤«¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¥Ð¥Ã¥É¥Þ¥ë¥Á¥¿¥¹¥¯¤À¤é¤±¤Ç¡¢¥Ð¥¿¥Ð¥¿¤·¤Æ¤¤¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎºÇÃæ¡¢¿·¤·¤¤¥«¥¤¥¼¥ó³èÆ°¤ò»Ï¤á¤ë¤Ê¤ó¤ÆÄó°Æ¤¹¤ì¤Ð¡¢¸½¾ì¤ÏÄñ¹³¤¹¤ë¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¤Ð¡¢¤µ¤é¤Ë¥Ð¥Ã¥É¥Þ¥ë¥Á¥¿¥¹¥¯¤¬²ÃÂ®¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£
¡¡ÆÃ¤Ë½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¡ÖÆ³Æþ¤Ë¼ê´Ö¤¬¤«¤«¤é¤ºÆü¾ï¶ÈÌ³¤Ç¥·¥ó¥×¥ë¤Ë±¿ÍÑ²ÄÇ½¡×¤Ê¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬Âçµ¬ÌÏ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤¢¤ë¤Û¤É¡¢Ê£»¨¤Ê²ò·èºö¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤Î¤Ïº¤Æñ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤Þ¤·¤Æ¤ä¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬¼ÒÆâ¤À¤±¤ËÊÄ¤¸¤Ê¤¤¤É¤³¤í¤«¡¢¹ñ¶¤ò¤Þ¤¿¤°³«È¯¤µ¤¨¤¢¤ë¤Î¤¬Æü¾ï¡£¤½¤³¤Ç¡¢¤¿¤Ã¤¿°ìËç¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤Ê»æ¤Ç±¿ÍÑ¤Ç¤¤ë¡¢¡Ö¤Ä¤Ê¤¬¤ê¥Õ¥í¡¼¥Ü¡¼¥É¡ÊÃí1¡Ë¡×¤ò³«È¯¤·¤¿¡£
¡ÊÃí1¡Ë±Ñ¸ìÌ¾¤ÏWIP Board¤È¸À¤¦¡£WIP¤ÏWork In Progress¡Ê»Å³ÝÉÊ¡Ë¤ÎÎ¬¤À¡£
