ºä¸ý°ÉÎ¤¤¬SNS¤Ç¸«¤»¤¿¡È·ãÊÑ¡É¤Ö¤ê¤Ë¡Ö¹¬¤»¤½¤¦¡×È¿¶ÁÂ³¡¹¡Ä2ÅÙ¤Î¥¹¥Ô¡¼¥ÉÎ¥º§¤â¿Ê¤àºÆµ¯¤ÎÆ»
¡¡2025Ç¯11·î¡¢2ÅÙ¤á¤ÎÎ¥º§¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢½÷Í¥¡¦ºä¸ýÎÉ»Ò¤ÎÌ¼¤Îºä¸ý°ÉÎ¤¡£ÀèÆü¸ø³«¤µ¤ì¤¿TikTokÆ°²è¤Ç¤Î¡È·ãÊÑ¡É¤Ö¤ê¤¬¡¢ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Öºä¸ý¤µ¤ó¤Ï¡¢1·î14Æü¡¢¿·½ÉÆóÃúÌÜ¤Ç¥²¥¤¥Ð¡¼¤ò·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤ÎTikTok¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢¡Ø¿·½ÉÆóÃúÌÜ¤Ë¤Ï¸ø±à¡¢ÎÐ¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ê¤Þ¤¹¡ª¡Ù¤ÈÇ®ÊÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºä¸ý¤µ¤ó¤Ï¡¢¸½ºßÆóÃúÌÜ¤Ë¤¢¤ë¥Ð¡¼¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀëÅÁ¤â·ó¤Í¤ÆTikTok¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡Æ°²èÆâ¤Îºä¸ý¤µ¤ó¤Ï¡¢°ì»þ´ü¤è¤ê¤Õ¤Ã¤¯¤é¤·¤Æ²º¤ä¤«¤ÊÉ½¾ð¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Éþ¤â¾å²¼¥À¥Ü¥Ã¤È¤·¤¿¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¤òÃå¤Æ¤¤¤Æ¡¢Í¾·×¤Ë¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬Âç¤¤¯¸«¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£X¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÆ°²è¤¬³È»¶¤µ¤ì¡¢¡È·ãÊÑ¡É¤Ö¤ê¤Ë¶Ã¤¯À¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½Ã´Åöµ¼Ô¡Ë
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç²¿¤«¤ÈÀ¤´Ö¤òÁû¤¬¤»¤Æ¤¤¿ºä¸ý¤ÎÊÑ²½¤Ë¡¢X¤Ç¤Ï°ÂÅÈ¤¹¤ëÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡Ôºä¸ý°ÉÎ¤¤Á¤ã¤ó¡¢¹¬¤»¤Ê¤ó¤À¤È»×¤¦¡¡É½¾ð¤¬½À¤é¤«¤¤¡ªÎÉ¤«¤Ã¤¿¡Õ
¡Ô¹¬¤»¤½¤¦¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¡Õ
¡ÔÂçÊ¬¡¢¤Õ¤¯¤è¤«¤Ë¤Ê¤é¤ì¤Æ¡¡ÈþÌ£¤·¤¤¤â¤Î¿©¤Ù¤ì¤Æ¤ë¤ó¤ä¤Ê¡Õ
¡¡²áµî¤Ë¤Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ä¥Û¥¹¥ÈÄÌ¤¤¡¢¶²³åÌ¤¿ëÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤Ê¤É¡¢°¤¤°ÕÌ£¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£¶áÇ¯¤Ç¤Ï¡¢2ÅÙ¤Î·ëº§¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤â¥á¥Ç¥£¥¢¤òÁû¤¬¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö2022Ç¯6·î¡¢³ÊÆ®²È¡¦Ê¡Åç¿Ê°ì¤µ¤ó¤È·ëº§¤òÈ¯É½¤·¡¢¡Ø°ìÀ¸°ì½ï¤Ë¤¤¤Þ¤¹¡Ù¤È¥é¥Ö¥é¥Ö¤ÊÍÍ»Ò¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Û¤É¤Ê¤¯¤·¤Æ¶âÁ¬¥È¥é¥Ö¥ë¤äÎ¥º§ÏÃ¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¸ß¤¤¤Î¼çÄ¥¤¬¿©¤¤°ã¤¦Å¥¾ÂÅ¸³«¤ÎËö¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï2023Ç¯9·î¤ËÎ¥º§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¾¯¤·´ü´Ö¤¬¤¢¤¤¤Æ¡¢2025Ç¯9·î¤Ë¤Ï¡¢25ºÐ¾å¤Î°ìÈÌÃËÀ¤È·ëº§¤·¡¢Àì¶È¼çÉØ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¡£¤È¤³¤í¤¬Æ±Ç¯11·î¤Ë¤ÏÎ¥º§¤·¡¢2²óÏ¢Â³¤Î¥¹¥Ô¡¼¥ÉÎ¥º§¤Ë¤ÏÊò¤ì¤ä¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÆ±¾å¡Ë
¡¡Ê¡Åç¤µ¤ó¤È¤ÎÎ¥º§¸å¤Ë¤Ï¡¢¶âÁ¬Åª¤Ë¶ì¤·¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿Åê¹Æ¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿ºä¸ý¤À¤¬¡¢Äê¿¦¤â³ÎÊÝ¤·¤¿¤¤¤Þ¤Ï¡¢¿´¿È¤È¤â¤Ë°ÂÄê¤·¤¿¾õÂÖ¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤³¤³¤«¤éºÆµ¯¤ÎÆ»¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤À¤¬¡Ä¡Ä¡£