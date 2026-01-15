¡Ô¤Ä¤¤¤Ë¼óÅÔ·÷¾åÎ¦¡Õ¥í¥Ô¥¢¤è¤ê¥¹¥´¤¤¡Ä¤«¤â¡© Çä¤ê¾ì¤¬¤Þ¤ë¤Ç¡Ö¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡×¡¢ ¡È´ôÉì¤«¤éÍè¤¿¿©ÉÊ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡É¤Ç¸«¤¿¡¢¾×·â¤Î¸÷·Ê
¡¡2025Ç¯11·î¡¢Ãæµþ¥¨¥ê¥¢ÃÏÈ×¤ÎÂç¼ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡Ö¥Ð¥í¡¼¡×¤¬¡¢¼óÅÔ·÷½é½ÐÅ¹¤È¤Ê¤ë²£ÉÍ²¼±ÊÃ«Å¹¡Ê²£ÉÍ»Ô¹ÁÆî¶è¡Ë¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡£¼óÅÔ·÷¤Ë¤Þ¤¿¤â¤ä°è³°¤«¤é¤Î±Û¶¿Ê½Ð¤«¡¢¤È¥¹¡¼¥Ñ¡¼¶È³¦¶Ú¤Ç¤Ï¤«¤Ê¤êÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥ª¡¼¥×¥ó¸å¤Ï¡¢¼Ö¤ÎÆþ¸ËÀ©¸Â¤ä¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤Ç¤ÎÍèÅ¹¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¤Ê¤É°ÛÎã¤Î¿Íµ¤¤Ö¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¥Ð¥í¡¼¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡¢¼óÅÔ·÷¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡ÖÃ¯¤½¤ì¡©¡×¤È¸À¤¦´¶¤¸¤Ç¤¢¤í¤¦¡£´ôÉìÈ¯¾Í¤ÇÃæµþ·÷¤òÀÊ´¬¤·¤Æ¡¢º£¤Ç¤ÏËÌÎ¦¤ä´ØÀ¾¤Ë¤âÂ¿¤¯¤ÎÅ¹¤¬¤¢¤ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢ÅìÊýÌÌ¤ÏÀÅ²¬¸©ÉÙ»Î»Ô¤¬ºÇÅìÃ¼¤Ç¤¢¤ê¡¢²£ÉÍ¤Ï¤«¤Ê¤ê¤ÎÈô¤ÓÃÏ½ÐÅ¹¤È¤Ê¤ë¡£±Û¶¤È¸À¤¨¤Ð¡¢Åìµþ¤ä¿ÀÆàÀî¤Ë¤Û¤È¤ó¤ÉÅ¹¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¶å½£¤Î¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤¬¡¢À¾Í§¤òÇã¼ý¤·¤Æ¾è¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¤³¤È¤¬µ²±¤Ë¿·¤·¤¤¤¬¡¢¼óÅÔ·÷¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¶È³¦¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊÑ²½¤ÎÃû¤·¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£
´ØÅìÃÏÈ×¤Î¡Ö¸Å¹ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡×¤¬¼¡¡¹¤ÈºÆÊÔ¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë
¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢2024Ç¯¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î¼óÅÔ·÷¥È¥Ã¥×¥·¥§¥¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Î¥¤¥È¡¼¥è¡¼¥«¥É¡¼¤¬Âçµ¬ÌÏ¤ÊÊÄÅ¹¤ò¼Â»Ü¡¢¤½¤Î¸å¡¢¥»¥Ö¥ó¡õ¥¢¥¤¤¬¥³¥ó¥Ó¥ËÀì¶È¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤ì°Ê³°¤òÊ¬Î¥¤·¤¿¥è¡¼¥¯¡¦¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ê¼çÍ×»ö¶È¤Ï¥è¡¼¥«¥É¡¼¡¦¥è¡¼¥¯¥Ù¥Ë¥Þ¥ë¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼»ö¶È¡Ë¤Ï¡¢Åê»ñ¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ç¤¢¤ë¥Ù¥¤¥ó¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¤Î»±²¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¤¥ª¥ó¤Ï¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢´ØÅì¤Î¿©ÉÊ¥¹¡¼¥Ñ¡¼»Ò²ñ¼Ò¤òUSMH¤Ë·Ð±ÄÅý¹ç¡¢¤³¤ì¤ËÈ¼¤¤¥À¥¤¥¨¡¼¤Î´ØÅìÅ¹ÊÞ¤Ï¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥Ð¥ê¥å´ØÅì¤Ë»ö¶ÈÅý¹ç¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤é¤ÎÆ°¤¤Ë¤è¤ê¡¢¤«¤Ä¤Æ¼óÅÔ·÷¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¤¥È¡¼¥è¡¼¥«¥É¡¼¡¢À¾Í§¡¢¥À¥¤¥¨¡¼¤¬¤³¤È¤´¤È¤¯¡¢ºÆÊÔ¤ÇÆ°¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬2025Ç¯¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¥¤¥ª¥ó¤Ïº£¤Ç¤ÏÀéÍÕ¸©¤ËËÜ¼Ò¤ò¹½¤¨¤ë¤¬¡¢¤â¤È¤â¤È»°½Å¸©½Ð¿È¤ÇUSMH¤Î¼çÍ×¹½À®´ë¶È¡¢¥Þ¥ë¥¨¥Ä¡¢¥«¥¹¥ß¡¢¤¤¤Ê¤²¤ä¤Ê¤É¤òM&A¤Ç»±²¼¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¤³¤³10Ç¯¤Û¤É¤Î´Ö¤Ç¼óÅÔ·÷¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Î»Ô¾ì¤Ï¡¢Â¾¥¨¥ê¥¢¤«¤é¤Î¿Ê½Ð´ë¶È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ºÆÊ¬³ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤µ¤é¤ËÃæµþ·÷¤«¤é¡¢¿·¤¿¤Ë¥Ð¥í¡¼¤¬¾è¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¤³¤Î²ñ¼Ò¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤È¤Ï¤«¤Ê¤ê°ã¤¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£º£²ó¤Ï¡¢¼óÅÔ·÷½»Ì±¤ÎÃÎ¤é¤Ê¤¤¥Ð¥í¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤ÎÅ¹ÊÞ¤òË¬Ìä¤·¤Ê¤¬¤é¤¹¤³¤·¤´°ÆÆâ¤·¤è¤¦¤È»×¤¦¡£
ÀìÌç²È¤â¶ÃØ³¡ª ´ØÅì¿Ê½Ð¡Ö¥Ð¥í¡¼¡×¤Ï²¿¤¬¥¹¥´¤¤¤Î¤«¡©
¡¡²£ÉÍ¤Ë¤Ç¤¤¿¥Ð¥í¡¼¤ÎÅ¹¤Ï¡¢¹ÁÆî¶è²¼±ÊÃ«¤È¤¤¤¦¿·¶½½»ÂðÃÏ¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢ºÇ´ó¤ê±Ø¤Ï²£ÉÍ»Ô±ÄÃÏ²¼Å´¡¦²¼±ÊÃ«±Ø¡£¤½¤³¤«¤éÅÌÊâ¤Ç10¡Á15Ê¬¤¯¤é¤¤¡¢Æ»Ï©¤Ç¸À¤¨¤Ð²£ÉÍ´Ä¾õ2¹æÀþ¤È¤¤¤¦´´ÀþÆ»Ï©±è¤¤¤Ç¡¢¥í¡¼¥É¥µ¥¤¥É·¿¤Î¥¯¥ë¥Þ¤Ç¹Ô¤¯¤Î¤¬ÊØÍø¤Ê¾ì½ê¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤«¤Ä¤Æ¤Î¥ä¥Þ¥À¥Ç¥ó¥ ¥Æ¥Ã¥¯¥é¥ó¥É²£ÉÍËÜÅ¹¤¬°ÜÅ¾¤·¤¿À×ÃÏ¤ËµïÈ´¤¤Ç½ÐÅ¹¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢1³¬¤¬¥Ð¥í¡¼¡¢2³¬¤¬¥À¥¤¥½¡¼¤ÈÀ¾¾¾²°¡¢¥Þ¥Ä¥â¥È¥¥è¥·¡Ê2·î¥ª¡¼¥×¥óÍ½Äê¡Ë¤È¤¤¤¦¹½À®¤Ç¡¢3¡Á4³¬¤È²°¾å¤ÏÃó¼Ö¾ì¤À¡£¥Ð¥í¡¼¤ÎÇä¾ìÌÌÀÑ¤Ï2041Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¡¢¿©ÉÊ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤È¤·¤Æ¤Ï¤«¤Ê¤êÂç¤¤á¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢¶Ã¤¯¤Ù¤¤Ï¡¢´¶³ÐÅª¤Ë¤Ï¤½¤ÎÂç¤¤ÊÅ¹¤ÎÈ¾Ê¬¤¬À¸Á¯¡¢ÁíºÚÇä¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤Õ¤Ä¤¦¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Ð¡¢À¸Á¯¡¢ÁíºÚ¤ÎÇä¾ì¤ÏÊÉ¤Ë±è¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Îã¤¨¤ÐÆþ¤ê¸ý¤«¤éÀÄ²Ì¡¢Á¯µû¡¢ÀºÆù¡¢ÁíºÚ¡Ä¡Ä¤È¤¤¤Ã¤¿½ç¤Ê¤É¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£ÂÐ¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¥Ð¥í¡¼¤ÏÃæ±ûÉô¤ÎÈ¾Ê¬¤¯¤é¤¤¤Þ¤ÇÀ¸Á¯¡¢ÁíºÚÇä¾ì¤¬Ä¥¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì°Ê³°¤ÎÇä¾ì¤¬È¾Ê¬¤¯¤é¤¤¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤½¤Î¤«¤Ê¤ê¤ÎÉôÊ¬¤Çµû¤ÈÆù¤ò²¡¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ä¹¤é¤¯¾®Çä¡¦Î®ÄÌ¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¼óÅÔ·÷¤Ë¤¢¤ëÂç¼ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Á¥§¡¼¥ó¤ÎÂç·¿Å¹¤Ç¡¢¤³¤ó¤ÊÅ¹¤Ï¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡£
¡Ö¤¢¤ëÇä¾ì¡×¤Ë¤ÏÊªÀ¨¤¤¿Í¤À¤«¤ê¤¬¡Ä¡Ä
¡¡1³¬¤«¤éÆþ¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢¾åÁØ¤ÎÃó¼Ö¾ì¤«¤éÆþÅ¹¤·¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢¤Þ¤º¤ÏÀÄ²ÌÇä¾ì¤«¤éÍ¶Æ³¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤Ã¤Á¤Ï¤ï¤ê¤È¤³¤¸¤ó¤Þ¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¹¤°¤ËÌÜ¤ò°ú¤¯¤Î¤¬ÊªÀ¨¤¤¿Í¤À¤«¤ê¤òÀ®¤·¤Æ¤¤¤ëµûÇä¾ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤¼¤³¤ó¤Ê¿Í¤¬¤¤¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤½¤³¤Ç¤ÏÂ¿ÍÍ¤Êµû²ðÎà¤¬¡¢²Ã¹©Á°¤Î¾õÂÖ¤ÇÂçÎÌ¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢²¿¿Í¤â¤ÎÅ¹°÷¤¬ÉÕ¤¤¤ÆÂÐÌÌÈÎÇä¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÀÎ¤Î¾¦Å¹³¹¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¡¢Âç¤¤á¤ÎÁ¯µûÅ¹¤Î¤è¤¦¤ÊÇä¾ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ³èµ¤¤ËËþ¤Á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÅöÁ³¡¢¿©¤ÙÊý¤â¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤·¡¢ÌµÎÁ¤Ç¤µ¤Ð¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£²æ¡¹¤Î¤è¤¦¤ÊÁÇ¿Í¤Ç¤â¡¢´Ýµû¤ò¿´ÇÛ¤Ê¤¯Çã¤¨¤ë¤ï¤±¤À¡£¿§¤È¤ê¤É¤ê¤Îµû²ð¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ëÉ÷·Ê¤Ï°µ´¬¤Ç¡¢ÍèÅ¹µÒ¤ÏÇã¤ï¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤º¤Ï¤½¤³¤Ç¤·¤Ð¤é¤¯Ä¯¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤À¤í¤¦¡£
¡¡¼ÂºÝ¡¢³«Å¹¤Î°§»¢¤Ç¤Ï¡Ö¥Ð¥í¡¼¤Î¤ªµû²°¡×¤ò²¡¤·½Ð¤·¤Ä¤Ä¡Ö¥Ð¥í¡¼¤Ç¤ÏÆ¬¤«¤é¿¬Èø¤Þ¤Ç¸«¤¨¤ëµû²°¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¦¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤´Â¸¤¸¤ÎÄÌ¤ê¡¢ÄÌ¾ïµ¬ÌÏ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¤Ïµû¤ÏÀÚ¤ê¿È¤ò¥Ñ¥Ã¥¯¤ËÆþ¤ì¤ÆÇä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤À¡£´Ýµû¤òÂÐÌÌÈÎÇä¤¹¤ì¤Ð¿Í¼ê¤¬¤«¤«¤ë¤·¡¢½ÏÎý¤Î¼Ò°÷¤âÉ¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¡£¿Í·ïÈñ¤¬¤«¤µ¤à¤Î¤Ç¡¢¸úÎ¨¤òµá¤á¤ë¥Á¥§¡¼¥ó¥¹¥È¥¢¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤Þ¤º¼ê¤ò½Ð¤·¤Ë¤¯¤¤¡£
¡¡¤½¤â¤½¤âÆüËÜ¿Í¤Î¿©À¸³è¤Ï²¤ÊÆ²½¡áÆù¿©²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Á¯µû¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤Ï¸º¾¯·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¶¡µëÂ¦¤Î¥³¥¹¥ÈÅÔ¹ç¤È¡¢¥Ë¡¼¥º¸º¤¬³ú¤ß¹ç¤Ã¤Æ¡¢¤«¤Ä¤³¤³¿ô½½Ç¯¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤¬¾¦Å¹³¹¤ò¶îÃà¤·¤Æ¤¤¿¤¿¤á¡¢ÀÎ¤Ê¤¬¤é¤Îµû²°¤Î¤è¤¦¤ÊÇä¾ì¤Ï²æ¡¹¤ÎÁ°¤«¤é¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¤è¤¦¤ÊÇä¾ì¡×¤Ë¾¡µ¡¤ò¸«½Ð¤·¤¿¥ï¥±
¡¡¤·¤«¤·¡¢µû¤¬Çä¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¿Í·ïÈñ¤Ï¤«¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤¬´Ö°ã¤¤¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¡¢¥Ð¥í¡¼¤Ïµ¤ÉÕ¤¤¤¿¡£¤â¤Ã¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¿Í·ïÈñ¤ò¤«¤±¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¥³¥¹¥È°Ê¾å¤Ë¥ê¥¿¡¼¥ó¤¬¤¢¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤â¤½¤âÆù¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢µû¤Î¼ïÎà¤ÏÂ¿ÍÍ¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢°ìÈÌ¾ÃÈñ¼Ô¤¬¿©¤ÙÊý¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëµû¤Ï¡¢¶Ë¡¹¸Â¤é¤ì¤¿¼ïÎà¡ÊËî¡¢ºú¡¢òÞ¡¢Âä¡¢»ª¡¢°³¡¢°ó¡Ä¡Ä¤¢¤È¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡©¡Ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£µû¤Ë¤Ï½Ü¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢°ìÈÌ¾ÃÈñ¼Ô¤Ï¾Ü¤·¤¯¤Ê¤¤¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¸À¤¨¤Ð½Ü¤Îµû¤¬ÀÚ¤ê¿È¤ÇÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¿©¤ÙÊý¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤éÇã¤ï¤Ê¤¤¡£
¡¡µû¤È¤Ï¡¢ÂÐÌÌ¤ÇÀâÌÀÈÎÇä¤·¤Æ¡¢²Ã¹©¤·¤Æ¤¢¤²¤Ê¤¤¤ÈÇä¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢ÀÚ¤ê¿È¥Ñ¥Ã¥¯¤Ë¤·¤ÆÃÖ¤¤Ã¤Ñ¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡¢¤½¤¦¤½¤¦Çä¤ì¤ë¤Ï¤º¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿½ÏÎý¤ÎÁ¯µûÅ¹¤¬¤Û¤Ü»àÌÇ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¹Ù³°Éô¤Ç¤Ï°ìÈÌ¾ÃÈñ¼Ô¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤â²¼¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼Ò°÷¤¬¤¢¤ëÄøÅÙÊÙ¶¯¤¹¤ì¤Ð½½Ê¬¤Ë¤½¤Îµ¡Ç½¤ò²Ì¤¿¤»¤ë¡£¤³¤³¤ò¥Ð¥í¡¼¤Ï¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÈÂª¤¨¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ÂÐÌÌÈÎÇä¤Ë¤ÏÂç¤¤ÊÉû»ºÊª¤¬¤¢¤ë¡£¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¤è¤¦¤Ê¸ú²Ì¤òÈ¯´ø¤·¡¢ÍèÅ¹µÒ¿ô¤¬·àÅª¤ËÁý¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢ÌîºÚ¤äÆù¤äÁíºÚ¤Ê¤É¡¢Â¾¤Î¾¦ÉÊ¤ÎÇä¤ê¾å¤²¥Ù¡¼¥¹¤¬¾å¤¬¤ë¤Î¤À¡£¤½¤Î¼ý±×¤Ï¡¢ÂÐÌÌÈÎÇä¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ë¿Í·ïÈñ¤Ê¤ÉÍÆ°×¤Ë°û¤ß¹þ¤á¤ëµ¬ÌÏ¤Ç¤¢¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¥Ð¥í¡¼¤Î½Ð¤·¤¿Åú¤¨¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢10Ç¯¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁ°¤Þ¤Ç¤Î¥Ð¥í¡¼¤Ï¤½¤ó¤Ê¹Í¤¨Êý¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ð¥í¡¼¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢Ã¯¤è¤ê¤â¥Á¥§¡¼¥ó¥¹¥È¥¢ÍýÏÀ¤Î¶ñ¸½¼Ô¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢É¸½à²½¡¢¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë²½¤Ë¤è¤ë¸úÎ¨²½¤ò´ðËÜ¤È¤·¡¢ÊªÎ®¸úÎ¨²½¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢À¸»ºÀ¸þ¾å¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë¿ä¿Ê¤·¡¢¥í¡¼¥³¥¹¥ÈÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¿¡£¤½¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ë¤è¤Ã¤ÆÄã²Á³Ê¤ò¼Â¸½¤·¡¢¶¥¹çÂ¾¼Ò¤ò·âÇË¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤¦ÀïÎ¬¤¬À®¸ù¤·¤Æ¡¢´ôÉì¤ÎÊÒÅÄ¼Ë¤«¤é½Ð¤ÆÃæµþ¤òÃæ¿´¤È¤·¤Æ15ÉÜ¸©¤Ë¹°èÅ¸³«¤¹¤ë¶È³¦¶þ»Ø¤ÎÍÎÏ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ë¤Î¤·¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢2010Ç¯ÂåÊÕ¤ê¤«¤é»ö¶È³ÈÂç¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤ÎÇä¾ì¸úÎ¨¡ÊÇä¾ìÌÌÀÑÅö¤¿¤ê¤ÎÇä¤ê¾å¤²¡áÅ¹¤Î¿Íµ¤ÅÙ¤Î¥Ð¥í¥á¡¼¥¿¡¼¤È¤Ê¤ë»ØÉ¸¡Ë¤Ë¤Ï±¢¤ê¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÎÍ¥¾¡ÎôÇÔ¤¬¿Ê¤ß¡¢³ÆÃÏ¤ÇÀ¸¤»Ä¤Ã¤¿ÍÎÏ¤Ê¥Á¥§¡¼¥ó¥¹¥È¥¢Æ±»Î¤Î¶¥Áè¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢¤¿¤À¥Á¥§¡¼¥ó¥¹¥È¥¢¥¤¥ó¥Õ¥é¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¡Ê¡áÀ¸»ºÀ¤¬¹â¤¤¡Ë¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢Æ±¼Á²½¶¥Áè¤È¤Ê¤ê¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤Ù¤º¹ÊÌ²½¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤È¤¡¢¹¬¤¤¤Ë¤·¤Æ¥Ð¥í¡¼¤Ë¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¤Ëº¹ÊÌ²½¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò»ý¤Ã¤¿Ãç´Ö¤¬¤¤¤¿¡£Çã¼ý¤·¤¿Ì¾¸Å²°¤ÎÀ¸Á¯ÆÃ²½¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡Ö¥¿¥Á¥ä¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
¥í¥Ô¥¢¤È¤âßõÎõ¤ÊÀï¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¤ë
¡¡¸úÎ¨²½¤ËÄ¹¤±¤Æ¤¤¤ëÈ¾ÌÌ¡¢À¸Á¯¤¬¶¯¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¼«³Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥í¡¼¤Ï¡¢À¸Á¯¤ËÆÃ²½¤·¤Æ¹â¤¤Çä¾ì¸úÎ¨¤ò¸Ø¤ë¥¿¥Á¥ä¤òÃç´Ö¤ËÆþ¤ì¤Æ¡¢¤½¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦³èÍÑ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¡£
¡¡2014Ç¯ÅÙ¤¢¤¿¤ê¤«¤é´ûÂ¸Å¹Çä¤ê¾å¤²¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤¬Â³¤¤¤¿¥Ð¥í¡¼¤Ï¡¢¥¿¥Á¥ä¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òºÎÍÑ¤·¤¿À¸Á¯¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Î¶¯²½¤ËÆ§¤ß¹þ¤ß¡¢¼ê¤´¤¿¤¨¤òÆÀ¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢µûÇä¾ì¤ò½¸µÒ¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ë¿ø¤¨¤¿¡Ö¥Ç¥¹¥Æ¥£¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡¦¥¹¥È¥¢¡×¡ÊD¡¦SÅ¹ÊÞ¡Ë¤È¤¤¤¦·Á¤òÊÔ¤ß½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¥Ð¥í¡¼¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö¥Ç¥¹¥Æ¥£¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤È¤Ï¡¢¶¥¹çÂ¾Å¹¤òÄÌ¤ê²á¤®¤Æ¤Þ¤ÇÍèÅ¹¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¡¢¤¤¤ï¤Ð¡ÖÌÜÅª¡×¤È¤Ê¤ëÅ¹¡¢¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ê¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤µ¤Ë±ó¤¯¤«¤éÀ¸Á¯¤òÌÜÅö¤Æ¤ËÍèÅ¹¤¹¤ë¸ÜµÒ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼èºà¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅ¹ÊÞ¥Ù¡¼¥¹¤Ç¤ÏÇä¤ê¾å¤²¤¬1.5ÇÜ¤Û¤É¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤ÈÊ¹¤¯¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¥Ð¥í¡¼¤ÎÇä¾ì¸úÎ¨¡¢´ûÂ¸Å¹Çä¾å¡¢µÒ¿ô¤ÏµÞÂ®¤Ê²þÁ±¤Ë¸þ¤«¤¤»Ï¤á¤¿¡£¤¿¤À¡¢D¡¦SÅ¹ÊÞ¤Ø¤ÎÅ¾´¹¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤À240Å¹Ãæ70Å¹¤Û¤É¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¤¿¤á¡Ê2023Ç¯ÅÙ»þÅÀ¡Ë¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¶ÈÀÓ¤Ï¿¤Ó¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿äþÍ¾¶ÊÀÞ¤â·Ð¤Æ¡¢¤³¤Î5Ç¯¤Û¤É¤Î´Ö¤Ë¡¢ÃæÉôÃÏÊý¤ÇÂç¤¤¯Çä¤ê¾å¤²¤òÁý¤ä¤·¤¿¥Ð¥í¡¼¤Ï¡¢Âç¾ÃÈñÃÏ¤Ç¤¢¤ë´ØÀ¾¤Ë¹¶¤áÆþ¤ê¡¢´û¤ËÇä¤ê¾å¤²201²¯±ß¡Ê2025Ç¯3·î´ü¡Ë¤ò²Ô¤®½Ð¤·¡¢Àª¤¤¤òÁý¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£Âçºå¿²²°Àî»Ô¤Î¹áÎ¤±à¤È¤¤¤¦ÃÏ¶è¤Ë¤Ï¡¢¹ñÆâÍ¿ô¤Î½¸µÒÎÏ¤ò¸Ø¤ë¥í¥Ô¥¢¤¬´ØÅì¤«¤é¾è¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¥Ð¥í¡¼¤¬¤½¤ÎÎÙ¤Ë½ÐÅ¹¤·¤Æ°ìÊâ¤â°ú¤«¤Ì¼ÂÀÓ¤ò¾å¤²¤Æ¡¢¼þ°Ï¤Î´ûÂ¸¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ËÂçÂÇ·â¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ÈÉ¾È½¤À¡£
¡¡¾¯¤·Á°¤Ë¸½¾ì¤ò¸«¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÉ¾È½ÄÌ¤ê¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¥í¥Ô¥¢¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤½¤ì¤³¤½¿ÀÆàÀî¸©ÃÏÈ×¤Î¶¯ÎÏ¤ÊÀ¸Á¯¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢¼óÅÔ·÷¤Ç¤Ï¥¬¥Á¥ó¥³¤Ç¥í¥Ô¥¢¤Ë¾¡¤Ä¤Î¤Ï»êÆñ¤Î¶È¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¥í¥Ô¥¢¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¼óÅÔ·÷¤Ç¤âÀª¤¤¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦¡£
¡¡¥¤¥ª¥ó¤¬´ØÅì»Ò²ñ¼Ò¤òºÆÊÔÀ®¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡ÖUSMH¡Ü¤Þ¤¤¤Ð¤¹¤±¤Ã¤È¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥ª¥ó·³ÃÄ¤Ï¼óÅÔ·÷¤Ç¤Î¥È¥Ã¥×¥·¥§¥¢¤ò³ÎÎ©¤·¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë³ÈÂç¤òÌÜ»Ø¤¹¤À¤í¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥È¥é¥¤¥¢¥ë»±²¼¤Î¡ÖÀ¾Í§¡Ü¥È¥é¥¤¥¢¥ëGO¡×¤âº£¸åÀ®Ä¹¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤«¤é¡¢¸½ºß¼óÅÔ·÷¤Ç¤ÏÂç¼ê¥Á¥§¡¼¥ó¤Î²ÉÀê²½¤¬¿Ê¤à¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢ÀÎ¡¢¥Ð¥í¡¼¤¬ÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¥Á¥§¡¼¥ó¥¹¥È¥¢ÍýÏÀ¤Ë´ð¤Å¤¯¡Ö¶âÂÀÏº°»¥Á¥§¡¼¥óÅ¹¡×¤ÎÁý¿£¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤¦¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥Á¥§¡¼¥óÅ¹¤È¤Îº¹ÊÌ²½¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡¢¥Ð¥í¡¼¤Ï¤«¤¨¤Ã¤Æ¤½¤ÎÂ¸ºß¤¬ºÝÎ©¤Ä¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£D¡¦SÅ¹¤òÍÊ¤¹¤ë¥Ð¥í¡¼¤ä¡¢¥í¥Ô¥¢¤¬º£¸å¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿Àè¡¢¼óÅÔ·÷¤Î¶¥Áè´Ä¶¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·ëËö¤ò·Þ¤¨¤ë¤Î¤«ÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£
