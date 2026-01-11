13万回視聴されているのは、1匹の子猫の成長記録。おうちに迎えたときは生後1か月にも満たなかったとのことで、大変なこともあったそうです。視聴者からは「見てるこちらも感動」「動きが俊敏になりましたね」と、成長を喜ぶコメントが集まっています。

【動画：たった1個の猫缶とともに『捨てられていた子猫』→お迎えした結果…涙が出るほど尊い『成長記録』】

きっかけはSNSの里親募集

YouTubeアカウント「おまめ日和。」に投稿されたのは、白いぽわぽわの毛が可愛い子猫「おまめちゃん」の成長記録。おまめちゃんは、他のきょうだい猫たちと一緒に捨てられていたとのこと。たった1個の猫缶とともに取り残されていたところを、バーのママさんに保護されたのだそうです。

のちにおまめちゃんの飼い主さんとなるご夫婦は、そのことをSNSで知ったそう。すぐに会いに行き、おまめちゃんに一目ぼれをしてお迎えを決めたといいます。ケージやキャリーの用意もないまま連れて帰ってきてしまうほどの急展開だったそう。

難しい子猫のお世話に挑戦

幸いにもおまめちゃんはすぐにご夫婦とおうちに慣れてくれたそうですが、食事や排せつはスムーズにいかなかったとのこと。離乳食をあげるも、まだおまめちゃんには早かったようで、おなかの調子を崩してしまったといいます。

おしりを拭いたり洗ってあげたりしながらミルクをあげ、夫婦で協力しながらおまめちゃんのお世話を続けたそうです。そして、ようやくケージを設置したところ、おまめちゃんはすぐにくつろいでくれたのだとか。トイレも自分でできるようになったそうです。

猫の本能が解放！

少しずつ大きくなったおまめちゃんは、ごはんを食べるときに砂をかける仕草をしたり、毛づくろいをしたり、やんのかステップをしたりと、徐々に猫らしさが出てきたといいます。飼い主さんは「誰にも教わっていないのに」と感動したそうです。

1か月のあいだには猫風邪を引いて声が出なくなってしまうなどハラハラすることもあったそうですが、おまめちゃんは元気に成長。今では大好きな飼い主さんを追いかけたり、ソファに飛び乗ったりできるようになったそうです。

飼い主さんご夫婦の試行錯誤の様子が伝わる投稿に、視聴者からは「丁寧に育てられて微笑ましいです」「愛情一杯のお世話の賜物ですね」と温かいコメントも寄せられていました。

YouTubeアカウント「おまめ日和。」には、おもちゃで遊ぶ様子や飼い主さんの作業を邪魔する様子など、可愛すぎるおまめちゃんの日常が綴られていますよ。

写真・動画提供：YouTubeアカウント「おまめ日和。」さま

執筆：忍野あまね

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。