充電状況が一目で分かる！40Gbps×140W×8K対応、電力表示USB-C中継アダプタ
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、充電・通信・映像の状態を数値で可視化できる電力表示機能付きUSB-C中継アダプタ「500-USB100」を発売した。
■充電状態を「感覚」から「数値」へ
USB-C環境では、高速充電に対応しているかどうかが分かりにくいという課題がある。本製品は、電圧（V）・電流（A）・消費電力（W）を自動で切り替え表示し、現在の充電状態をリアルタイムで可視化する。ケーブルとケーブルの間に接続するだけで、充電性能を即座に確認でき、原因切り分けや環境改善にも役立つ。
■最大5mまで延ばせる中継アダプタ
USB Type-Cメス―メス仕様の中継アダプタのため、既存のUSB-Cケーブル同士を接続して延長ができる。デスク周りや会議室、モバイルモニター使用時など、「あと少し届かない」をスマートに解決。買い替え不要で、今あるケーブルを活かせる点も魅力だ。
■USB-Cの性能を余すことなく引き出す
USB PD最大140Wに対応し、ノートPCからスマートフォンまで高速充電ができる。さらにUSB4準拠の40Gbps高速データ転送、8K/60Hz映像出力にも対応している。ドッキングステーションや外部モニターなど、要求スペックの高い環境でも安心して使用できる設計だ。
■確認・検証用途にも最適
「この充電器は本当に140W出ている？」「ケーブルがボトルネックになっていない？」といった疑問を、その場で確認できるのが本製品の強みだ。エンジニアやIT担当者の検証用途はもちろん、ガジェット好きのユーザーにも“試したくなる”楽しさを提供する。
■持ち歩きたくなるスケルトンデザイン
わずか約4gの軽量・コンパクト設計で、携帯性も抜群。内部基板が見えるクリアカラーのスケルトンデザインは、機能性だけでなく所有する楽しさも演出する。傷つきにくいプラスチック製で、日常使いから出張まで気軽に持ち運べる。
■製品仕様
充電・通信・映像の状態を数値で可視化できる電力表示機能付きUSB-C中継アダプタ「500-USB100」
充電・通信・映像の状態を数値で可視化できる電力表示機能付きUSB-C中継アダプタ「500-USB100」
