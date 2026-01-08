年末年始、久しぶりに実家へ帰ったという方も多いのではないでしょうか。そこで待ち受けているのが、親からの遠慮のない小言です。かつては「結婚はまだか」が定番でしたが、今、その内容に大きな異変が起きています。50代独身者を対象とした最新の調査から、結婚の催促以上に心をえぐる「ある現実的な言葉」と、独身者がひそかに抱える深い葛藤が見えてきました。

「結婚」という言葉が消えた食卓

久しぶりに顔を合わせた親との会話。以前であれば「いい人はいないのか」「孫の顔が見たい」といった、いわゆる世間体を気にする言葉が飛んできたものでした。しかし、令和の今、50代の独身者が帰省先で直面しているのは、そうした牧歌的なプレッシャーではありません。

マッチングアプリ「Goens」を運営するGoens株式会社が、パートナーのいない50代独身男女550名を対象に行った調査（2025年12月実施）によると、帰省時に親や親族から言われて最も傷ついた、あるいはうんざりした話題の1位は、かつての定番であった「結婚（24.6％）」を大きく引き離し、「将来（老後）はどうするつもりか」（32.9％）という問いかけでした。さらに、「親の介護や同居について（16.2％）」への言及も約6人に1人が経験しています。

調査の自由回答には、実際に親から投げかけられた言葉が並んでいますが、その内容はあまりに生々しく、胸をえぐります。

「孤独死するぞ」（50代男性への言葉）

「親がいなくなったら誰もいないよ」（50代女性への言葉）

「いつ面倒みてくれるの」（50代男性への言葉）

「今のままだと、将来足腰悪い老人になってしまうよ」（50代男性への言葉）

これらは単なる小言というよりも、人生の先輩である親からの警告に近い響きを持っています。

親がこうした言葉を口にする背景には、親自身が老いていくなかで感じる「孤独への恐怖」や「身体機能の低下」が投影されていると考えられます。自分たちが老いの苦しみを知っているからこそ、一人でそれを迎えることになる我が子の将来が、恐ろしくてたまらないのです。

かつての「結婚しろ」には「一人前になってほしい」という期待が含まれていました。しかし、現在の「老後はどうする」という問いには、「野垂れ死にしてほしくない」という、よりプリミティブで切迫した親心が隠されているように見えます。

7割が抱える「将来不安」と動けないジレンマ

親からそこまで言われれば、何か行動を起こせばいいではないか、と思うかもしれません。しかし、当事者である50代独身者たちも、決して楽観視しているわけではないのです。

同調査によれば、これからの人生（老後含む）について、73.3％もの人が「不安のほうが大きい」と回答しています。多くの50代独身者は、自由を謳歌している「独身貴族」というよりも、圧倒的な将来不安という霧の中を歩いています。

自分が倒れたらどうなるのか、認知症になったら誰が気づいてくれるのか。そうした不安を抱えながらも、なぜ彼らは具体的な行動、例えばパートナー探しなどに踏み出せないのでしょうか。

そこに立ちはだかる最大の壁が「面倒くさい」という感情です。

50代からのパートナー探しに対するイメージを聞いたところ、最も多かった回答は「面倒くさい・エネルギーがいる（29.2％）」でした。長年、自分一人のペースで生活を構築してきた50代にとって、今さら他人と関係を築き、生活リズムを合わせることは、想像以上にハードルが高いのです。

「一人は寂しいし、老後は不安。でも、今から誰かと出会い、関係を構築するのは億劫だ」。この「不安」と「面倒」の板挟みによる強烈なジレンマこそが、50代独身者がその場から動けなくなっている最大の理由でしょう。

この状況をさらに複雑にしているのが、50代という世代特有の価値観です。現在の50代は、昭和的な「結婚して当たり前」という価値観と、多様性を認める令和の空気感の両方を知っている世代です。若いうちは仕事に邁進し、気づけば適齢期を過ぎていたというケースも少なくありません。

親世代は「誰かがいれば安心」というシンプルな解決策を提示しますが、50代の子にとっては、単に誰かいればいいわけではありません。経済力、健康状態、親の介護問題など、考慮すべき変数が多すぎるのです。

調査では、親からのプレッシャーやふとした孤独感を通じて、3人に1人（33.7％）が「やはりパートナーが欲しい」と再認識したという結果も出ています。しかし、残りの約6割以上は、それでも「面倒」が勝るか、あるいは諦念のなかにいることになります。

帰省時の親との会話は、確かに耳が痛いものです。「老後はどうする」という問いは、現在の生活を否定されたように感じるかもしれません。しかし、この不快なプレッシャーを、単なる嫌味として受け流すのではなく、自分自身の人生の「棚卸し」をするきっかけと捉えることができるでしょう。

親の言葉は、フィルターなしの直球であるがゆえに、私たちが普段、見て見ぬふりをしている「不都合な真実」を突きいています。

パートナーを探すにせよ、一人で生きていくための盤石な資金計画を立てるにせよ、あるいは地域のコミュニティに参加するにせよ、「なんとかなるだろう」という思考停止から抜け出すタイミングは、まさに親から痛いところを突かれた、その瞬間なのかもしれません。

［参考資料］

Goens株式会社『帰省で傷つく言葉、1位は「結婚」より「老後」。50代独身に「効く」親の一言』