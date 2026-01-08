トリミングサロンに"推し"のお兄さんがいるわんこがサロンに到着すると、お兄さんを見つけるや否や全身で「大好き！」を表現する姿が TikTokで大反響！再生数は18万回を超え、「大好きさが溢れてる」「おなかを見せるまでの一連の動作があまりにもスムーズw」「シッポ飛んでいきそう♡笑」といった声が寄せられました！

【動画：トリミングサロンに『推しのお兄さん』がいる犬→顔を見た瞬間…『大好き』を全身で表現する光景】

トリミングサロンで大興奮！その理由は…

TikTokアカウント「ルル（@himaf292）」さまは、トイプードルの「ムギ」ちゃんの暮らしを紹介しています。

実はムギちゃん、毎月行くトリミングサロンに"推し"のお兄さんがいるようで……

サロンに到着すると、一目散にお兄さんのいるお部屋に続くゲートへダッシュ！そして、お兄さんがやってきてゲートを開けてくれると……

すぐさまゲートを抜けていき、お兄さんの足元へ！

推しに会った瞬間に大喜びするわんこ

お兄さんの足元に近づいていったムギちゃん。すると、足元にたどり着いた瞬間、コロンッ！

大好きすぎるがあまり、すぐにヘソ天してしまうムギちゃん。

さらに、大の字になり、「撫でて～」と要求♡こんなに可愛くおねだりされたら、きっとトリマーのお兄さんもムギちゃんに会うのが待ち遠しくなることでしょう。

可愛すぎる愛情表現が大反響！

可愛すぎるムギちゃんの愛情表現は、TikTokで18万回再生を突破するほど大反響！コメント欄には「大好きさが溢れてる」「おなかを見せるまでの一連の動作があまりにもスムーズw」「シッポ飛んでいきそう♡笑」とムギちゃんのお兄さん愛に胸キュンする人が続出しています。

TikTokアカウント「ルル」さまでは、今回ご紹介したムギちゃんの可愛い日常が更新されています。ぜひムギちゃんのさまざまな姿を覗いてみてくださいね！

ムギちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

