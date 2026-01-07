山東省威海市のパークゴルフ場で記念撮影する韓国人観光客。（２０２５年１２月４日撮影、威海＝新華社配信）

【新華社済南1月7日】中国と韓国の間で相互ビザ免除が実施されて以降、レジャーや休暇で山東省を訪れる韓国人観光客が増えている。山東省内の出入境検査所を統括する山東出入境辺防検査総站によると、2025年に同省から中国に入国した外国籍旅客77万2千人のうち、韓国籍は前年比40.0％増の57万6千人余りだった。距離の短いコースを専用のクラブとボールで回る「パークゴルフ」や温泉、山東料理が山東省を訪れる韓国人観光客の主な楽しみとなっている。

韓国ではここ数年、パークゴルフの人気が高まっており、25年7月には山東省威海市の海辺に面積2万8千平方メートル、27ホールのパークゴルフ専用コースが整備された。

山東省威海市の天沐温泉リゾートで温泉に入る韓国人観光客。（２０２５年１１月１６日撮影、威海＝新華社配信／于穎）

地元の旅行会社、威海大竜国際旅行社の李竜求（り・りゅうきゅう）総経理は、韓国人ツアー客の多くがパークゴルフやシティーウォーク、海岸レジャーを組み合わせ、威海に2〜4日滞在すると説明。「25年に受け入れた韓国人観光客は約8千人で前年の3倍になった。威海にはパークゴルフ専門のゴルフ場もできたので、26年は2万人以上の受け入れを見込んでいる」と語った。

パークゴルフのほか、温泉も威海が韓国人観光客を引きつける理由の一つとなっている。威海天沐温泉リゾートのスタッフによると、同リゾートにはほぼ毎週、韓国人ツアー客が訪れている。西洋ニンジンや艾葉、決明子などを配合した薬湯を体験できるほか、中医学（中国伝統医学）の推拿（すいな）やカッピング（吸い玉）、灸（きゅう）など中国の伝統的なヘルスケアサービスも受けることができるという。

雪の中、山東省威海市でパークゴルフを楽しむ韓国人観光客。（２０２５年１２月４日撮影、威海＝新華社配信）

地理的に近く、文化的に相通じ、交通も便利なことから、威海は韓国人の短期海外旅行先として人気が高い。韓国人観光客の朴（パク）さんは「飛行機で1時間で着く。ビザ免除政策も非常に便利」と話し、温泉のほかにも山東の漁師料理を味わい、同省の特産蒸し菓子「花餑餑（かほつほつ）」を買って帰ると語った。

同省の食文化は山東料理とシーフードが特徴で、蒸し魚や海鮮餃子など薄味で食材の新鮮さを生かした料理が多いことから、韓国人観光客に喜ばれている。一部のレストランでは中韓2カ国語のメニューを用意し、観光客がスムーズに注文できるよう配慮している。