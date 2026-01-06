『透明男と人間女』アニメ化記念　原作者描き下ろしレポも掲載の「JOUR」2月号

漫画誌「JOUR2月号」（双葉社）が2026年1月5日に発売された。

【写真】岩飛猫描き下ろし「TVアニメ『透明男と人間女』収録レポ」

今号は『透明男と人間女～そのうち夫婦になるふたり～』TVアニメ放送開始記念・岩飛猫特集号。巻頭カラーで『狐面夫婦』最新話が掲載されるほかTVアニメ製作の裏側を原作者である岩飛猫が描き下ろしでお届けする「TVアニメ収録レポ」などを収録。

そしてTVアニメ第1話にあたる原作エピソードの一部を特別掲載。事務所で仕事中の透乃眼と夜香。目が見えなくても透乃眼の居場所が夜香さんには分かるようで……。

そのほか透乃眼あきら役の阿座上洋平、夜香しずか役の貫井柚佳のサインが入ったTVアニメ第1話～第3話の台本がそれぞれ1名に当たるプレゼント企画も掲載される。

また巻頭カラーには『狐面夫婦』が登場女妖狐×罪人男の“だまし愛”を描いた本作。己の心の内を自覚してしまった狐栢は、思わず六捨を遠ざける。どこにも居場所がない六捨が向かった先は……。

巻中カラーは12月29日に電子コミックス最新8巻が発売する『真逆な2人はどうにもデキない。』。アラサー隠れ処女と年下童貞イケメン、デキないけどシたい2人の初旅行の行方は……。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）