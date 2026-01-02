【穂積 昭雪】「押すな、押すな」の声の直後に124人の初詣客が圧死…新潟の有名神社を地獄に変えた「阿鼻叫喚の参道」

正月に起きた「最悪の群集事故」

2025年、オーバーツーリズムの影響で日本国内の観光名所はどこも外国人で溢れかえり、その土地に暮らす住民への影響や文化財への被害など様々な問題が発生していた。

人が密集した場所でもっとも恐ろしい事故は「群集事故」である。

群集事故とは、道路や階段などに人が極度に密集することで引き起こされる事故のことで、連鎖的に人が折り重なって倒れてこんでしまう群集雪崩はその代表例だ。こうした事故は国内外を問わずさまざまな場所で発生している。

今回は、1月1日に100人以上の犠牲者を出した日本史上最悪の群集事故「彌彦神社事件」（やひこじんじゃ）を取り上げたい。

新潟県西蒲原郡弥彦村の彌彦神社は、日本海に面した霊峰・彌彦山の麓に位置する神社で、2400年以上の歴史を持つ古社である。地元では豊穣や豊漁を祈願する神社として篤い信仰を集め、「おやひこさま」とよばれ長年親しまれてきた。

この彌彦神社で群集事故が発生したのは、1956年（昭和31年）1月1日午前0時20分のことであった。

この時、彌彦神社にはおよそ3万人前後の参拝客が訪れていたという。神社の敷地面積は2200平方メートルとそこまで大きくはない。大勢の参拝客が集まった背景には、この地に伝わる「二年参り」の習慣と、神社が実施した「餅まき」があったと言われている。

「押すな！押すな！」の直後に…

「二年参り」とは、12月31日の大晦日の深夜に旧年の感謝を伝え、新年を迎えた元日に再び参拝して幸運を祈る風習だ。

このため、多くの参拝客が帰宅せずに境内で年越しを待つことになり、現場は一時的にひどく混雑していた。さらに当時は、花火の打ち上げや「餅まき」も行われており、これらも現場の混雑にいっそうの拍車をかけていたとされる。

そんな多くの人間が身動きの取れない状況だったところ、不幸にも拝殿と鳥居の間にある参道の石段で帰宅客と参拝客が鉢合わせてしまう。

「押すな」「押すな」という声と共にやがて発生したのが、石段付近にいた参拝客による転倒事故だった。これをきっかけに群集雪崩が発生。転倒の連鎖はそのまま石段の下で参拝を待っていた客を巻き込み、参道は折り重なる人々で埋め尽くされた。

当時の記録によれば、この事故による死者は124人、重軽傷者は80人以上にのぼる。元日の神社を襲ったこの惨劇は、日本国内の群集事故において史上最多の死者を出した、未曾有の事故として知られている。

地元紙が見せた報道力

事件が発生した1956年、当時の一般家庭では現代のようにインターネットはおろかテレビすら普及しておらず、情報の伝達は主に新聞やラジオが担っていた。

もっとも事故が発生した1月1日は元旦であり、翌1月2日の新聞は基本的には休刊扱いとなっていた。彌彦神社事件が全国に伝わったのは正月が明けた1月3日以降のことと思われる。

だが、正月早々の大事故ということもあり、朝日新聞や読売新聞といった大手新聞は号外を発行して本事件を取り上げている。

読売新聞の見出しは「死者四十 重軽傷五十名 新潟彌彦神社で初詣の惨事」、朝日新聞の見出しは「西蒲原弥彦神社で惨事 死者が約百人 重軽傷50人 初参りの人波、将棋倒し」とそれぞれ被害者数は大幅に違うが、彌彦神社で前例のない大事故があったことを少ない紙面で伝えている。

一方で地元新潟の「新潟日報」はさすがに詳しく報道しており、全国紙がまだ手に入れてなかったと思われる事故直後の写真も多数掲載。1月1月の新潟日報の号外には「初詣での弥彦神社で大惨事 死者百十二 重傷数十名」との見出しがあり、事故が発生したその日にはほぼ正確な死者数を確認できていたようだ。

新潟日報は1月1日のうちに6枚ほどの現場写真を紙面に掲載しており、「折り重なった死体」「石段の上に散らばっていた遺品」などいずれも事故直後の生々しい状況を伝えているのが特徴だ。

また、NHKの取材班は事故発生後、数日以内に現場に駆け付けたと思われ、バラバラになった玉垣や脱ぎ捨てられた履物などをカメラで撮影。後に当時の被害状況を伝えるニュース映画を公開している。

このように、1月1日の元旦という報道が手薄な状況でも彌彦神社事件は多くの媒体で報じられていたようだ。

モチ撒きが原因なのか？

正月三が日が明けた1月3日以降、各新聞は未曽有の人災となった「彌彦神社事件」の原因について様々な形で報じている。

軽く見出しを紹介すると「群衆に多数の酔払い」「無謀なモチまき」「警備にも手落ち？」などなど……この事故は主に正月特有の浮かれ気分および、考えなしにモチを配っていた神社側に問題があるのではないか、といった論説が紙面を賑わせていた。

だが、事故の原因は本当に神社側の不手際だったのだろうか？

というのも彌彦神社の「二度参り」や「モチ撒き」はこの年のみの催しではなく、毎年の恒例行事であった。つまり「本事件は警備やモチ撒きなど神社側のヒューマンエラーが原因ではない」という声も少なからず存在しているのだ。

事件発生から70年近くが経った。

彌彦神社事件はすでに過去の忘れられた事件となっていたが、当時の状況を根気よく調べた有志たちの手によりこれまで多くの謎に包まれていた彌彦神社事件の本当の「真実」が明らかになる出来事があった。

つづく記事〈たった20分の「電車遅延」が地獄を招いた…《124人の初詣客が圧死》新潟の有名神社で起きた「悲劇の真相」〉で、詳しく解説する。

