12月30日〜31日、東京ビッグサイトで「コミックマーケット107」が開催される。第1回の開催から今回で50周年を迎えるコミケだが、これまでさまざまな“騒動”があった。約40年前からコミケをみてきたライターの藤山哲人氏が、その歴史を振り返る。

【画像】「ありえない…！」コミケ第1回の会場では、今では考えられない光景が…当時の記録を見る



例年コミケが開催される東京国際展示場（東京ビッグサイト）。1989年からの一時期は幕張メッセで開催されている（写真：soraneko／イメージマート）

すべては1975年12月21日「虎ノ門日本消防会館会議室」からはじまる。32サークル（主催含む）、参加者は推定700人、その90％は女子中高生の少女マンガファン。自分が描いたマンガのサイドストーリーをつづった小説やイラスト、マンガをまとめた同人誌を持ち込み、一般の参加者たちとワイワイ楽しむコミュニティ。これが第1回のコミックマーケット（以下、コミケ）だ。

時を経て今冬のコミケは、通算で107回目となり50周年を迎える。最盛期は東京ビッグサイトを3万2000サークル、参加者75万人（4日間の累計）が埋めたほど。その規模は日本一乗降客が多いJR東日本の新宿駅の66万人／日より10万人も多いという盛況ぶりだ。

この50年間にはさまざまな“事件”があった。その多くが令和では考えられない騒動だが、今でも続くコミケの風習の起源がそこにある。

黎明期のコミケは市民会館のような場所を借り、仲間内で開催されていた小さなイベントだった。第1回の収支決算報告によれば、会場費やサークル数分の受付手数料などの支出は4万6600円、参加費などの収入は5万1600円という規模だ。

回を重ねるごとに規模は大きくなり、1977年〜1981年に掛けては劇場版3部作「宇宙戦艦ヤマト」や劇場版2部作「銀河鉄道999」が公開されアニメブームが一気に開花する。それと同時にコミケもアニメファンの知るところとなり1981年の「コミケ18」（会場は横浜産業貿易ホール）では512サークル、参加者1万人を超える。6年間で14倍の参加者だ！

同人誌にエロが芽吹き始めたのもこの頃で、「同人誌ではアニメのヒロインの裸が見られる！」と、男性を中心に話題になり始めた。ただ内輪では直接的な表現を嫌い、「Men用本」または「面妖本」という隠語が定着。「拙者の戦利品はヤマトの面妖本でござる！」など電車で会話していても一般の方から眉をひそめられないように、という配慮があった。

また、現在もコミケで高い人気を誇るボーイズラブ（BL）ものは当時「やおい本」（JUNE系）と、呼ばれていた。登場は “BLブーム”のずっと前、むしろ「面妖本」よりも歴史は長い。

ちなみに令和になっても女性読者の友情を一瞬で破壊する「カップリング表記」（受け攻めの明示）は、この頃からあり「A（攻め）×B（受け）」が平和維持のため表紙に明記されている。順番を間違えると、きのこたけのこ論争以上にヤバイ雰囲気になる。

コミケ会場に現れる謎の「雲」

何十万人が集まるコミケでは、“異常気象”が発生する。それが夏になると屋内に発生する「コミケ雲」。飛行機雲やうろこ雲などと同じれっきとした気象現象の「雲」である。季節限定の「夏雲」だ。

一般的な雲と決定的に違うのは「すっぱいニオイ」がする点だろう。なぜならコミケ雲は、萌える本の売り切れを恐れ、熱き血潮の男たちが早歩きで驀進して、「風呂上がり？」と思うほど頭から立ち上る湯気、そして乳首が透けるほど汗を吸ったTシャツから立ち上る蒸気が、天井付近に溜まるのだ！ そこにエアコンの冷風が当たり、天井付近で汗の水蒸気が結露して、霧のような雲ができる。

一般にコミケ雲が初観測されたのは2013年の東京ビッグサイトといわれている。西館で企業の頒布品を入手した有志と、東館で萌え同人誌を入手し鼻息を荒くする同志が、行きかうのが東西連絡通路。ここの通路は非常に狭くなっており、天井も低く、追い打ちを掛けるように左右がガラス張りになっているため、東西館を行き交うオタクたちで大混雑。ただでさえ直射日光が差し込むので、通路は「漢（おとこ）サウナ」と化し、汗の蒸気が大量発生する。そこに低い天井から吹き出すエアコンの冷気で、雲が発生しやすいのだ。

かくいう筆者も汗を蒸発させていたオタクのひとりで、コミケ雲を何度か目撃している。筆者が実際に目撃したのは、ビッグサイト会場よりもっと前の1987年8月8日。それまで東京モーターショー（現Japan Mobiliyty Show）を動員できるほど大きな晴海の東京国際見本市会場で開催されていた。ところが急遽キャパシティ4000人あまり（広さは地方の2階建ての駅前スーパーぐらい）の東京流通センター（TRC）に変わり、そこに4400サークル、6万人が押し寄せた時だった。

サークル参加していた筆者は、魔法少女の同人誌を入手しようと移動すると、エスカレーターの踊り場にコミケ雲が！ まわりのオタク同志たちと複数人で目撃している。当日の気温を調べると気温32.1℃、湿度79％と蒸し暑かった上に、過去最高の混雑が起きたコミケとされており、階下からも湧き上がる同志たちの大量の汗の水蒸気が奇跡を生んだのだ。

だが近年はコミケ雲が発生しにくくなっているという噂だ。ビッグサイトがエアコンを改善したのかもしれない。

フジテレビに追い出され…「地獄のコミケ」時代

1981年になると、参加者1万人を越えるコミケを開催できる箱がなくなり、当時は日本一広い晴海の東京国際見本市会場に新天地を求めた。

驚くべきはこれまでの会場は、すべて個人名義で借りていた点。コミケの開催団体は有志の集いであり、現在も企業が運営しているわけでない。しかし規模が大きくなりすぎて、会場だけでなく警察や交通機関などの関連各所と連携する必要があり、会場費も数百万〜1千万規模まで膨らんだため、サークル管理の事務費や運営費も膨大になるため、税金や契約の面で歪みが生じ始めた。

簡単にいうと個人でアリーナや野球場を借りて人気アイドルイベントを行なうようなものである。ほかにも会場や関連各所からは、「たかが個人主催」と甘く見られていた感もある。とはいえ企業運営並みのイベント以上に人が集まるため、特例としてコミケに場所を提供していたという点もあるだろう。

その暗黙の特例が破綻したのはバブル経済真っ只中の1986年12月。各種イベントが晴海で行なわれ、東京モーターショーやフジテレビの「夢工場」（現お台場冒険王）というイベントを開催するため、コミケが事実上追い出される事態に。そこで急遽東京流通センターに場所を移しての開催となる。しかしキャパ不足の上に、夏は猛烈な暑さ、冬は12月なのに雪が降る猛烈な寒さとなり、地獄のコミケとなった。

1988年の夏はなんとか晴海に戻って開催できたが、約9200サークル、参加者7万人まで肥大化し、同年の冬コミケは会場がみつからず中止になっていた。こうして会場を押さえるのが困難になったため、1985年に株式会社コミケットを創立。これまで個人で行なってきたが法人化せざるを得なくなって今日（現在は“特例有限会社”）まで続いている。

会場で「おたく」と呼び合う様子から命名

なお「オタク」という言葉が定着したのもこの時代。会場で互いを「おたく」と呼び合うことに気づいたマンガ編集者が「アニメファン」＝「オタク」（当初は「ヲタク」）と呼びはじめたのが起源だ。コミケで初めて会う、年齢も職業もまちまちな人々同士が「相手をどう呼んだらいいか？」を熟考した結果なのだろう。「あなた」も「キミ」もしっくりこないのだ！

晴海の塩対応や老朽化問題、そしてビッグサイト建設計画が発表され、大きく新しい会場を求めた。1989年冬から千葉県の幕張メッセを新天地としコミケ37が開催され、1万1000サークル参加者12万人を記録。大きな箱なのでしばらくは安泰と思われたが、同年、日本中を震撼させた連続幼女殺人事件の容疑者が逮捕される。「宮崎勤事件」である。

幼い少女が相次いで誘拐され殺害された事件で、宮崎勤元死刑囚の部屋には膨大な量のビデオテープがあったことから、「アニメ好きのロリコン」という文脈で報じられた（実際にはアニメは数本だったとされる）。その後、過激な暴力や性的な描写のあるマンガは、「有害図書」に指定され未成年への販売が禁止されるようになった。さらに、メディアの報道によって、オタク＝ネクラ（暗い性格）＝キモイ＝ロリコンというネガティブなレッテルが貼られるようになる。

無修正同人誌“事件”で幕張メッセが使用中止に

1990年冬に開催された「コミケ39」は1万3000サークル、参加者25万人で幕を閉じたが、主催者が警察から事情聴取される事態に。「コミケで無修正のマンガが何冊も売られていた」となんらかの形で警察に通報があった（もしくは同人誌が持ち込まれた）のだ。この経緯には諸説があり、筆者が聞いたのは「無修正同人誌を買った中学生が、帰りの電車賃がなくなり交番に駆け込んだ。その持ち物検査で見つかった」というものだが、事実かは不明だ。

この一件により、幕張メッセでのコミケ開催は中止となる。青少年健全育成条例を強く推進する千葉県の施設だけに、穏便に済ませるわけにはいかなかったようだ。

当時コミケでは、「わいせつ物頒布等罪」にあたるかどうかというのは修正の定義が曖昧かつ、サークルの判断任せになっていた。また、アニメの登場人物をモチーフにしたパロディ本についての著作権がらみもグレーゾーンだ。版元によっては、「2次創作物なので版権の問題なし」とするところから、「うちのキャラクターの品位を下げるようなことはさせん！」強硬なところ（近年はだいぶ柔らかくなった）もあり、混沌としていた。

わいせつ規制と海賊版の狭間で導入された「イエローカード」制

幕張メッセの使用中止事件を受け、翌年の1991年は晴海を全館（となりの東京国際貿易センターも）貸し切ったがキャパ不足で規模を縮小して開催。また有害図書や無修正、さらに同人誌が正しく一般に認知されていなかったため、警察がビニール本（無修正の違法な写真集）を摘発した店にあった同人誌も修正の有無によらず摘発されたり、海賊本（マンガをそのままコピーして販売）と勘違いされたりして、神保町の有名書店（絵のうまい作家さんの本が多いので、一般には本家のマンガをコピーしたように見える）や作家、印刷所（犯罪ほう助！）まで摘発されるなどもあった。著作権とわいせつ判断に関しては、今でも喧々諤々なのでここでは書かないが、答えは出ない問題だろう。

さてわいせつと著作権に振り回される中で開催された「コミケ40」は、現在に至るまで続く「イエローカード」制が導入される。開会前に頒布する見本誌を提出し、主催者が定めた修正レベルをクリアしているかのチェックだ。もし消しが甘いと「販売停止」と書かれたイエローカードが机に貼られ当該誌が頒布NGとなる。このレベルが厳しい！ 実に厳しい！ 最近では商業誌の消しの方が甘いのではないだろうか。

ただしこのチェックは修正レベルのみで、内容は精査されない。コミケ憲章として「表現の自由」がまずありきなので、死体や爆発物、薬物をモチーフにした本から、自作したアクセサリやゲーム用コントローラまで、法に触れない範囲で何でも頒布OKなのだ。

1996年の夏、「コミケ50」から開催地をビッグサイトに移す。1万8000サークル、参加者数35万人。冬はビッグサイト全館貸し切りになり巨大イベントになる。その後、さまざまなトラブルは発生するものの、これといった大きな事件が発生することなく、粛々とコミケは開催され続けている。

※コミケは同人誌の「即売会」ではありません。コミケの憲章では、無償配布や参加スペースを確保して一般参加者と会話を交わすだけでも構わないとしています。この記事では「販売品」や「売り子」「買い手」などとはせず、憲章に基づいて「頒布品」「サークル参加者（スペースを持っている）」「参加者（一般参加）」としています。

（藤山 哲人）