『SPY×FAMILY』2年半ぶり大型イベント来年11月開催 メインキャスト8人参加
テレビアニメ『SPY×FAMILY』（スパイファミリー）Season3（第3期）最終回が27日に放送され、放送後に大型スペシャルイベントが2026年11月8日に都内近郊で開催することが発表された。作品単独の大型イベントは、2024年6月に開催したスペシャルイベント『SPY×FAMILY』ANIME EXTRA MISSION以来の2回目、約2年半ぶりとなる。
【動画】ひえっ！アーニャの首に謎の装置…公開されたバスジャック編の新映像
登壇者は、ロイド・フォージャー役の江口拓也、アーニャ・フォージャー役の種崎敦美、ヨル・フォージャー役の早見沙織、ボンド・フォージャー役の松田健一郎らフォージャー家キャストが集結。
さらに、Season 3の大きな見どころである「バスジャック編」、「ウィーラー編」で大活躍したユーリ・ブライア役の小野賢章、ダミアン・デズモンド役の藤原夏海、ベッキー・ブラックベル役の加藤英美里、フィオナ・フロスト役の佐倉綾音も登壇。メインキャスト総勢8名の豪華キャスト陣が勢揃いする。
また、2026年5月20日に発売されるTVアニメ『SPY×FAMILY』Season 3 Blu-ray＆DVD Vol.2 に、イベントチケット優先販売申込券の封入が決定。詳細は順次発表される。
『SPY×FAMILY』は、より良き世界のため日々、諜報任務に取り組む凄腕スパイのロイドが主人公で、特殊任務（ミッション）のために引き取った子ども・アーニャは超能力の持ち主、契約結婚を持ちかけた妻・ヨルは殺し屋で、ロイドは任務のために“かりそめの家族”をつくり、ミッションに挑むスパイアクションコメディー。
原作漫画が2019年3月より漫画アプリ『少年ジャンプ＋』にて連載中で、コミックス累計発行部数は4100万部を突破している人気作品。テレビアニメ第1クールが2022年4月から6月、第2クールが10月〜12月に放送され、2023年10月〜12月にシーズン2（第2期）が放送。2023年12月には劇場版も公開され、興収62.6億円を突破する大ヒットとなった。
