ＰｏｗｅｒＸが大幅続伸、関西電の「蓄電池オンサイト導入サービス」に蓄電システムが採用◇

パワーエックス<485A.T>が大幅続伸している。１９日に東証グロース市場に新規上場した銘柄だが、この日は午前１１時ごろに同社の蓄電システムが、関西電力<9503.T>が法人向けに提供する「蓄電池オンサイト導入サービス」に採用されたと発表しており、これが好感されている。



同サービスは、高圧または特別高圧の電力を契約する法人を対象に、関西電が顧客の事業所敷地内に蓄電池を設置し、初期投資負担なしで導入・運用できるソリューション。今回採用されたのは、中型蓄電システム「ＰｏｗｅｒＸ Ｃｕｂｅ ３６０」とコンテナ型蓄電システム「Ｍｅｇａ Ｐｏｗｅｒ ２７００Ａ」の２製品で、関西電が開発したＡＩ搭載のクラウド型制御システム「ＳｅｎａＳｏｎ（セナソン）」と連携し、電力需要や太陽光発電量の予測に基づく最適運用を行い、電気代削減効果が期待できるとしている。



（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。



