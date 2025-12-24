¡Ô¥Ö¥ì¥¤¥¯´Ö¶á¡Õ¡ÖM-1¡×½àÍ¥¾¡¤Î¥É¥ó¥Ç¥³¥ë¥ÆÅÏÊÕ¡¡¶ìÏ«¿Í¤Î¡Ö¤Þ¤µ¤«¤Î¼«Âð¡×¤È¡Ö¶ÃØ³¤Î²ÈÄÂ¡×
12·î21Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Ì¡ºÍÆüËÜ°ì¤ò·è¤á¤ë¡ØM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê2025¡Ù¡ÊABC¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¡£»Ë¾åºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë1Ëü1521ÁÈ¤Î¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤·¤¿¤Ê¤«¡¢·ëÀ®9Ç¯¤Î¥³¥ó¥Ó¡Ö¤¿¤¯¤í¤¦¡×¤¬½é¤á¤Æ¤Î·è¾¡¿Ê½Ð¤Ë¤·¤Æ¡¢ºòÇ¯4°Ì¤Î¥¨¥Ð¡¼¥¹¤ä5Ç¯Ï¢Â³·è¾¡½Ð¾ì¤Î¿¿¶õ¥¸¥§¥·¥«¤é¤òÍÞ¤¨¤ÆÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
ºÇ½ª·èÀï¤Ç¤Ï¿³ºº°÷9Ì¾¤«¤é8É¼¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦°µÅÝÅª¤ÊÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¤¿¤¯¤í¤¦¤À¤¬¡¢ËþÉ¼Í¥¾¡¤òÁË»ß¤·¤¿¤Î¤¬2°Ì¤Î¥³¥ó¥Ó¡¦¥É¥ó¥Ç¥³¥ë¥Æ¤À¡£
¤«¤Ä¤ÆÊÌ¤Î¥³¥ó¥Ó¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ü¥±¤ÎÅÏÊÕ¶ä¼¡¡Ê40¡Ë¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤Î¾®¶¶¶¦ºî¡Ê36¡Ë¤¬¡Ç19Ç¯¤Ë¥É¥ó¥Ç¥³¥ë¥Æ¤ò·ëÀ®¡£¡ÖM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤Ç¤Ï¡¢ºòÇ¯½é¤á¤Æ½à·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤·¡¢º£Ç¯¤ÏÇ°´ê¤Î·è¾¡¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
º£Âç²ñ¤Î1st¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤Ï¡¢¥¨¥Ð¡¼¥¹¤¬870ÅÀ¡¢¤¿¤¯¤í¤¦¤¬861ÅÀ¤È¤¤¤¦¹âÆÀÅÀ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¸å¤Î8ÈÖÌÜ¤Î½ÐÈÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥É¥ó¥Ç¥³¥ë¥Æ¡£ÉÔÏÇ¤ËÆÍÆþ¤¹¤ë¤â¡Ö¸üÏ«¾Ê¤ÎÄê¤á¤ëÉÏº¤ÁØ¤ËÂ°¤·¤Þ¤¹¡×¤È¼«¾Î¤¹¤ëÅÏÊÕ¤¬¡¢¤¢¤¨¤Æ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ç¥È¥Ã¥¯¥¹¤ò¤»¤º¤Ë¡È¸½¼Â¤òÄ¾»ë¤·¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤¦¼Ò²ñÇÉ¥Í¥¿¤òÈäÏª¤·¡¢845ÅÀ¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¿¿¶õ¥¸¥§¥·¥«¤ò1ÅÀº¹¤ÇÄÉ¤¤È´¤3°Ì¤Ë¡£¤½¤Î¸åÂ³¤¤¤¿2ÁÈ¤«¤é¤â¤Ê¤ó¤È¤«3°Ì¤ÎºÂ¤ò¼é¤êÈ´¤¡¢ºÇ½ª·èÀï¤Ø¡£
¤½¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿ºÇ½ª·èÀï¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤¿¤â¤äÉÔÏÇ¤ÎÈá°¥¤ËÇº¤àÅÏÊÕ¤¬LED¥é¥¤¥È¤òÁ´¿È¤Ë´¬¤ÉÕ¤±¤ÆÄ®Ãæ¤ò¼«Å¾¼Ö¤ÇÁö¤ê½Ð¤¹¤ª¤¸¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥Í¥¿¤òÈäÏª¡£1 st¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¿»Æ©¤µ¤»¤¿ÅÏÊÕ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¸«»ö¤Ë³è¤«¤·¡¢²ñ¾ì¤òÇú¾Ð¤Î±²¤Ë´¬¤¹þ¤ó¤À¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ºÇ½ª¿³ºº¤Ç¤Ï¤¿¤¯¤í¤¦¤ËÇÔ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¤Î»³Æâ·ò»Ê¤«¤é1É¼¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢1st¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤ÏÂçº¹¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¨¥Ð¡¼¥¹¤ò¾å²ó¤ê¸«»ö2°Ì¤ÇÃåÃÏ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦²÷µó¤òÃ£À®¤·¤¿¤Î¤À¡£
½é·è¾¡¤Ç2°Ì¡¢¤µ¤é¤ËÅÏÊÕ¤ÎÉÔÏÇ¤ÎÈá°¥¤¬Þú¤à¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¡¢Á¯Îõ¤Ê°õ¾Ý¤òÊü¤Ã¤¿¥É¥ó¥Ç¥³¥ë¥Æ¡£Ì¡ºÍ¤ÎÄÌ¤ê¡¢¤³¤³¤Ë¤¤¤¿¤ë¤Þ¤ÇÅÏÊÕ¤Ï¿ô¡¹¤Î¶ìÆñ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¿¡£
¡ÖÅÏÊÕ¤µ¤ó¤Ï¾®¶¶¤µ¤ó¤è¤ê·ÝÎò¤¬Ä¹¤¯¡¢ÅìµþNSC¡ÊµÈËÜÁí¹ç·ÝÇ½³Ø±¡¡Ë¤Î14´üÀ¸¤Ç¡¢Æ±´ü¤Ë¤Ï¥Í¥ë¥½¥ó¥º¡¢ÁêÀÊ¥¹¥¿¡¼¥È¡¢¥À¥¤¥¿¥¯¡¢¥«¥²¥ä¥Þ¤È¤¤¤Ã¤¿¿Íµ¤·Ý¿Í¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£¤«¤Ä¤ÆÅÏÊÕ¤µ¤ó¤Ï¥Þ¥ó¥¥ó¥¿¥ó¤È¤¤¤¦¶þ»Ø¤Î¼ÂÎÏÇÉ¥³¥ó¥Ó¤ò·ëÀ®¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ç13Ç¯¤Ë²ò»¶¤·¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÊÌ¤Î¥³¥ó¥Ó¤ò·ëÀ®¤·¤Þ¤¹¤¬¤½¤ì¤â²ò»¶¡£°Ê¹ß¤Ï¥Ô¥ó·Ý¿Í¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¾®¶¶¤µ¤ó¤«¤éÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Æ¥É¥ó¥Ç¥³¥ë¥Æ¤ò·ëÀ®¤·¤Þ¤·¤¿¡£·Ý¿Í¤¿¤Á¤«¤é¤ÏÈóËÞ¤Ê¥»¥ó¥¹¤Ç¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤â¡¢Ä¹¤é¤¯³èÌö¤Î¾ì¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î·Ý¿Í¤âº£²ó¤ÎÌö¿Ê¤ò´î¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¤ª¾Ð¤¤¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¤½¤ó¤ÊÉÔ¶ø¤Î»þÂå¤¬Ä¹¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢ÅÏÊÕ¤Î¡È¼«Âð¡É¤â°ìÉ÷ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ê¤ó¤È¡¢Æ±´ü¤Ç¤¢¤ë¥«¥²¥ä¥Þ¤Î±×ÅÄ¹¯Ê¿¡Ê40¡Ë¤Î¼Â²È¤Ëµï¸õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£ÅÏÊÕ¤Ï¤³¤Î¤³¤È¤ò¤«¤Í¤ÆÍÍ¡¹¤Ê¾ì½ê¤Ç¸ø¸À¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢ÊüÁ÷ÅöÆü¤Î¿¼Ìë¤ËYouTube¾å¤ÇÀ¸ÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡ÖM-1ÂÇ¤Á¾å¤² by -196¡×¤Ç¤â¤³¤ÎÏÃÂê¤Ë¡£
´´»ö¤Ç¤¢¤ë¥Þ¥Â¥«¥ë¥é¥Ö¥ê¡¼¤ÎÂ¼¾å¤«¤é¡¢µï¸õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¶¤é¤ì¤Æ¡Ö²¼½É¤ß¤¿¤¤¤Ê·Á¤ÇÉô²°¤òÂß¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡£¼¡¤Î5·î¤Ç10Ç¯·Ð¤Ä¤Î¤Ç¡Ä¡Ä¡×¤È¸ì¤Ã¤¿ÅÏÊÕ¡£¤½¤·¤Æ¡¢²ÈÄÂ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö2Ëü7500±ß¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢º£¸å¤ÏÉô²°¤ò½Ð¤ë°Õ¸þ¤Î¤¿¤á¡È¸åÇ¤¡ÉÃµ¤·¤Ë°ÕÍß¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
º£¸å¤Ï¥Ö¥ì¥¤¥¯¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¡ÖM-1ÂÇ¤Á¾å¤²¡×¤Ç¤Ï¡Ö¼ýÆþ¤¬Áý¤¨¤Æ¤â¡¡¿Í´Ö¤ÎÇº¤ß¤ÎÎÌ¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£ÊÌ¤ÎÇº¤ß¤¬½Ð¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÅÏÊÕ¡£·Ý¿Í¤È¤·¤Æ¤Î¼´¤Ï¥Ö¥ì¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¡£