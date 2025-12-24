º£¤ÏÂç¿Í¤Î¡ÖÊ¿À®½÷»ù¡×¾¦Àï¤¬²áÇ®¡¡¥×¥ê¥ó¥È¥·¡¼¥ëÃÂÀ¸30¼þÇ¯¤ÇÉü¹ï¡ÖÊ¿À®ÈÇ¡×¤Ë²û¤«¤·¤ÎÀ¼¡¡Âçºå¤Ç¤Ï¥·¡¼¥ë¸ò´¹¤Ç¤¤ë¥Ð¡¼¤â
2025Ç¯¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¸ÀÍÕ¤Î¤Ò¤È¤Ä¡ÖÊ¿À®½÷»ù¡×¡£
¤½¤Î¥Ö¡¼¥à¤Ï¤ª¤µ¤Þ¤ëµ¤ÇÛ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
1990Ç¯Âå¸åÈ¾¤«¤é2000Ç¯Âå¤Ë¾®Ãæ³ØÀ¸¤À¤Ã¤¿½÷À¤ò»Ø¤¹¡ÖÊ¿À®½÷»ù¡×¡£
2025Ç¯¤Î¿·¸ì¡¦Î®¹Ô¸ìÂç¾Þ¤Ë¤â¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ç¯Ëö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡ÖÊ¿À®½÷»ù¡×¾¦Àï¤¬²áÇ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¤Ï¡¢¥×¥ê¥ó¥È¥·¡¼¥ë¤Ç¤¹¡£
ÃÂÀ¸30¼þÇ¯µÇ°´ë²è¤Î°ì´Ä¤Ç¡¢¡ÖÊ¿À®½÷»ù¡×À¤Âå¤¬»Ò¤É¤â»þÂå¤Ë¤Ï¤ä¤Ã¤¿Åö»þ¤Î¥â¡¼¥É¤âÆÃÊÌ¤ËÉü¹ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤â¡ÖÊ¿À®½÷»ù¡×À¤Âå¤Î»Ñ¤¬¸«¤é¤ì¡¢¡Ö¤ä¤Ð¤¤¡ª¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤¢¤Ã¤¿¤ï¡ª¡×¤È²û¤«¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»£±Æ¤·¤¿¥×¥ê¥ó¥È¥·¡¼¥ë¤ò¸«¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤È¡¢2006Ç¯¤Î¡ÖÊ¿À®ÈÇ¡×¥×¥ê¥ó¥È¥·¡¼¥ë¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢Á´ÂÎÅª¤Ë¥«¥é¥Õ¥ë¤ÇÊ¸»ú¤Ê¤É¤ò¤«¤¹þ¤à¤Î¤¬ÆÃÄ§¡£
ºÇ¿·¥â¥Ç¥ë¤Î¡ÖÎáÏÂÈÇ¡×¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢ÇØ·Ê¤Ê¤É¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤µ¤¬Á´Á³°ã¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥ê¥å¡¼³ô¼°²ñ¼Ò¡¦´ÉÍýËÜÉô¹ÊóÉô ÌçÏÆºÌ¤µ¤ó¡§
¤â¤È¤â¤È¥×¥ê¤ò»£¤Ã¤Æ¤¤¤¿À¤Âå¤ÎÊý¡¹¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤Î¤È¤¤¬²û¤«¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¡£ÎáÏÂÀ¤Âå¤ÎÊý¡¹¤Ï¡¢Ê¿À®¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬»£¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥×¥ê¤ò¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤¤¤ÞÎáÏÂ¤ÇÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê´ë²è¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¦¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡ÖÊ¿À®½÷»ù¡×À¤Âå¤«¤é¹¤¬¤Ã¤¿¥·¡¼¥ë¤ÎºÆ¥Ö¡¼¥à¤Ç¡¢Âçºå¤Ç¤Ï¡¢¥·¡¼¥ë¸ò´¹¤¬¤Ç¤¤ë¥Ð¡¼¤¬ÅÐ¾ì¡£
9·î¤Ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤¿¤È¤³¤íÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¡¢³Ö½µ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¸ò´¹²ñ¤Ï¡¢Ê¿À®ÃË»ù¤â´¬¤¹þ¤à¿Íµ¤¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£