脱・税理士の菅原氏がブランド崩壊を解説!『【世界的に利益減少】900人リストラと600店舗閉店?人気カフェの苦渋の選択を解説します。』

YouTubeチャンネル「脱・税理士スガワラくん」が公開した『【世界的に利益減少】900人リストラと600店舗閉店?人気カフェの苦渋の選択を解説します。』では、脱・税理士の菅原氏がアメリカの大手カフェチェーン・スターバックスが直面する深刻な業績不振の実態を分析している。



菅原氏は冒頭で最新の決算データを提示する。北米市場の売上は4兆1,864億円から4兆2,428億円へと微増したにもかかわらず、営業利益は8,300億円から4,892億円へとほぼ半減している。この数字が示すのは、表面的な売上維持の裏で収益構造が極めて脆弱になっている現実である。対応策として同社は3ヶ月で434店舗を閉店し、年末までに全店舗の1%を追加削減する方針を打ち出した。さらに非小売部門の従業員900人をリストラするなど、大規模なコスト削減に乗り出している。



菅原氏は業績悪化の要因として4点を挙げる。第1に価格高騰である。コーヒー1杯が1,000円を超える価格設定が顧客離れを招いている。第2にブランドコンセプトの崩壊だ。かつて「サードプレイス(第3の場所)」として居心地の良い空間を提供してきたが、テイクアウトやモバイルオーダーが主流となり、その価値が失われつつある。第3に従業員のモチベーション低下である。実績連動型の昇給制度が一律2%アップに変更され、「頑張っても頑張らなくても一緒」という不満が蓄積している。第4に労働問題の存在だ。労働組合との対立が頻発し、企業イメージの低下を招いている。



菅原氏はプロダクトライフサイクルの観点から、同社が衰退期に差し掛かっていると分析する。導入期、成長期、成熟期を経て、今や縮小局面に入った可能性が高い。「もう一回復活させるのはなかなか難しい」としながらも、生き残りには「新しいプロダクト商品を展開していく必要がある」と結論付けた。一方、日本市場はまだ成長期から成熟期にあるとみられるが、将来的には同様の課題に直面する可能性がある。



世界的ブランドの構造的課題を通じて、企業経営における価格戦略と事業多角化の重要性を学ぶことができる内容である。