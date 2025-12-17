株式会社ジェイグループホールディングスは17日、社会人野球チーム「ジェイプロジェクト」の新監督に前巨人のヘッド兼チーフ打撃コーチの二岡智宏氏が就任することになったと発表した。

二岡新監督は球団を通じて「このたび、ジェイプロジェクト野球部の監督に就任することになりました。今年まで10年間指導者として歩んで参りまして、来季は野球から少し距離を置くつもりでしたが、チームから声をかけていただき何か力になる事があるのならという思いでお引き受けいたしました。名古屋で野球と仕事を両立しながら夢を追い続ける選手たちの姿、そして球団からの強い熱意に心を動かされ、新たな挑戦に挑みます。決して恵まれた環境や実績のあるチームではありませんが、だからこそ一日一日の積み重ねに価値があります。選手たちと汗を流し、勝利と成長に本気で向き合い、ジェイプロジェクトらしい野球を築いていきたいと思います。応援よろしくお願いいたします」とコメント。

ジェイプロジェクトは2009年に発足し、これまでに第83回（2012年）、第91回（2020年）都市対抗野球大会 全国大会に出場経験を持つ。