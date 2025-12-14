¡ÚÂç³ØÌîµå¡ÛÃÏÊý¤Î¸øÎ©Âç³Ø¤«¤éÂåÉ½¸õÊä¹ç½É¤Ë»²²Ã¡¡Ìð²ÖÂçÀ»¤¬·Ð¸³¤·¤¿Ç»Ì©¤Ê£³Æü´Ö¡Ö¤³¤ó¤ÊËÍ¤Ç¤âÏÃ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤«¤Ê¡×
¡¡ÍèÇ¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¸õÊä¤Ç¤¢¤ëÎëÌÚÂÙÀ®¡ÊÀÄ»³³Ø±¡Âç£³Ç¯¡Ë¤È¤Ï¸òÎ®¤ò»ý¤Æ¤¿¤Î¤«¡£¤½¤¦¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢Ìð²ÖÂçÀ»¡ÊËÌ³¤Æ»¶µ°éÂç´ä¸«Âô£³Ç¯¡Ë¤ÏÃúÇ«¤Ê¸ýÄ´¤Ç¤³¤¦Åú¤¨¤¿¡£
¡ÖºòÆü¡¢¤ªÏÃ¤·¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯µ¡²ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ìîµå¤ä¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Î°Õ¼±¤È¤«¡¢´¶³Ð¤Î±Ô¤µ¤È¤«¡¢ËÍ¤È¤ÏÁ´Á³°ã¤¦¤Ê¤È¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Æ±³ØÇ¯¤ËÂÐ¤¹¤ë¡Ö¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¡×¤È¤¤¤¦¸¬¾ù¸ì¤Ï¡¢Ìð²Ö¤¬¼«Ê¬¤ÎÎ©¾ì¤ò¤É¤¦¤È¤é¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«Ç¡¼Â¤ËÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ú¶ÛÄ¥¤Î¤Ê¤«¤Ç·Þ¤¨¤¿¹ç½É½éÆü¡Û
ËÌ³¤Æ»¶µ°éÂç´ä¸«Âô¤ÎÌð²ÖÂçÀ»¡¡photo by Kikuchi Takahiro
¡¡12·î£µÆü¤«¤é°¦É²¸©¾¾»³»Ô¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿Âç³ØÆüËÜÂåÉ½¸õÊä¶¯²½¹ç½É¡£Á´¹ñ¤«¤é58¿Í¤ÎÂåÉ½¸õÊä¤¬¾·½¸¤µ¤ì¡¢£³Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤êÎý½¬¤ä¹ÈÇòÀï¤òÄÌ¤·¤Æ¸òÎ®¤ò¿¼¤á¤¿¡£
¡¡¹ç½É½éÆü¤ò½ª¤¨¤¿ÃÊ³¬¤Ç¡¢Âç³ØÆüËÜÂåÉ½¤ÎÎëÌÚ±ÑÇ·´ÆÆÄ¡Ê´ØÀ¾¹ñºÝÂç¡Ë¤Ï¶ì¾Ð¸ò¤¸¤ê¤Ë¤³¤ó¤Ê´¶ÁÛ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÖÎý½¬¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¡ÊÅìµþ¡ËÏ»Âç³Ø¡¢ÅìÅÔ¤ÎÁª¼ê¤¬Ãæ¿´¤Î¤Û¤¦¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÃÏÊý¤Î»Ò¤ÏÃ¼¤Ã¤³¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£´ØÅì¤ÎÁª¼ê¤Ï¼«Ê¬¤Ë¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢ÃÏÊý¤Î»Ò¤Ï±óÎ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤¡......¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤À½éÆü¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¶ÛÄ¥¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤½¤Î¡Ö¶ÛÄ¥¡×¤Ë¤Î¤Þ¤ì¤¿¤Ò¤È¤ê¤¬¡¢Ìð²Ö¤À¤Ã¤¿¡£¹ç½É½éÆü¡¢¥¦¥©¡¼¥ß¥ó¥°¥¢¥Ã¥×Ãæ¤Ë´é¤Ê¤¸¤ß¤ÎÍË¾Áª¼êÆ±»Î¤¬ÃÌ¾Ð¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢Ìð²Ö¤Ï¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Î¶ù¤ÇÌÛ¡¹¤È¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Ìð²Ö¤Ï¤³¤ó¤ÊËÜ²»¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¡£
¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÏËÍ¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢ËÍ¤À¤±¤¬Ì¾Á°¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£Èô¤ÓÆþ¤ê¤Ç»²²Ã¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¤·¡¢½éÆü¡¢£²ÆüÌÜ¤Ï¡Ø¤³¤ó¤ÊËÍ¤Ç¤âÏÃ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤«¤Ê......¡Ù¤È¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Ìð²Ö¤ÏËÌ³¤Æ»¶µ°éÂç´ä¸«Âô¤Ëºß³Ø¤·¡¢»¥ËÚ³ØÀ¸ÌîµåÏ¢ÌÁ¤Î£²Éô¥ê¡¼¥°¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¿ÈÄ¹181¥»¥ó¥Á¡¢ÂÎ½Å86¥¥í¡¢ºÇÂ®146¥¥í¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë±¦Åê¼ê¡£»¥ËÚ¸÷À±¹â¤Ç¤ÏÌµÌ¾¤ÎÂ¸ºß¤Ç¡¢¸øÎ©Âç³Ø¤Ë¿Ê¤ó¤À¸å¤Ï³Ø¶È¤È¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤ÆÌîµå¤ËÂÇ¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î¶¯²½¹ç½É¤Ë¤Ï¼«¿È¤ÎÅêµå±ÇÁü¤òÄó½Ð¤·¡¢¤½¤ÎÎÏÎÌ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Æ¸õÊäÁª¼ê¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ìð²Ö¤Ï¡ÖÈô¤ÓÆþ¤ê¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤¿¤¬¡¢¼«¸Ê¿äÁ¦¤È¤Ï¤¤¤¨Æ°²è¿³ºº¤ÇÁª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¡¢Î©ÇÉ¤ÊÂç³ØÆüËÜÂåÉ½¸õÊä¤Î¤Ò¤È¤ê¤Ë¤Ï°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡Æ±¤¸»¥ËÚ³ØÀ¸¥ê¡¼¥°¤«¤é¤Ï¡¢À¾±º¿¿Ê¿¡ÊËÌ³¤Æ»Ê¸¶µÂç£³Ç¯¡Ë¤â¹ç½É¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¡£º¸ÂÇ¤Á¤ÎÂç·¿¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¤Ç¡¢ËÌ³¤Æ»Ê¸¶µÂç¤¬£²Éô¥ê¡¼¥°¤Ë½êÂ°¤·¤¿ºÝ¤Ë¤ÏÌð²Ö¤ÈÂÐÀï·Ð¸³¤â¤¢¤ë¡£Ìð²Ö¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢½éÂÐÌÌ¤À¤é¤±¤Î¿´ºÙ¤¤¶õ´Ö¤ÇÍ£°ì¤ÎÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤À¤¬¡¢Ìð²Ö¤Ï¹ç½ÉÃæ¡¢¤¢¤¨¤ÆÀ¾±º¤È¹ÔÆ°¤ò¤È¤â¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤»¤Ã¤«¤¯¤ÎÂåÉ½¸õÊä¹ç½É¤Ê¤Î¤À¤«¤é¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤é¤Ê¤¤¤ÈÍè¤¿°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Èà¡ÊÀ¾±º¡Ë¤âÀäÂÐ¤Ë¤Û¤«¤ÎÁª¼ê¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¤·¡¢µ¢¤ê¤ÎÈô¹Ôµ¡¤Ç¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤òÏÃ¤·¹ç¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¤é¡×¡ÚÁ´¹ñ¥ì¥Ù¥ë¤òÃÎ¤Ã¤¿£³Æü´Ö¡Û
¡¡¹ç½ÉÅö½é¤Ïµ¤¸å¤ì¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Ìð²Ö¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Êµ¤¤µ¤¯¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¼«Ê¬¤â¥é¥¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È½ù¡¹¤Ë¼þ°Ï¤ÈÂÇ¤Á²ò¤±¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡¹ç½ÉÃæ¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ä¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¡ÖÁ´¹ñ¡×¤Î¥ì¥Ù¥ë¤òÈ©¤Ç´¶¤¸¤¿¡£Ìð²Ö¤Ï¤³¤ó¤Ê¿´¶¤òÅÇÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤³¤ì¤Þ¤ÇËÍ¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿Ìîµå¤Ï¡¢Ìîµå¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤¯¤é¤¤¼þ¤ê¤È¤Î¥ì¥Ù¥ë¤äÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ëÆâÍÆ¤¬°ã¤¤¤¹¤®¤Æ¡¢¶Ã¤¤ÎÏ¢Â³¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤Ç¼õ¤±¤ë¡¢¥É¥é¥Õ¥È¸õÊä¤Î¥Ü¡¼¥ë¤Î¼Á´¶¡£¥Õ¥£¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°Îý½¬¤Ç¤Îµ¡ÉÒ¤ÊÆ°¤¡£150¥¥í¤òÄ¶¤¨¤ë¥É¥é¥Õ¥È¾å°Ì¸õÊä¤¿¤Á¤Î½ÐÎÏ¡£¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ä±ÉÍÜÀÝ¼è¤Þ¤Çµ¤¤òÇÛ¤ë°Õ¼±¤Î¹â¤µ¡£ÂÐÀï¤¹¤ëÂÇ¼Ô¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤Î°µÎÏ¡£¤½¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬Ìð²Ö¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¿·Á¯¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥¯¥ì¥¢¥Á¥ó¡Ê¥¢¥ß¥Î»À¡Ë¤òÀÝ¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È¤«¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥×¤¹¤ëºÝ¤ËÃÏÌÌ¤«¤é¤ÎÎÏ¤ò´¶¤¸¤ëÏÃ¤À¤È¤«¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¶µ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½éÆü¤ÏÏ»Âç³Ø¤äÅìÅÔ¤ÎÁª¼ê¤ÈÊÉ¤ò´¶¤¸¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÎëÌÚÁª¼ê¤äÂçÄÚÁª¼ê¡ÊÎ÷¡¿ÅìÍÎÂç£³Ç¯¡Ë¤Ë¤Ï¿©»öÃæ¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢Æ±Éô²°¤Î¿¹ËÜÁª¼ê¡Ê¸÷µª¡¿Î©¶µÂç£³Ç¯¡Ë¤È¤âÏÃ¤»¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡¡¤È¤¯¤ËÌð²Ö¤¬¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤¬¡¢ÌîÂ¼Î¼Êå¡ÊÐÇ¶µÂç£³Ç¯¡Ë¤«¤éÊ¹¤¤¤¿ÏÃ¤À¤Ã¤¿¡£ÌîÂ¼¤Ïº£½©¤Ë¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿ºÇÂ®152¥¥í¤Î¹äÏÓ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÖÌîÂ¼Áª¼ê¤ÏµåÂ®¤¬143¥¥í¤¯¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢µÞ¤Ë150¥¥í¤òÄ¶¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆµåÂ®¤ò¾å¤²¤¿¤Î¤«¤òÊ¹¤¤¤¿¤é¡¢ÂÇ¤Á¹þ¤Þ¤ì¤¿Æü¤ÎÌë¤Ë¿¿¤Ã°Å°Ç¤Ç¥·¥ã¥É¡¼¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¤·¤¿¤È¡£ËÍ¤Ïº£¤Þ¤Ç¡¢¥·¥ã¥É¡¼¤ò¤¹¤ë¤È¤·¤¿¤é¶À¤ò¸«¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤ó¤Ê¤ä¤êÊý¤â¤¢¤ë¤ó¤À¤Ê¤È»²¹Í¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¸õÊä¤Ç¤¢¤ëÎëÌÚ¤â¤·¤«¤ê¡¢¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ÎÅê¼ê¤Ï²¡¤·¤Ê¤Ù¤Æ¡Ö´¶³Ð¡×¤Î½ÅÍ×À¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥Õ¥©¡¼¥à¤É¤¦¤³¤¦¤è¤ê¡¢´¶³Ð¤¬¥Þ¥Ã¥Á¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È¡£¼«Ê¬¤âÂç³Ø£²Ç¯¤Î»þ¤Ë146¥¥í¤¬½Ð¤¿»þ¤Ë¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î¸À¤¦¡Ø´¶³Ð¡Ù¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ËÍ¤â¤¤¤í¤¤¤í¤È»î¤¹¤Ê¤«¤Ç¼«Ê¬¤Ë¤Ï²¿¤¬¹ç¤¦¤Î¤«¡¢¡Ø´¶³ÐÃµ¤·¡Ù¤ò¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Á´¹ñ¶è¤Î°ïºà¤¿¤Á¤È¤Î¸òÎ®¤ò¿¼¤á¤¿¤³¤È¤À¤±¤¬¡¢Ìð²Ö¤Î¼ý³Ï¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢Åê¼ê¤È¤·¤Æ¤ÎÎÏÎÌ¤â¾¾»³¤ÎÃÏ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¥É¥é¥Õ¥È¸õÊä¤È¤Îº¹¡Û
¡¡¹ç½É£²ÆüÌÜ¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¹ÈÇòÀï¤Ç¤Ï¡¢Ìð²Ö¤Ï24Åê¼ê¤ÎÀè¿Ø¤òÀÚ¤Ã¤ÆÅÐÈÄ¡£ºÇ¹âµåÂ®¤Ï140¥¥í¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢µå»ý¤Á¤Î¤¤¤¤Åêµå¥Õ¥©¡¼¥à¤«¤é¥¹¥Ô¥ó¤Î¸ú¤¤¤¿²÷Â®µå¤òÅê¤²¹þ¤ó¤À¡£Âç³Ø¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥óÊá¼ê¤ÎÅÏÉô³¤¡ÊÀÄ»³³Ø±¡Âç£³Ç¯¡Ë¤ò¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ÇµÍ¤Þ¤é¤»¤ÆÃæÈô¤ËÂÇ¤Á¼è¤ë¤Ê¤É¡¢»ý¤ÁÌ£¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢¾¾»³¡¦Ë·¤Ã¤Á¤ã¤ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î±¦ÍãÀÊÃæÃÊ¤Ë¾×·âÃÆ¤òÊü¤Ã¤¿¿¿Æé·Å¡ÊÂçºå¾¦¶ÈÂç£²Ç¯¡Ë¤Ë¤ÏÃæÁ°°ÂÂÇ¤òÂÇ¤¿¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢Ìð²Ö¤Ï¿¿Æé¤Î¥Ð¥Ã¥È¤òÀÞ¤ë¤Ê¤É¡¢ÂÇ¤Á¼è¤Ã¤¿ÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¡£·×Â¬´ï¡¦¥È¥é¥Ã¥¯¥Þ¥ó¤Ç¼èÆÀ¤·¤¿¥Ç¡¼¥¿¤Î¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤¿ºÝ¡¢Ìð²Ö¤Ï¡Ö¥ê¥ê¡¼¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬Êá¼ê´ó¤ê¡×¤È¤¤¤¦ÅÀ¤òÉ¾²Á¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢ÅÐÈÄ¸å¤ÎÌð²Ö¤Î¶»Ãæ¤ËµîÍè¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÇÔËÌ´¶¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥É¥é¥Õ¥È¸õÊä¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¿Í¤È¤Îº¹¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤ß¤ó¤Êµå¤¬Â®¤¯¤Æ¡¢¥¨¥°¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ËÍ¤Ïµå¼Á¤Ç¾¡Éé¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¸«Æ¨¤·¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤Ï¼è¤ì¤Æ¤â¶õ¿¶¤ê¤Ï£±²ó¤â¼è¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ËÌ³¤Æ»¤Ç¤Ï¡Ø·è¤Þ¤Ã¤¿¡Ù¤È»×¤¦¤è¤¦¤Êµå¤Ç¤â¡¢¤³¤³¤Ç¤Ï¥Ð¥Ã¥È¤ËÅö¤Æ¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¿¿¤Ã¤¹¤°¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤ò¸«¤»¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Á´ÂÎÅª¤Ë¼«Ê¬¤Î¼ÂÎÏÉÔÂ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤½¤¦¸ì¤ëÌð²Ö¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÉ½¾ð¤Ï½¼¼Â´¶¤¬Ëþ¤Á¤Æ¤¤¤¿¡£Ìð²Ö¤Ï¡Ö³Ø¤ó¤À¤³¤È¤ò»ý¤Áµ¢¤Ã¤Æ¡¢ÌÀÆü¤«¤éÎý½¬¤·¤¿¤¤¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£ÍèÇ¯¤Ï¥×¥í»ÖË¾ÆÏ¤òÄó½Ð¤Ç¤¤ë¤À¤±¤ÎÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡º£²ó¤Î¹ç½É¤ÇÆÀ¤¿¤â¤Î¤ò¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤Ë¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¤«¡£ºÇ¸å¤Ë¤½¤¦¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢Ìð²Ö¤Ï¾¯¤·¹Í¤¨¤Æ¤«¤é¤³¤¦Åú¤¨¤¿¡£
¡Ö¤ß¤ó¤Ê¡¢Ìîµå¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÌÜ¤Î¿§¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¥¦¥Á¤ÎÂç³Ø¤ÏÌîµå¤È»äÀ¸³è¤Î¶èÊÌ¤¬¤Ä¤«¤º¡¢¥À¥é¥À¥é¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦Áª¼ê¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£ÂåÉ½¸õÊä¤¿¤Á¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Îý½¬¤¬»Ï¤Þ¤ë¤ÈÌÜ¤Ä¤¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤¬¼ÂÀï¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤µ¤é¤ËÌÜ¤Ä¤¤¬±Ô¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡£½¸ÃæÎÏ¤ÎÆþ¤ìÊý¡¢»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Êý¤Î°ã¤¤¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Ìð²Ö¤Ï¡Ö¤½¤ì¤È¡×¤È¸ÀÍÕ¤ò·Ñ¤®¡¢¤³¤ó¤Ê»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¹ñ¸øÎ©¤ÎÂç³Ø¤ÇÌîµå¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤³¤¦¤¤¤¦¾ì½ê¤ËÍè¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤È¼¨¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¸åÇÚ¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢¡Ø¾å¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤â¤ä¤ì¤ë¤À¤í¡Ù¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ê¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Äã¤¤Áª¼ê¤â¤¤¤Æ¡£¤½¤ó¤ÊÁª¼ê¤Ë¡Ø¤¢¤¤é¤á¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¤¿¤Ã¤¿£³Æü´Ö¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¿ÍÀ¸´Ñ¤¬Âç¤¤¯ÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£Ìð²ÖÂçÀ»¤ÎÀº×û¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤Æ¡¢º£²ó¤ÎÂåÉ½¸õÊä¹ç½É¤Î°ÕµÁ¿¼¤µ¤ò´¶¤¸¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£