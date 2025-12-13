²¹ÀôÃÏ¡¦Åò²Ï¸¶¤ÇÂçË½¤ì¤¹¤ë¥µ¥ë¤Ë½»Ì±¤¬ÈáÌÄ¡Ö¥É¥¢¥Î¥Ö¤ò²ó¤·¤Æ²È¤Ë¾å¤¬¤ê¹þ¤à¡×ÏªÅ·É÷Ï¤¤ÇÃ¦Êµ¤µ¤ì¤¿Î¹´Û¤ÏÂçÂ»³²
¡¡¥É¥¢¥Î¥Ö¤ò²ó¤·¤ÆÎ¹´Û¤Ø¿¯Æþ¤·¡¢Ãã²Û»Ò¤ò¿©¤¤¹Ó¤é¤·¡¢ÏªÅ·É÷Ï¤¤Ë¿»¤«¤ë¡½¡½¡£¥¯¥Þ¤è¤ê¤â¿Í¤ò¶²¤ì¤º¡¢ÃÎ·Ã¤È¼¹Ç°¤ÇÀ¸³è·÷¤ØÆ§¤ß¹þ¤à¡È¿Ê²½·Ï¥µ¥ë¡É¤¬µÞÁý¡£²¹Àô³¹¤Ç¤Ï¡¢ÁÛÁü¤òÀä¤¹¤ëÈï³²¤¬Æü¾ï²½¤·¤Æ¤¤¤¿¡ª
¢¡¥¸¥ç¥®¥ó¥°Ãæ¤Ë½±·â¡ª ÅÐ¹»Ãæ¤Î»ùÆ¸¤ò°Ò³Å
¡¡²áµîºÇ°¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¯¥Þ¤ÎÈï³²¤¬Ï¢ÆüÊó¤¸¤é¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢ÀÅ¤«¤Ë¡¢¤·¤«¤·µÞÂ®¤Ë¿Í´Ö¤ÎÀ¸³è·÷¤ò¶¼¤«¤·»Ï¤á¤Æ¤¤¤ëÆ°Êª¤¬¤¤¤ë¡½¡½¥µ¥ë¤À¡£
¡¡Á´¹ñ¤Î¼«Á³Ë¤«¤Ê²¹Àô³¹¤Ç¤Ï¥µ¥ë¤Î²È²°¿¯Æþ¤ä¿Í¿ÈÈï³²¤¬Áê¼¡¤®¡¢½»Ì±¤¬ÈáÌÄ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼óÅÔ·÷¤ÎÂåÉ½Åª²¹ÀôÃÏ¡¦¿ÀÆàÀî¸©Åò²Ï¸¶Ä®¤Ç¤Ï¡¢¥µ¥ë¤Ë¤è¤ë²È²°¿»Æþ¤ä²ÈºâÂ»²õ¡¢¿Í¤Ø¤Î°Ò³Å¤Ê¤É¤ÎÀ¸³è´Ä¶Èï³²¤¬ºòÇ¯1Ëü854·ï¤ËÃ£¤·¤¿¡£
¡¡°û¿©Å¹¤Î¼ç¿Í¤¬Ã²¤¯¡£
¡ÖÀÎ¤ÏÅÚ»ºÊª²°¤ÎÅ¹Æ¬¤«¤é¿©¤ÙÊª¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤À¤±¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£¤Ï¥É¥¢¥Î¥Ö¤ò²ó¤·¤Æ²È¤Ë¾å¤¬¤ê¹þ¤ß¡¢¿Í¤¬¤¤¤Æ¤âÆ²¡¹¤È¿©¤ÙÊª¤òÅð¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£¿ÍÆë¤ì¤·¤¿¥µ¥ë¤Ï¿Í¤òÉÝ¤¬¤é¤Ê¤¤¤É¤³¤í¤«¡¢´°Á´¤Ë¿Í´Ö¤òçÓ¤á¤Æ¤Þ¤¹¡×
¡¡³¹¤Î¥á¥¤¥ó¥¹¥È¥ê¡¼¥È¤ÎÁ¯µûÅ¹¤ÇÆ¯¤¯½÷À¤¬ºÇ¤â·üÇ°¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¿Í¿ÈÈï³²¤À¡£
¡Ö¤Ä¤¤ÀèÆü¤â¥¸¥ç¥®¥ó¥°Ãæ¤Î½÷À¤¬¥µ¥ë¤Ë½±¤ï¤ì¤¿¡£Í¼Êý¡¢Çã¤¤Êª¤ä»¶Êâ¤Ë½Ð¤ë¤È¤¤Ï¡¢¸î¿ÈÍÑ¤Ë¥Ð¥Ã¥È¤ò»ý¤ÁÊâ¤¯¿Í¤â¤¤¤ë¤Û¤É¤Ç¤¹¡£¤¦¤Á¤ÎÁ°¤Ï¾®³ØÀ¸¤ÎÄÌ³ØÏ©¤Ç¤¹¤¬¡¢¥µ¥ë¤ÏÄ«Í¼¤ËÆ°¤¤¬³èÈ¯¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÇÅÐ¹»Ãæ¤Ë¤â¤è¤¯½Ð¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¾¯¤·Á°¡¢±ØÁ°¤Ç»Ò¶¡¤¬½±¤ï¤ì¤Æ¥±¥¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¿´ÇÛ¤Ç¤¹¤Í¡×
¢¡ÊµÇ¢¹¶·â¤ÇÉü½²!? ¿Ê²½·Ï¥µ¥ë¤Î¶²ÉÝ¡ª
¡¡Åò²Ï¸¶Ä®Ìò¾ì´Ä¶²Ý¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¡ÖÌî±îÄÉ¤¤Ê§¤¤Ââ¡×¤¬²Ö²Ð¤ÎÇúÈ¯²»¤Ç¥µ¥ë¤ò»³¤ËÄÉ¤¤¾å¤²¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢»Ô³¹ÃÏ¤ò°Ï¤à»³ÎÓ¤ËÆ¨¤²¹þ¤Þ¤ì¡¢¤Þ¤¿½ÐË×¤¹¤ë¡Ä¡Ä¤Î·«¤êÊÖ¤·¤Ç¡¢ÂÐºö¤Î¸ú²Ì¤Ï¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¥µ¥ë¤Ë¤è¤ë·ÐºÑÈï³²¤âÁÛÁü°Ê¾å¤Ë¿¼¹ï¤À¡£¥Ó¥¢¥Ð¡¼¤ÎÅ¹¼ç¤ÏÊ°¤ë¡£
¡Ö²Æ¤ËÌÖ¸Í¤ò´ïÍÑ¤Ë³«¤±¤ë¥µ¥ë¤Ë²¿ÅÙ¤«²È¤ËÆþ¤é¤ì¡¢30Ëü±ß¤«¤±¤Æ´è¾æ¤Ê¥µ¥Ã¥·¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ë¤¹¤°¤Ë²õ¤µ¤ì¤¿¡£²°º¬¤Ë¾å¤Ã¤¿¥µ¥ë¤Ë´¤¤ä¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤ò²õ¤µ¤ì¤¿²È¤Ï¿ô¤¨¤¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ë¡¢¥¯¥ë¥Þ¤Ë¤â¾è¤Ã¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ü¥ó¥Í¥Ã¥È¤ä²°º¬¤Ï½ý¤À¤é¤±¡£ÈÄ¶â½¤Íý¤Ë40Ëü±ß¤â¤«¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡Ëµ¤«¤é¸«¤ì¤Ð¡¢¥µ¥ë¤Î¤¤¤¿¤º¤éÄøÅÙ¤Ë»×¤¨¤Æ¤â¡¢·ÐºÑÅª¥À¥á¡¼¥¸¤ÏÂç¤¤¤¡£°û¿©Å¹¤äÎ¹´Û¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢Â»³²¤Ï¤µ¤é¤ËÂç¤¤¯¤Ê¤ë¡£ÊÌ¤Î°û¿©Å¹·Ð±Ä¼Ô¤Ï¡¢¤³¤¦Î¯¤áÂ©¤ò¤Ä¤¤¤¿¡£
¡Ö¥µ¥ë¤¬¿¯Æþ¤·¤¿°û¿©Å¹¤Ï¡¢¿©ÉÊ±ÒÀ¸Ë¡¤Ç¾ÃÆÇ¤òµÁÌ³¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ºî¶È¤Ç¤½¤ÎÆü¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤ÏÈô¤Ö¤·¡¢¾ÃÆÇÈñÍÑ¤â¥Ð¥«¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£ÏªÅ·É÷Ï¤¤ÇÃ¦Êµ¤µ¤ì¤¿Î¹´Û¤Ï¡¢Åò¤òÁ´ÉôÆþ¤ìÂØ¤¨¡¢¾ÃÆÇ¤·¤¿¤ê¤Ç¡¢¤½¤Î´Ö¡¢É÷Ï¤¤ÏÍøÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤ÇÂçÂ»³²¡£ºÇ¶á¡¢¥¯¥Þ¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ð¤«¤ê¤À¤±¤É¡¢¥µ¥ë¤Î¤Û¤¦¤¬¤è¤Ã¤Ý¤ÉÌñ²ð¤À¤è¡×
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÈÃÎ·Ã¤Î¤¢¤ë¥µ¥ë¡É¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÈï³²¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£ÅÚ»ºÊªÅ¹¤Î·Ð±Ä¼Ô¤¬ÏÃ¤¹¡£
¡Ö¥µ¥ë¤Ë¿¯Æþ¤µ¤ì¤¿Ãæ²ÚÎÁÍýÅ¹¤ÎÅ¹¼ç¤¬¡¢ËÀ¤ò¿¶¤ê²ó¤·¤ÆÄÉ¤¤Ê§¤Ã¤¿¤é¡¢ÍâÆü¡¢Æ±¤¸¥µ¥ë¤¬Å¹Æâ¤Î»ê¤ë¤È¤³¤í¤ËÊµÇ¢¤ò¥Ö¥Á¤Þ¤±¤ÆÉü½²¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤»¤¤¤«ÉÔÌÀ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Û¤É¤Ê¤¯ÊÄÅ¹¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¢¡¤«¤Ä¤Æ¡ÖÌî±î¸ø±à¡×¤Ç±ÂÉÕ¤±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿±î¤Î»ÒÂ¹¤¿¤Á¤«
¡¡¤Ê¤¼¡¢Åò²Ï¸¶¤Î¥µ¥ë¤Ï¿Í¤ò¶²¤ì¤Ê¤¤¤Î¤«¡£Á°½Ð¤Î¥Ó¥¢¥Ð¡¼Å¹¼ç¤¬ÍýÍ³¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡Ö50Ç¯Á°¤Ë¥í¡¼¥×¥¦¥§¥¤¤¬±Ä¶È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢»³Äº¤Î¥â¥ó¥¡¼¥é¥ó¥É¤Ç¤Ï±Â¤Å¤±¤·¤¿¥µ¥ë¤ò´Ñ¸÷µÒÁê¼ê¤Î¸«¤»Êª¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢ÇÑ¶È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥â¥ó¥¡¼¥é¥ó¥É¤Î¥µ¥ë¤Î»ÒÂ¹¤¬³¹¤Ë²¼¤ê¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£À¸¤Þ¤ì¤Ä¤¿ÍÆë¤ì¤·¤Æ¤¤¤ë¥µ¥ë¤Ê¤Î¤Ë¡¢À¤Âå¤ò·Ð¤ë¤´¤È¤Ë¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤ëµ¤¤µ¤¨¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡¤³¤Î¸«Êý¤Ë¡¢¥µ¥ë¤ÎÀ¸ÂÖ¤Ë¾Ü¤·¤¤ÀÐÀî¸©Î©Âç³ØÆÃÇ¤¶µ¼ø¤ÎÂç°æÅ°»á¤âð÷¤¯¡£
¡Ö¥µ¥ë¤¬¿ÍÎ¤¤Ë²¼¤ê¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï¡¢±ÉÍÜ²Á¤¬¹â¤¯¤Æ¤ª¤¤¤·¤¤ÇÀºîÊª¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤«¤é¡£¤Þ¤¿¡¢Åò²Ï¸¶¤Ê¤ÉÃÏ°è¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï1970Ç¯Âå¤ËÂ¤¤é¤ì¤¿Ìî±î¸ø±à¤Ç±Â¤Å¤±¤µ¤ì¡¢¿ÍÆë¤ì¤¬¿Ê¤ó¤À¤³¤È¤âÂç¤¤¤¡£ÇÑ±à¤Ç±Â¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥µ¥ë¤Ï¿ÍÎ¤¤ËÎ®¤ì¹þ¤ß¡¢³Ø½¬¤·¤Ê¤¬¤é¡ÈÅÔ»Ô·¿¥µ¥ë¡É¤È¤·¤ÆÅ¬±þ¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
