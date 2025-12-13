¡Ö¥¢¥¤¥à¥É¡¼¥Ê¥Ä¡©¡×¿Íµ¤¤¬¿ê¤¨¤Ê¤¤ÍýÍ³¡Ä¥É¡¼¥Ê¥Ä¥Ö¡¼¥à¤Î¤Ê¤«¤Ç¡Ö°µÅÝÅª¤Ê°ì¿Í¾¡¤Á¡×¤ò¤ª¤µ¤á¤ë¡ÖÆÈ¼«À¤È¤³¤À¤ï¤ê¡×
¥Ö¡¼¥à¤¬¿ê¤¨¤Ê¤¤¡ÖI¡Çm donut ¡©¡×
º£Ç¯¤Î¥È¥ì¥ó¥É¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢Ê¸¶ç¤Ê¤·¤Î²¦¼Ô¤È¤·¤Æ·¯Î×¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¡ÖI¡Çm donut ¡©¡Ê¥¢¥¤¥à¥É¡¼¥Ê¥Ä¡©¡Ë¡×¡£½ÂÃ«¤ä¸¶½É¤Ç¡¢Æ©ÌÀ¥Ô¥ó¥¯¤Î¥Ó¥Ë¡¼¥ëÂÞ¤ÎÃæ¤Ë¥Ï¥Æ¥Ê¥Þ¡¼¥¯¤¬½ñ¤«¤ì¤¿Çò¤¤¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ò»ý¤ÁÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¡¹¤ò¸«¤«¤±¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤äInstagram¡¢YouTube¤Ê¤É¤Ç¤âÏ¢Æü¾Ò²ð¤µ¤ì¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
I¡Çm donut¡©¤Ï¡¢ÄÁ¤·¤¤À¸¥É¡¼¥Ê¥Ä¤ÎÀìÌçÅ¹¤È¤·¤Æ2022Ç¯3·î¤ËÃæÌÜ¹õ¤Ç1¹æÅ¹¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¡£¤½¤Î¸åÉ½»²Æ»¤ä¸¶½É¡¢Ê¡²¬¤Ê¤É¹ñÆâ9Å¹ÊÞ¤Ë¤Þ¤Ç³ÈÂç¡¢¤µ¤é¤Ëº£Ç¯¤Ï¥Ö¥é¥ó¥ÉÃÂÀ¸3Ç¯ÌÜ¤Ë¤·¤Æ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¢ÂæËÌ¡¢¥½¥¦¥ë¤Ø¤Î³¤³°¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£I¡Çm donut¡©¤¬Â¾¤ÎÏÃÂêÅ¹¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÆÍ½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¹ñÆâ³°¤É¤ÎÅ¹ÊÞ¤ò¸«¤Æ¤â¤¤¤Þ¤À¤Ë¹ÔÎó¤¬ÅÓÀä¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¡£Âè5¼¡¥É¡¼¥Ê¥Ä¥Ö¡¼¥à¤È¸À¤ï¤ì¤ëº£¡¢ÎäÀÅ¤Ë¤ß¤ì¤Ð°µÅÝÅª¤Ê°ì¿Í¾¡¤Á¤ÈÃÇ¸À¤·¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¿Íµ¤¤Ë±¢¤ê¤ò¸«¤»¤Ê¤¤ÈëÌ©¤Ï°ìÂÎ¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¿©Ê¸²½¸¦µæ²È¤ÎÎ©¾ì¤«¤éI¡Çm donut¡©¤¬Ç®¶¸Åª¤Ë°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤ëÍýÍ³¤ò¹Í»¡¤·¡¢ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÌ¥ÎÏ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡È¼êºî¤ê¡É¤Ë¤³¤À¤ï¤ë
¢ÍÀ¸ÃÏ¡¢¥¯¥ê¡¼¥à¡¢¥±¥Á¥ã¥Ã¥×¡¢¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¤Þ¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¼êºî¤ê
I'm donut¡©¤ÏÊ£¿ôÅ¹ÊÞÅ¸³«¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢Å°ÄìÅª¤Ë¡È¼êºî¤ê¡É¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âç¼ê¥Á¥§¡¼¥óÅ¹¤¬À¸¤»Ä¤ê¤ä¤¹¤¤»þÂå¤Ç¤Ï¡¢ÉÊ¼Á°Ý»ý¤Î¤¿¤á¤Ë°·¤¤¤ä¤¹¤¤¿©ºà¤ò»ÅÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤ä»Å¹þ¤ßÂå¹Ô¶È¤Ø¤Î°ÑÂ÷¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæI'm donut¡©¤ò´Þ¤àÊ¿»ÒÎÉÂÀ¥·¥§¥Õ¤¬¼ê³Ý¤±¤ëÅ¹¤Î¾¦ÉÊ¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¼«²ÈÀ½¡£¥Ñ¥óÀ¸ÃÏ¤ä¥É¡¼¥Ê¥ÄÀ¸ÃÏ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢¥±¥Á¥ã¥Ã¥×¤ä¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¤Ê¤É¤Î¥½¡¼¥¹Îà¤ä¥½¡¼¥»¡¼¥¸¤Þ¤Ç¡¢¤¹¤Ù¤Æ¼êºî¤ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
º£Ç¯¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼Å¹¡ÖNeo Nice Burger¡Ê¥Í¥ª¥Ê¥¤¥¹¥Ð¡¼¥¬¡¼¡Ë¡×¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¸«¤ì¤Ð¡¢Ê¿»Ò¥·¥§¥Õ¤ÎÄ¶¿ÍÅª¤ÊÁÏºîÎÏ¤È¤³¤À¤ï¤ê¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥Ð¥ó¥º¡¢¥Ñ¥Æ¥£¡¢¥½¡¼¥¹¡¢¥Ý¥Æ¥È¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ò¿¦¿Í¤¬¼êºî¤ê¤Ç»Å¾å¤²¡¢¤Ò¤È¸ý¤Ç¡ÈÎÁÍý¤È¤·¤Æ¤ÎËþÂ¡É¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹ñ»º¾®Çþ¤ò»È¤Ã¤¿¥Ð¥ó¥º¤Ï3¼ïÎà¡Ê¥×¥ì¡¼¥ó¡¦¥¯¥é¥Õ¥È¡¦¥Ö¥ê¥ª¥Ã¥·¥å¡Ë¤Ç¶´¤à¶ñºà¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ»È¤¤Ê¬¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢Âç¼ê¥Á¥§¡¼¥ó¤Î¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¤Ë´·¤ì¤¿¾ÃÈñ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¾×·âÂÎ¸³¤ÎÏ¢Â³¤Ç¤¹¡£
¤ª¤¤¤·¤µ¤Î³µÇ°¤òºþ¿·¤¹¤ë
¢Í¸ý¤ËÆþ¤ì¤¿½Ö´Ö¤Î¿·¿©´¶¤«¤é¿©¤Ù½ª¤ï¤ê¤Î¸ý¤É¤±¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î¡È´°àú¤Ê¿©¤Ù¿´ÃÏ¡É
I¡Çm donut?¤Î¹ÔÎó¤¬Àä¤¨¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Ï¡¢¥ê¥Ô¡¼¥È¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Û¤É¤Î°µÅÝÅª¤Ê¤ª¤¤¤·¤µ¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¤³¤È¤ËÂ¾¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Æ±Å¹¤Î¥·¥°¥Í¥Á¥ã¡¼¤È¤Ê¤ë¡ÖI¡Çm donut?¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡×¤Ï¡¢»ä¤Ï¥É¡¼¥Ê¥Ä¤Ê¤Î¡©¤È¤Þ¤ë¤Ç¼«Ìä¼«Åú¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¶Ã¤¯¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤éÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤¿³×¿·Åª¤Ê¿©¤Ù¿´ÃÏ¤ÎÀ¸¥É¡¼¥Ê¥Ä¡£¿ô¼ïÎà¤Î¾®Çþ¤È¥«¥Ü¥Á¥ã¤òÎý¤ê¹þ¤ó¤Ç»Å¹þ¤ó¤À¥Ö¥ê¥ª¥Ã¥·¥åÀ¸ÃÏ¤ò¹â²¹¡¦Ã»»þ´Ö¤Ç¤µ¤Ã¤ÈÍÈ¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³°¤Ï¥«¥ê¥Ã¤È¡¢Ãæ¤Ï¤Õ¤ó¤ï¤ê¤·¤å¤ï¤Ã¤È¸ý¤ÎÃæ¤ÇÍÏ¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¡È¥Õ¥ï¥·¥å¥ï¿©´¶¡É¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ëº£Ç¯1·î¡¢¿·¤¿¤Ë¡Ö¥ì¥¢¥É¡¼¥Ê¥Ä¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£¤«¤Ü¤Á¤ã¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¥Ð¥Ê¥Ê¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢À¸¤òÄ¶¤¨¤ëµæ¶Ë¤Î½À¤é¤«¤µ¤ä¸ýÍÏ¤±¡¦»õÀÚ¤ì¤ÎÎÉ¤µ¤ò´®Ç½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë°ì¸ý¿©¤Ù¤¿½Ö´Ö¤Î»õÀÚ¤ì¤ÎÎÉ¤µ¤«¤é¡¢¿©¤Ù¤¿¸å¤Î¸ýÍÏ¤±¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î¡ÈºÇ¸å¤Þ¤ÇÈ´¤«¤ê¤Î¤Ê¤¤´¶Æ°ÂÎ¸³¡É¤¬Ç®¶¸Åª¤Ê¥ê¥Ô¡¼¥È¤ä¸ý¥³¥ß¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
²Á³ÊÀßÄê¤Î¥»¥ó¥¹
¢Í¥É¡¼¥Ê¥Ä¤Ï¿È¶á¤Ê¥ª¥ä¥Ä¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òËº¤ì¤Ê¤¤
I'm donut¡©¤ËÊÂ¤Ö¿Í¤Î¹ñÀÒ¤äÀ¤Âå¤ò¸«¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¤½¤Î¹¤µ¤Ë¶Ã¤«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¶Ã¤¯¤Î¤Ï¡¢¹â¹»À¸¤äÂç³ØÀ¸¤Ê¤É¤Î10Âå¤¬ÌÜÎ©¤Ä¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤³¤ì¤ÏÎ®¹Ô¤òºî¤ë¤Î¤¬¼ã¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦ºÆ³ÎÇ§¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢³ØÀ¸¤Ç¤âÇã¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¼êº¢¤Ê²Á³Ê´¶¤Î½¨°ï¤µ¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£I'm donut¡©¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î²Á³Ê¤Ï237±ß¤Ç¡¢¡ÖI¡Çm donut¡©¥°¥ë¥Æ¥ó¥Õ¥ê¡¼¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëI¡Çm free¡©¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Ï280±ß¡£Îã¤¨¤Ð¥×¥ì¡¼¥ó¤ò¾®¥µ¥¤¥º¡Ê4¸ÄÆþ¤ê¡Ë¤ÎÈ¢¤ËÆþ¤ì¤ë¤È¡¢1000±ß°ÊÆâ¤Î¹¬¤»¤¬¼ê¤ËÆþ¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¡£¤Ä¤Þ¤êI'm donut¡©¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·Â³¤±¤ëºÇÂç¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢¹â¤¹¤®¤Ê¤¤²Á³ÊÀßÄê¤Ë¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥°¥ë¥Æ¥ó¥Õ¥ê¡¼¤ä¥ô¥£¡¼¥¬¥ó¤ÏÇä¤ì¤Ê¤¤¡×¤òÊ¤¤¹
¢Í¤À¤ì¤â¤¬Ê¿Åù¤Ë¥ê¥Ã¥Á¤Ê¤ª¤¤¤·¤µ¤È¥ï¥¯¥ï¥¯´¶¤òÌ£¤ï¤¨¤ë
º£Ç¯11·î¤Ë¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¡ÖI¡Çm donut¡©¥°¥ë¥Æ¥ó¥Õ¥ê¡¼¡×¤È¡ÖI¡Çm donut¡©¥°¥ë¥Æ¥ó¥Õ¥ê¡¼¡õ¥ô¥£¡¼¥¬¥ó¡×¤Î2¥Ö¥é¥ó¥É¡£Ê¸²½¤ä¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î°ã¤¤¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢Ã¯¤â¤¬°ì½ï¤Ë¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¤Í¡×¤È¾Ð¤¤¹ç¤¨¤ë»þ´Ö¤òºî¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Ê¿»Ò¥·¥§¥Õ¤ÎÁÛ¤¤¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¿·¤·¤¤»î¤ß¤Ç¡¢Å¹ÊÞ¤ÏÏ¢ÆüÂçÀ¹¶·¡£¤³¤³¤Ë¤Ï³¤³°´Ñ¸÷µÒ¤Î»Ñ¤âÌÜÎ©¤Á¡¢À¤³¦Åª¤Ê¥°¥ë¥Æ¥ó¥Õ¥ê¡¼¥Ë¡¼¥º¤Î¹â¤Þ¤ê¤¬¸«¤Æ¼è¤ì¤Þ¤¹¡£
Å¹Æâ¤Ë¤ÏÌó30¼ïÎà¤Î¥É¡¼¥Ê¥Ä¤¬ÊÂ¤Ó¡¢¡ÖI¡Çm donut¡©Æ±ÍÍ¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤Ç¤¤ë¶õ´Ö¤Ï·òºß¡£¾®ÇþÊ´¤äÆ°ÊªÀ¿©ºà¤ò»È¤ï¤º¤È¤â¡¢¥ê¥Ã¥Á´¶¤Î¤¢¤ë¿©¤Ù¿´ÃÏ¤ä¸«¤¿ÌÜ¤Î²Ú¤ä¤«¤µ¤ò½Å»ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡È¥ô¥£¡¼¥¬¥ó¤ÏÌÙ¤«¤é¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤¦°û¿©¶È³¦¤Î¸ÇÄê³µÇ°¤òÂÇ¤ÁÇË¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âç¿Í¤¬¤È¤¤á¤¯À¤³¦¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë
¢ÍÀ¸¤¤ëÆñ¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¸½Âå¤Ë¡¢¸µµ¤¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤ï¤¤¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼Ã£
I'm donut¡©¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¥É¡¼¥Ê¥Ä¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£º£Ç¯¤Î4·î¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡ÖI'm donut¡©CLUB¡Ê¥¢¥¤¥à¥É¡¼¥Ê¥Ä¡©¥¯¥é¥Ö¡Ë¡×¤Î¥°¥Ã¥º¤¬°ìÀÆÈÎÇä¤µ¤ìÂç¿Íµ¤¤Ë¡£¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÏÁ´9¼ï¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬»ý¤Ä¸ÄÀ¤Ë¤É¤³¤«¶¦´¶¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤Ã¤³¤êÍ×ÁÇ¤¬Àø¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¥á¥¤¥ó¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¡Ö¤¢¤¤¤à¤¯¤ó¡£¡×¤Ï¡¢Ê¡²¬¤Î¥Ñ¥ó²°¤ÇÃÂÀ¸¤·¤¿¡¢¤â¤Á¤Ã¤È¥È¥í¤±¤ë¥É¡¼¥Ê¥Ä¤Î¾¯Ç¯¡£À¸¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¤ËÉáÄÌ¤Î¥É¡¼¥Ê¥Ä¤È¤Ï°ã¤¦¤³¤È¤Ë¸ÍÏÇ¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢µ¤¤Ë¤»¤º¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£I'm donut ? ¤Ç¤Ïµ¤¤Þ¤°¤ì¤Ë¤ªÅ¹¤ò¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤ªÅ¹¤¬ÂçÊÑ¤Ê»þ¤Ï¤¹¤°¤ËÈô¤ó¤Ç¶î¤±¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤½¤¦¡£I'm donut¡©¤Ç½Ð²ñ¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼Ã£¤ÏÃ±¤Ê¤ë¤«¤ï¤¤¤µ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À¸¤¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤Ê£»¨¤Ê¸½Âå¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤ËÌµÍý¤Ê¤¯³Ú¤·¤¯´èÄ¥¤ëÃÎ·Ã¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
»×¤¦¤Ë¡¢I'm donut¡©¤ÏÎáÏÂ¤ÎÂçÀ®¸ù¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¸ì¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê°ì²áÀ¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¡£¾®¼êÀè¤ÎÀïÎ¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿©¤Îº¬¸»Åª¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤¢¤ë¡Ö¿©¤Î³Ú¤·¤µ¤äË¤«¤µ¡×¤ÈÃúÇ«¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡¢ÆÈ¼«¤ÎÁÏºîÎÏ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÄó¶¡¤µ¤ì¤ë°¦¾ðÉ½¸½¤³¤½¤¬¡¢Í£°ìÌµÆó¤Î¥É¡¼¥Ê¥Ä¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¡È°¦¤ÏÀ¸¤Êª¡É¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¤«¤é¡¢º£¸å¤ÎÊÑ²½¤ä¿Ê²½¤Ë¤Þ¤¹¤Þ¤¹´üÂÔ¤¬½¸¤Þ¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú¤³¤Á¤é¤âÆÉ¤à¡Û¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¡×¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤ÎµÒÎ¥¤ì¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡Ä¤¤¤ÞÀä¹¥Ä´¤Ê¡ÖÆüËÜ¡×¤Ç¤â¡¢µ¯¤³¤ê¤¦¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤»öÂÖ
